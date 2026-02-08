रूस में भारतीय छात्रों पर हमला, AIMSA ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर उठाई सुरक्षा की मांग

रूस के उफा शहर में मेडिकल यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में भारतीय छात्रों पर हमला किया गया. इस दौरान 4 भारतीय छात्र घायल हो गए. अब इस मामले को लेकर AIMSA ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है और रूस में भारतीय छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील की है.

ऑल इंडिया मेडिकल स्टूडेंट्स एसोसिएशन (AIMSA) ने पीएम मोदी को भेजे पत्र में लिखा, 'AIMSA की तरफ से हम रूस के बश्किर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में चार भारतीय मेडिकल छात्रों पर हुए हालिया हिंसक हमले पर गहरी चिंता और पीड़ा व्यक्त करते हैं.'

पत्र में आगे लिखा है कि ऐसी घटनाएं ना सिर्फ भारतीय छात्रों के जीवन और सम्मान को खतरे में डालती हैं, बल्कि विदेशों में पढ़ रहे हजारों भारतीय मेडिकल छात्रों के बीच डर और असुरक्षा का माहौल भी पैदा करती हैं.

AIMSA ने की इंसाफ की मांग

AIMSA ने आगे अपील करते हुए कहा, 'हम भारत सरकार से विनम्र निवेदन करते हैं कि वो संबंधित अधिकारियों के साथ तत्काल राजनयिक कदम उठाए ताकि हमले का शिकार हुए छात्रों को इंसाफ मिल सके, सिक्योरिटी सिस्टम को मजबूत किया जा सके और विदेशों में पढ़ रहे भारतीय छात्रों के लिए स्टूडेंट सपोर्ट सिस्टम को मजबूत किया जा सके.'

क्या है पूरा मामला?

बता दें कि बश्कोर्तोस्तान गणराज्य की स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में एक 15 साल का लड़का चाकू लेकर विदेशी छात्रों के हॉस्टल (डॉर्मिटरी) पहुंच गया. आरोपी ने चाकू से छात्रों पर हमला कर दिया जिसमें कुल 8 लोग घायल हो गए. इनमें 4 भारतीय छात्र और 2 रूसी पुलिस अधिकारी भी शामिल हैं.

गिरफ्तारी के दौरान हमलावर ने दो पुलिस अधिकारियों को भी चाकू मार दिया. इस दौरान आरोपी ने खुद को भी घायल कर लिया. अब इस मामले की जांच की जा रही है.

