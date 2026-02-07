scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

हरियाणा: सूरजकुंड मेले में बड़ा हादसा, झूला टूटने से कई घायल... रेस्क्यू में पहुंचे इंस्पेक्टर भी जख्मी

फरीदाबाद में सूरजकुंड मेले के दौरान झूला के टूटने से बड़ा हादसा हुआ. झूला टूटते ही अफरातफरी मच गई और मौके पर मौजूद कई लोग घायल हो गए, जिनमें एक पुलिस इंस्पेक्टर भी शामिल है. कुल छह से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल बताए गए हैं.

Advertisement
X
सूरजकुंड मेले में झूला टूटने के बाद अफरा-तफरी (Photo: ITG/ Sachin Gaur)
सूरजकुंड मेले में झूला टूटने के बाद अफरा-तफरी (Photo: ITG/ Sachin Gaur)

हरियाणा फरीदाबाद में आयोजित सूरजकुंड मेला के दौरान एक बड़ा हादसा हो गया. मेले में लगी झूला अचानक टूट गया, जिससे वहां भीड़ में हड़कंप मच गया. हादसे के वक्त झूले के आस-पास काफी संख्या में लोग मौजूद थे, जिसके चलते कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए.

प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि झूला टूटते ही चीख-पुकार और अफरातफरी मच गई. लोग भयभीत होकर इधर-उधर भागने लगे. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस जवान घटनास्थल पर पहुंचे और तुरंत बचाव कार्य शुरू किया. इस दौरान एक पुलिस इंस्पेक्टर भी गंभीर रूप से घायल हो गए. इसके अलावा लगभग छह अन्य लोग भी घायल हुए हैं, जिनमें कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है.

हादसे की सूचना मिलते ही जिला उपायुक्त, पर्यटन विभाग के एमडी और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी तुरंत घटना स्थल पर पहुंचे. प्रशासन ने पूरे इलाके की बैरिकेडिंग कर दी ताकि और किसी अनहोनी से बचा जा सके और राहत कार्य में कोई बाधा न आए. घायल हुए लोगों को प्राथमिक उपचार के लिए नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया.

सम्बंधित ख़बरें

AAP ने कहा कि हरियाणा में नायब सिंह की सरकार खिलाड़ियों को भूखा रख रही है (Photo: ITG)
'खिलाड़ियों की डाइट रुकी, बुजुर्गों की पेंशन छीनी गई', नायब सरकार पर AAP का आरोप
ठगी के आरोपी को गुरुग्राम पुलिस ने किया अरेस्ट. (Photo: Screengrab)
लालच का जाल और 1000 करोड़ की ठगी... गुरुग्राम में पकड़ा गया शातिर
Toll plaza assault incident
हरियाणा से गुंडागर्दी का वीडियो वायरल, टोल मांगने पर कर्मचारियों को दौड़ा-दौड़ा कर पीटा
During the course of investigation, police arrested the man and the Sarpanch in connection with the incident.
गर्म चम्मच से दागा, मारपीट... चोरी के शक में 4 नाबालिग से अत्याचार
गुरुग्राम में एक्साइज विभाग का अधिकारी अरेस्ट. (Photo: Representational )
गुरुग्राम: एक्साइज विभाग का अधिकारी गिरफ्तार, प्लॉट बिक्री में धोखाधड़ी का आरोप

यह भी पढ़ें: Surajkund Mela 2026: शॉपिंग लवर्स के लिए जन्नत है सूरजकुंड मेला, घर ले आएं ये चीजें, देख जल जाएंगे पड़ोसी!

Advertisement

यह दुर्घटना मेले की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े करती है. याद रहे, इससे पहले भी सूरजकुंड मेले के फूड कोर्ट में तेज हवा के कारण एक गेट गिरने की घटना हुई थी, जो सुरक्षा में चूक का उदाहरण है. लगातार हो रही ऐसी घटनाएं मेले की सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ा रही हैं.

प्रशासन ने साफ किया है कि हादसे की गहन जांच की जाएगी और झूला संचालकों की भूमिका पर भी कार्रवाई की जाएगी. यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि सुरक्षा मानकों का उचित पालन हुआ या नहीं. फिलहाल, हादसे वाले झूले के आसपास के क्षेत्र को बंद कर दिया गया है.

मेला आने वाले लोग हादसे से डरे हुए हैं और कई परिवार अपने बुजुर्गों और बच्चों के साथ तुरंत मेला छोड़ते नजर आए. प्रशासन ने जनता से अपील की है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और सुरक्षा अधिकारियों के निर्देशों का पालन करें.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    दिल्ली एनसीआर मौसम
    करियर राशिफल
    Advertisement