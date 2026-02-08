scorecardresearch
 
Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 8 फरवरी 2026 की सुबह की टॉप खबरें और अन्य समाचार

रूस में चाकूबाजी. (photo: ITG)

रूस के उफा शहर में मेडिकल यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में भारतीय छात्रों पर चाकू से हमला हुआ है. इस हमले में 4 भारतीय छात्र और 2 पुलिस अधिकारी घायल हो गए हैं. भारतीय टीम ने आईसीसी पुरुष टी20 वर्ल्ड कप 2026 में अपने पहले ग्रुप मुकाबले में संयुक्त राज्य अमेरिका को 29 रनों से हराया. हरियाणा के फरीदाबाद में आयोजित सूरजकुंड मेले के दौरान झूला टूटने से बड़ा हादसा हुआ है. इस हादसे में पुलिस इंस्पेक्टर जगदीश प्रसाद की बचाव के दौरान मौत हो गई. वहीं, उन्नाव रेप केस से जुड़े एक अहम घटनाक्रम में दोषी ठहराए जा चुके पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर ने सुप्रीम कोर्ट में ज़मानत याचिका दाखिल की है. पढ़े रविवार सुबह की टॉप खबरें...

रूस में भारतीय छात्रों पर हमला, AIMSA ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर उठाई सुरक्षा की मांग

रूस के उफा शहर में मेडिकल यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में भारतीय छात्रों पर चाकू से हमला हुआ है. इस हमले में 4 भारतीय छात्र और 2 पुलिस अधिकारी घायल हो गए हैं. पुलिस द्वारा इस हमले की जांच की जा रही है. ऐसे में AIMSA ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर भारतीय छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है.

IND vs USA Highlights, T20 World Cup 2026: सूर्या का तूफान, अक्षर की फिरकी और सिराज की रफ्तार... यूएसए को हराकर वर्ल्ड कप में भारत का धमाकेदार आगाज

भारतीय टीम ने आईसीसी पुरुष टी20 वर्ल्ड कप 2026 में अपने पहले ग्रुप मुकाबले में संयुक्त राज्य अमेरिका को 29 रनों से हराया. इस मुकाबले में भारत ने अमेरिकी टीम के सामने 162 रनों का टारगेट सेट किया था, जिसका पीछा करते हुए वो 20 ओवरों में 132/8 रन ही बना पाई. सूर्यकुमार ने 49 गेंदों पर नाबाद 84 रन बनाए.

हरियाणा: सूरजकुंड मेले में बड़ा हादसा, झूला टूटने से पुलिस इंस्पेक्टर की मौत, कई घायल

हरियाणा के फरीदाबाद में आयोजित सूरजकुंड मेले के दौरान झूला टूटने से बड़ा हादसा हुआ है. इस हादसे में पुलिस इंस्पेक्टर जगदीश प्रसाद की बचाव के दौरान मौत हो गई. डीसी आयुष सिंह ने बताया कि हादसे  में कुल 12 लोग घायल हुए हैं जिनमें से एक की मौत हुई है. यह हादसा शनिवार शाम करीब 6 बजकर 15 मिनट के करीब हुआ.

भारत ने T20 वर्ल्ड कप में USA को हराकर बना दिया ये महारिकॉर्ड, कप्तान सूर्या ने विराट कोहली को पछाड़ा

आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 के अपने पहले ग्रुप मुकाबले में टीम इंडिया ने USA को 29 रनों से हराया. इस मुकाबले में भारत कप्तान सूर्यकुमार ने 49 गेंदों पर नाबाद 84 रन बनाए. इसके लिए सूर्यकुमार को 'प्लेयर ऑफ द मैच' चुना गया. सूर्यकुमार अब भारत के लिए T20I में सबसे ज्यादा 17 बार 'प्लेयर ऑफ द मैच' अवॉर्ड जीतने वाले क्रिकेटर बन गए हैं.

पंजाब में भगवंत मान सरकार का एक्शन, 2 सीनियर IAS अधिकारी सस्पेंड

पंजाब सरकार ने शनिवार को दो सीनियर IAS अधिकारियों को तुरंत प्रभाव से सस्पेंड कर दिया. आधिकारिक आदेशों के अनुसार कमल किशोर यादव और जसप्रीत सिंह को सस्पेंड कर दिया गया है. हालांकि उनके सस्पेंशन के कारणों का आदेशों में ज़िक्र नहीं किया गया है. इससे पहले फरवरी 2025 में राज्य सरकार ने तत्कालीन मुक्तसर के डिप्टी कमिश्नर को भी सस्पेंड किया था.

उन्नाव केस: सुप्रीम कोर्ट में कुलदीप सिंह सेंगर ने दाखिल की जमानत याचिका

उन्नाव रेप केस से जुड़े एक अहम घटनाक्रम में दोषी ठहराए जा चुके पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर ने सुप्रीम कोर्ट में ज़मानत याचिका दाखिल की है. यह याचिका पीड़िता के पिता की पुलिस हिरासत में हुई मौत के मामले से जुड़ी है, जिसमें निचली अदालत ने सेंगर को 10 साल की सज़ा सुनाई है. अपनी याचिका में सेंगर ने कहा है कि वे जमानत के हकदार हैं.  

---- समाप्त ----
