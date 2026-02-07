हरियाणा: सूरजकुंड मेले में बड़ा हादसा, झूला टूटने से कई घायल... रेस्क्यू में पहुंचे इंस्पेक्टर भी जख्मी

हरियाणा फरीदाबाद में आयोजित सूरजकुंड मेला के दौरान एक बड़ा हादसा हो गया. मेले में लगी झूला अचानक टूट गया, जिससे वहां भीड़ में हड़कंप मच गया. हादसे के वक्त झूले के आस-पास काफी संख्या में लोग मौजूद थे, जिसके चलते कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए.

प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि झूला टूटते ही चीख-पुकार और अफरातफरी मच गई. लोग भयभीत होकर इधर-उधर भागने लगे. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस जवान घटनास्थल पर पहुंचे और तुरंत बचाव कार्य शुरू किया. इस दौरान एक पुलिस इंस्पेक्टर भी गंभीर रूप से घायल हो गए. इसके अलावा लगभग छह अन्य लोग भी घायल हुए हैं, जिनमें कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है.

हादसे की सूचना मिलते ही जिला उपायुक्त, पर्यटन विभाग के एमडी और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी तुरंत घटना स्थल पर पहुंचे. प्रशासन ने पूरे इलाके की बैरिकेडिंग कर दी ताकि और किसी अनहोनी से बचा जा सके और राहत कार्य में कोई बाधा न आए. घायल हुए लोगों को प्राथमिक उपचार के लिए नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया.

यह दुर्घटना मेले की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े करती है. याद रहे, इससे पहले भी सूरजकुंड मेले के फूड कोर्ट में तेज हवा के कारण एक गेट गिरने की घटना हुई थी, जो सुरक्षा में चूक का उदाहरण है. लगातार हो रही ऐसी घटनाएं मेले की सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ा रही हैं.

प्रशासन ने साफ किया है कि हादसे की गहन जांच की जाएगी और झूला संचालकों की भूमिका पर भी कार्रवाई की जाएगी. यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि सुरक्षा मानकों का उचित पालन हुआ या नहीं. फिलहाल, हादसे वाले झूले के आसपास के क्षेत्र को बंद कर दिया गया है.

मेला आने वाले लोग हादसे से डरे हुए हैं और कई परिवार अपने बुजुर्गों और बच्चों के साथ तुरंत मेला छोड़ते नजर आए. प्रशासन ने जनता से अपील की है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और सुरक्षा अधिकारियों के निर्देशों का पालन करें.

