भूख लगी है तो अब ट्रेन की सीट छोड़कर नहीं जाना होगा... IRCTC ने शुरू की ये सर्विस

इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन (IRCTC) ने मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों में सफर करने वाले यात्रियों के लिए ई-पैंट्री सर्विस शुरू की है. जिसके जरिए अब यात्रियों को ट्रेन की सीट पर ही साफ-सुथरा, तय कीमत वाला और गरमा-गरम खाना मिल सकेगा. एक तरफ जहां पहले प्रीमियम ट्रेनों में ही भोजन की ऑनलाइन बुकिंग सुविधा थी, अब यही सुविधा मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों में भी शुरू की गई है.

Railway Food (File Photo)
Railway Food (File Photo)

भारतीय रेलवे यात्रियों के लिए अच्छी खबर है. इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन (IRCTC) ने 'ई-पैंट्री' सर्विस शुरू की है. जिसके जरिए अब यात्री 25 मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों में ऑनलाइन खाना और पानी पहले से बुक कर सकते हैं. खाना सीधे उनकी सीट पर पहुंचा दिया जाएगा.

यह सर्विस उन ट्रेनों के लिए है, जहां टिकट में खाना शामिल नहीं होता. बता दें कि IRCTC भारतीय रेलवे का हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म विभाग है, यह कैटरिंग, टूरिज्म और ऑनलाइन टिकट बुकिंग का काम देखता है. आधिकारिक जानकारी के मुताबिक, ई-पैंट्री सेवा यात्रियों की सुविधा बढ़ाने और तकनीक से यात्रा को बेहतर बनाने का हिस्सा है.

ई-पैंट्री सर्विस कैसे काम करती है?

ई-पैंट्री सर्विस IRCTC की टिकट बुकिंग वेबसाइट और ऐप से जुड़ी हुई है. जिन यात्रियों का टिकट कन्फर्म, RAC या आंशिक कन्फर्म है, वे टिकट बुक करते समय या बाद में "बुक टिकट हिस्ट्री" सेक्शन में जाकर स्टैंडर्ड मील और रेल नीर (पैकेज्ड पानी) पहले से ऑर्डर कर सकते हैं.

ऑर्डर करने के बाद यात्री को SMS या ईमेल से कन्फर्मेशन मैसेज और मील वेरिफिकेशन कोड (MVC) मिलता है. यात्रा के दिन ट्रेन में वेंडर को MVC दिखाना होता है, फिर खाना सीट पर डिलीवर कर दिया जाता है.

इन ट्रेनों में शुरू ई-पैंट्री सर्विस

ई-पैंट्री सर्विस विवेक एक्सप्रेस (ट्रेन नंबर 22503/04) पर आजमाई गई थी, जो भारत की सबसे लंबी दूरी वाली ट्रेनों में से एक है. अच्छे रिस्पॉन्स के बाद अब इसे 25 मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों में शुरू कर दिया गया है. आइए जानते हैं किन प्रमुख ट्रेनों में ई-पैंट्री सर्विस शुरू की गई है.  

  • स्वतंत्र सेनानी एक्सप्रेस
  • स्वर्णजयंती एक्सप्रेस
  • कर्नाटक संपर्क क्रांति एक्सप्रेस
  • मंगला द्वीप एक्सप्रेस
  • कलिंगा उत्कल एक्सप्रेस
  • पुष्पक एक्सप्रेस
  • पश्चिम एक्सप्रेस
  • नेत्रावती एक्सप्रेस
  • ग्रैंड ट्रंक एक्सप्रेस
  • पूर्वा एक्सप्रेस
  • लिच्छवी एक्सप्रेस
  • आजाद हिंद एक्सप्रेस
  • मालवा एक्सप्रेस
  • अहमदाबाद-बरौनी एक्सप्रेस
  • पुरुषोत्तम एक्सप्रेस और अन्य कई ट्रेनें.

यात्रियों के लिए फायदेमंद

ई-पैंट्री सर्विस उन ट्रेनों में बहुत उपयोगी है, जहां कैटरिंग नहीं होती. इस सर्विस के जरिए यात्रियों को साफ-सुथरा और हाइजीनिक खाना बिना किसी चिंता के मिलेगा. IRCTC का कहना है कि यात्रियों के फीडबैक और जरूरत के हिसाब से इस सर्विस को और ज्यादा ट्रेनों में बढ़ाया जाएगा.

