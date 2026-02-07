scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

IND vs USA Live Score, T20 World Cup 2026: भारतीय टीम ने 4 विकेट गंवाए, एक ही ओवर में निपटे ईशान-तिलक और शिवम दुबे

India (IND) vs USA Live Score, T20 World Cup 2026: मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में भारत और यूएसए के बीच टी20 वर्ल्ड कप का मुकाबला है. भारतीय टीम अपने घर पर खेल रही है और उसका पलड़ा काफी भारी दिख रहा है.

Advertisement
X
भारतीय टीम पहले मैच में यूएसए का सामना कर रही है. (Photo: BCCI)
भारतीय टीम पहले मैच में यूएसए का सामना कर रही है. (Photo: BCCI)

आईसीसी मेन्स टी20 वर्ल्ड कप कप 2026 के मैच नंबर-3 में आज (7 फरवरी) भारत का सामना संयुक्त राज्य अमेरिका (USA) से है. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में है. मुकाबले में यूएसए ने टॉस जीता है और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है. भारत का स्कोर 6 ओवर के बाद 46-4 है.

भारतीय टीम डिफेंडिंग चैम्पियन है और वो अपना टाइटल डिफेंड करने के उद्देश्य से इस टूर्नामेंट में उतरी है. वैसे अब तक किसी टीम ने टी20 वर्ल्ड कप नहीं जीता है. साथ ही कोई टीम टाइटल डिफेंड भी नहीं कर पाई है. अब भारतीय टीम इस मिथक को तोड़ना चाहेगी. भारत-यूएसए मैच से जुड़े अपडेट्स के लिए इस पेज को रिफ्रेश करते रहिए...

भारतीय टीम की शुरुआत कुछ खास नहीं रही. अभिषेक शर्मा अपनी पहली ही गेंद पर आउट हो गए. अभिषेक को अली खान ने पवेलियन भेजा. ईशान किशन और तिलक वर्मा ने क्रीज पर जमने की कोशिश की, लेकिन पावरप्ले के आखिरी ओवर में शैडली वान शल्कविक ने बेहतरीन गेंदबाजी कर दी. ओवर की दूसरी गेंद पर शल्कविक ने ईशान (20 रन) को आउट किया. फिर अंतिम दो गेंदों पर तिलक वर्मा (25 रन) और शिवम दुबे (0 रन) को चलता किया.

सम्बंधित ख़बरें

IND vs PAK, India vs Pakistan, T20 World Cup
ICC की सख्ती के आगे झुका PAK, भारत संग वर्ल्ड कप मैच पर बदले तेवर, बातचीत को तैयार
Romario Shepherd of the West Indies
वेस्टइंडीज ने स्कॉटलैंड को हराकर की धांसू शुरुआत, शेफर्ड-हेटमायर चमके
Netherlands' Logan van Beek (C) reacts after a delivery
हारने जा रहा था PAK... फिर ड्रॉप कैच ने बदली किस्मत, NED का टूटा सपना
Vaibhav Sooryavanshi
जब तक टेस्ट नहीं खेलेगा... चैम्पियन बनने के बाद वैभव सूर्यवंशी को पिता का संदेश
Sri Lanka IND-PAK
Sri Lanka ने IND-PAK मैच को लेकर PCB को दिया अल्टीमेटम!
Advertisement

इस मुकाबले के लिए भारतीय टीम की प्लेइंग-11 में तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को शामिल नहीं किया गया. बुमराह वायरल फीवर के चलते चयन के लिए अनुपस्थित थे. वहीं संजू सैमसन, कुलदीप यादव और वॉशिंगटन सुदंर भी प्लेइंग-11 से आउट रहे. ईशान किशन को संजू पर तवज्जो दी गई.

मुकाबले में भारत की प्लेइंग-11: अभिषेक शर्मा, ईशान किशन (विकेटकीपर), तिलक वर्मा, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, रिंकू सिंह, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंह, मोहम्मद सिराज और वरुण चक्रवर्ती.

मुकाबले में यूएसए की प्लेइंग-11: एंड्रीज गौस (विकेटकीपर), सैतेजा मुक्कमल्ला, मोनांक पटेल (कप्तान), मिलिंद कुमार, संजय कृष्णमूर्ति, शुभम रंजने, हरमीत सिंह, मोहम्मद मोहसिन, शैडली वान शल्कविक, अली खान और सौरभ नेत्रवलकर.

भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के इस मुकाबले से पहले सिर्फ एक बार आमने-सामने हुई थीं. साल 2024 के टी20 वर्ल्ड कप में वो मुकाबला खेला गया था.  न्यूयॉर्क के नासाउ काउंटी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में हुए मुकाबले में रोहित शर्मा की कप्तानी वाली भारतीय टीम ने यूएसए को 7 विकेट से पराजित किया था.

भारत का फुल स्क्वॉड: ईशान किशन (विकेटकीपर), अभिषेक शर्मा, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, रिंकू सिंह, हार्दिक पंड्या, अक्षर पटेल, शिवम दुबे, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, मोहम्मद सिराज, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, संजू सैमसन और वॉशिंगटन सुंदर.

संयुक्त राज्य अमेरिका का स्क्वॉड: मोनांक पटेल (कप्तान), एंड्रीज गौस (विकेटकीपर), सैतेजा मुक्कमल्ला, शायन जहांगीर, मिलिंद कुमार, शुभम रंजने, हरमीत सिंह, मोहम्मद मोहसिन, अली खान, नोस्टुश केनजिगे, सौरभ नेत्रवलकर, शैडली वान शल्कविक, शेहान जयसूर्या, जसदीप सिंह, संजय कृष्णमूर्ति.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    IPL
    Advertisement