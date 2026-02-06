Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 6 फरवरी 2026 की सुबह की टॉप खबरें और अन्य समाचार

आज की ताजा खबर (Aaj Ki Taza Khabar), 6 फरवरी, 2026 की खबरें और समाचार: पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में आज एक नया पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव हो रहा है. वहीं, महिला प्रीमियर लीग 2026 के फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने दिल्ली कैपिटल्स को 6 विकेट से हराकर ख़िताब अपने नाम किया. पढ़ें शुक्रवार सुबह की 10 बड़ी खबरें.



उत्तर भारत के मौसम में फिर बदलाव की आहट... बर्फबारी और बारिश का अलर्ट

पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में आज एक नया पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव हो रहा है. इसके तुरंत बाद 9 से 11 फरवरी के दौरान एक और पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने की संभावना है. इसकी वजह से अगले 24 घंटों में उत्तर भारत के तापमान में गिरावट आने की संभावना है. वहीं, जम्मू-कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में अलग-अलग जगहों पर बारिश और बर्फबारी का अलर्ट है.

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु दूसरी बार बनी चैंपियन, फाइनल में किया रिकॉर्ड चेज, दिल्ली कैपिटल्स का सपना फिर टूटा

महिला प्रीमियर लीग 2026 के फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने दिल्ली कैपिटल्स को 6 विकेट से हराकर ख़िताब अपने नाम किया. दिल्ली ने आरसीबी को जीत के लिए 204 रनों का टारगेट दिया था, जिसे उसने आखिरी ओवर की चौथी गेंद पर हासिल कर लिया. आरसीबी ने दूसरी बार डब्ल्यूपीएल खिताब जीता है. इससे पहले 2024 में भी ये खिताब जीतने में सफल रही है.

Stock Market Update: सोना-चांदी से शेयर बाजार तक... अचानक क्‍यों आई गिरावट? IT स्‍टॉक्‍स बिखरे

RBI की मॉनिटरी पॉलिसी के फैसल से पहले ही शेयर बज़ार में गिरावट आई है. सेंसेक्‍स 155 अंक टूटकर 83,175.29 पर कारोबार कर रहा है, जबकि निफ्टी 25,600 पर है. इसके अलावा सोने और चांदी में भी गिरावट देखी जा रही है. मल्‍टी कमोडिटी मार्केट में सिल्वर 12 हजार रुपये टूटकर 2.29 लाख रुपये पर आ गया. वहीं सोना में करीब 2000 रुपये की गिरावट आई है.

प्रॉपर्टी खरीद को लेकर यूपी सरकार का बड़ा फैसला... अब बिना PAN कार्ड नहीं हो सकेगी रजिस्ट्री

उत्तर प्रदेश में अब जमीन, मकान या किसी भी तरह की अचल संपत्ति खरीदने के लिए PAN कार्ड देना अनिवार्य कर दिया गया है. इसके तहत अब प्रॉपर्टी की खरीद-फरोख्त के समय रजिस्ट्री प्रक्रिया में PAN नंबर दर्ज करना और उसका सत्यापन करना जरूरी होगा. सरकार ने यह फैसला संदिग्ध लेनदेन और बेनामी संपत्ति खरीद पर रोक लगाने को लेकर लिया है.

754 विमानों की जांच, 50% में खामियां... लिस्ट में टॉप पर एअर इंडिया और इंडिगो

भारतीय एयरलाइंस में तकनीकी खामियों के लिए जांचे गए करीब आधे विमानों में बार-बार खराबी पाई गई है, जिसमें एअर इंडिया ग्रुप और इंडिगो का सबसे बड़ा हिस्सा है. ये जानकारी गुरुवार को लोकसभा में पेश किए गए डेटा में सामने आई है. छह शेड्यूल्ड एयरलाइंस के 754 विमानों में बार-बार आने वाली खराबी का विश्लेषण किया गया था. इनमें से 377 विमानों में खराबी पाई गई.

Google की वॉर्निंग, दुनियाभर के 40% स्मार्टफोन पर मंडरा रहा खतरा, सेफ्टी के लिए करें ये काम

अमेरिकी कंपनी गूगल ने एक बड़ी वॉर्निंग देते हुए बताया है कि दुनियाभर में 40 परसेंट एंड्रॉयड स्मार्टफोन पर मैलवेयर और स्पाईवेयर का खतरा है. ये खतरा पुराने Android OS वर्जन होने की वजह से है. रिपोर्ट में बताया गया है कि पुराने Android OS को अब सिक्योरिटी अपडेट नहीं मिलता है, जिसकी वजह से उनपर सबसे ज्यादा खतरा है.

नाइजीरिया में आतंकी हमलों की यूएन चीफ ने की निंदा, अब तक 162 की मौत

संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने नाइजीरिया में हुए घातक आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा की है. न्यूयॉर्क में उनके प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने इस नरसंहार की जानकारी देते हुए बताया कि हमले में 162 लोग मारे गए हैं. बयान में स्पष्ट किया गया कि इन जघन्य अपराधों के पीछे जो भी लोग शामिल हैं, उन्हें जल्द से जल्द कानून का सामना करना होगा.





