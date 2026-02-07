scorecardresearch
 
उन्नाव केस: सुप्रीम कोर्ट में कुलदीप सिंह सेंगर ने दाखिल की जमानत याचिका

पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर ने पीड़िता के पिता की पुलिस हिरासत में हुई मौत के मामले में सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है. उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट के जमानत से इनकार करने के फैसले को चुनौती दी है. इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सोमवार 9 फरवरी को सुनवाई करेगा.

पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की याचिका पर 9 फरवरी को सुनवाई होगी. (File Photo: ITG)
उन्नाव रेप केस से जुड़े एक अहम घटनाक्रम में दोषी ठहराए जा चुके पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर ने सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की है. यह याचिका पीड़िता के पिता की पुलिस हिरासत में हुई मौत के मामले से जुड़ी है, जिसमें निचली अदालत ने सेंगर को 10 साल की सजा सुनाई है.

कुलदीप सिंह सेंगर ने दिल्ली हाईकोर्ट के उस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है, जिसमें हाईकोर्ट ने 19 जनवरी को उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया था. अब इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 9 फरवरी को सुनवाई करेगा. उनकी ओर से सुप्रीम कोर्ट में दलील दी गई है कि उन्हें गलत तरीके से फंसाया जा रहा है.

अपनी याचिका में कुलदीप सिंग सेंगर ने कहा है कि  वे जमानत के हकदार हैं. हालांकि इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जमानत देने से इनकार कर दिया था. गौरतलब है कि पीड़िता के पिता की मौत पुलिस हिरासत में हुई थी. इस घटना ने उन्नाव रेप केस को ज्यादा संवेदनशील बना दिया था. 

इसी मामले में कुलदीप सिंह सेंगर को दोषी ठहराते हुए निचली अदालत ने 10 साल की सजा सुनाई थी. वहीं उन्नाव रेप केस में कुलदीप सिंह सेंगर को दोषी ठहराया जा चुका है . वो फिलहाल जेल में सजा काट रहे हैं. इस रेप केस में उन्हें हाईकोर्ट से जमानत जरूर मिली थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक लगा रखी है.

ऐसे में अब पीड़िता के पिता की मौत से जुड़े मामले में दाखिल जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला बेहद अहम माना जा रहा है. इस पर आने वाला आदेश न सिर्फ कुलदीप सिंह सेंगर की कानूनी स्थिति, बल्कि इस बहुचर्चित मामले की आगे की दिशा भी तय करेगा.

---- समाप्त ----
