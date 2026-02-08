scorecardresearch
 
भारत ने T20 वर्ल्ड कप में USA को हराकर बना दिया ये महारिकॉर्ड, कप्तान सूर्या ने विराट कोहली को पछाड़ा

डिफेंडिंग चैम्पियन भारतीय टीम ने टी20 वर्ल्ड कप में अपने अभियान का आागाज जीत के साथ किया. भारतीय टीम ने ग्रुप-ए के मुकाबले में यूएसए को पराजित किया. भारतीय टीम के लिए इस मैच में कप्तान सूर्यकुमार यादव ने दमदार खेल दिखाया.

भारत ने अपने पहले मुकाबले में यूएसए को हराया. (Photo: Getty)
भारतीय टीम ने आईसीसी पुरुष टी20 वर्ल्ड कप 2026 में अपने पहले ग्रुप मुकाबले में संयुक्त राज्य अमेरिका (USA) को 29 रनों से हराया. 7 फरवरी (शनिवार) को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में हुए इस मुकाबले में भारत ने अमेरिकी टीम के सामने 162 रनों का टारगेट सेट किया था, जिसका पीछा करते हुए वो 20 ओवरों में 8 विकेट पर 132 रन ही बना पाई.

भारतीय टीम की जीत में कप्तान सूर्यकुमार यादव की अहम भूमिका रही. सूर्यकुमार ने 10 चौके और चार छक्के की मदद से 49 गेंदों पर नाबाद 84 रन बनाए. इस बेहतरीन इनिंग्स के लिए सूर्यकुमार को 'प्लेयर ऑफ द मैच' चुना गया. सूर्यकुमार अब भारत के लिए टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा 17 बार 'प्लेयर ऑफ द मैच' अवॉर्ड जीतने वाले क्रिकेटर बन गए हैं.

सूर्यकुमार यादव ने विराट कोहली को पछाड़ दिया, जिन्होंने 16 बार टी20 इंटरनेशनल में 'प्लेयर ऑफ द मैच' अवॉर्ड जीता. खास बात ये है कि चार मौकों पर सूर्यकुमार ने टी20 वर्ल्ड कप में ये अवॉर्ड अपने नाम किया है. कप्तान सूर्या अब इस मामले में युवराज सिंह, रविचंद्रन अश्विन और रोहित शर्मा से आगे निकल चुके हैं, जिन्होंने टी20 वर्ल्ड कप में 3-3 बार ये पुरस्कार प्राप्त किया. भारतीय खिलाड़ियों में कोहली अब भी इस मामले में टॉप पर हैं.

T20 विश्व कप में सर्वाधिक 'प्लेयर ऑफ द मैच' अवॉर्ड (भारत)
8- विराट कोहली (35 मैच)
4- सूर्यकुमार यादव (19 मैच) *
3- युवराज सिंह (31 मैच)
3- रविचंद्रन अश्विन (24 मैच)
3- रोहित शर्मा (47 मैच)

T20I में सर्वाधिक 'प्लेयर ऑफ द मैच' अवॉर्ड (भारत)
17- सूर्यकुमार यादव (105 मैच)
16- विराट कोहली (125 मैच)
14- रोहित शर्मा (159 मैच)
8- अक्षर पटेल (88 मैच)

भारतीय टीम अब टी20 विश्व कप में लगातार सबसे ज्यादा जीत हासिल करने वाली टीम बन गई है. टी20 विश्व कप में भारत लगातार 9 मैच जीत चुका है. भारत ने साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया को पछाड़ दिया, जिन्होंने लगातार 8-8 मुकाबले जीते थे. बाएं हाथ के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह ने यूएसए के खिलाफ मुकाबले में 2 विकेट झटके. टी20 वर्ल्ड कप में अर्शदीप के विकेटों की संख्या अब 29 हो चुकी है. टी20 विश्व कप में 15 मैच खेलने के बाद अर्शदीप से ज्यादा विकेट सिर्फ एनरिक नॉर्किया ने झटके थे.

टी20 विश्व कप में लगातार सबसे अधिक जीत
9* भारत (2024-26)
8 साउथ अफ्रीका (2024)
8 ऑस्ट्रेलिया (2022-24)
7 भारत (2012-14)

15 टी20 विश्व कप मैचों के बाद सर्वाधिक विकेट
30 एनरिक नॉर्किया (साउथ अफ्रीका)
29 वानिंदु हसारंगा (श्रीलंका)
29 अर्शदीप सिंह (भारत)

---- समाप्त ----
