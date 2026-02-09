scorecardresearch
 
'ई तीन गो ज्यादा हल्ला कर रही है...', विधानसभा में राबड़ी पर भड़के नीतीश, जमकर नोकझोंक

बिहार विधानसभा की कार्यवाही के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राबड़ी देवी के बीच नोक-झोंक देखने को मिली. सीएम नीतीश ने राबड़ी देवी को निशाने पर लेते हुए सभापति से हंगामा करने वालों पर कार्रवाई की मांग की.

बजट सत्र से नीतीश कुमार ने राबड़ी देवी पर निशाना साधा. (Photo/ITG)
बिहार विधानसभा की कार्यवाही शुरू होते ही जबरदस्त हंगामा हो गया. कानून व्यवस्था को लेकर राबड़ी देवी के नेतृत्व में आरजेडी की महिला विधायकों ने सदन में नारेबाजी की. विपक्ष की नारेबाजी के बाद सीएम नीतीश कुमार भी सदन में भड़क गए और महिला विधायकों की तरफ इशारा करते हुए उनपर हंगामा करने का आरोप लगाया.

नीतीश कुमार ने सदन में कहा, 'जब ये लोग थे सरकार में पहले तो कोई काम किया? ये सब बेकार है फालतू है.' राबड़ी देवी पर भड़कते हुए नीतीश कुमार ने कहा, 'ई तीन गो ज्यादा हल्ला कर रही है. लालू यादव हट गए तो इसी को बना दिए हैं.' सीएम नीतीश ने सभापति से अपील की कि सदन में हंगामा करने वालों पर एक्शन लिया जाए.

वहीं राबड़ी देवी ने इस दौरान बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी पर भी हमला. उन्होंने कहा कि बिहार में आए दिन बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा है, महिलाओं के खिलाफ अपराध नहीं रुक रहा है. इसे लेकर सम्राट चौधरी कोई जवाब देना चाहिए.

---- समाप्त ----
