scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

प्रॉपर्टी खरीद को लेकर यूपी सरकार का बड़ा फैसला... अब बिना PAN कार्ड नहीं हो सकेगी रजिस्ट्री

उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रॉपर्टी खरीद को लेकर बड़ा फैसला किया है. जारी आदेश में कहा गया है कि अब अचल संपत्ति की खरीद-फरोख्त के लिए PAN कार्ड देना जरूरी होगा. ऑनलाइन आवेदन में PAN नंबर दर्ज करने और सत्यापन करने के आदेश दिए गए हैं. यह कदम संदिग्ध और बेनामी लेनदेन पर रोक लगाने और पारदर्शिता बढ़ाने के मकसद से उठाया गया है.

Advertisement
X
यूपी सरकार ने प्रॉपर्टी खरीद को लेकर बदले नियम. (Photo: Representational)
यूपी सरकार ने प्रॉपर्टी खरीद को लेकर बदले नियम. (Photo: Representational)

उत्तर प्रदेश में अब जमीन, मकान या किसी भी तरह की अचल संपत्ति खरीदने के लिए PAN कार्ड देना अनिवार्य कर दिया गया है. रजिस्ट्री विभाग ने इस बारे में नया आदेश जारी किया है. इसके तहत अब प्रॉपर्टी की खरीद-फरोख्त के समय रजिस्ट्री प्रक्रिया में PAN नंबर दर्ज करना और उसका सत्यापन करना जरूरी होगा.

सरकार की ओर से जारी निर्देश सभी जिलों के रजिस्ट्री कार्यालयों को भेज दिए गए हैं. अधिकारियों से कहा गया है कि प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री से जुड़े ऑनलाइन एप्लिकेशन में खरीदार और विक्रेता दोनों का PAN नंबर दर्ज किया जाए. बिना PAN जानकारी के रजिस्ट्री की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ाई जाएगी.

संदिग्ध लेनदेन और बेनामी संपत्ति की खरीद पर लगेगी रोक

सम्बंधित ख़बरें

MP Cabinet Decision Free Registration
25600 परिवारों के प्लॉट की रजिस्ट्री फ्री, ₹600 करोड़ का बोझ उठाएगी सरकार
Action in disturbance at Lucknow Swastika City (Photo - Screengrab)
जौनपुर के दबंग की लखनऊ में गुंडागर्दी पड़ी महंगी, इंस्पेक्टर की कुर्सी भी गई
सुपरनोवा प्रोजेक्ट पर सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला
सुपरटेक सुपरनोवा के खरीदारों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, 497 फ्लैट्स की रजिस्ट्री का रास्ता साफ
जमीन-जायदाद की ‘ईजी रजिस्ट्री’ व्यवस्था लागू करने वाला पंजाब पहला राज्य बना (Photo: ITG)
पंजाब में जमीन-जायदाद की ‘ईजी रजिस्ट्री’ लागू, CM भगवंत मान बोले- रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया होगी सरल
12 नवंबर से होगी जमीनों की रजिस्ट्री.(Photo: ITG)
उत्तर प्रदेश में चार दिन तक ठप रहेगा रजिस्ट्री का काम, जानिए वजह

सरकार ने यह फैसला संदिग्ध लेनदेन और बेनामी संपत्ति खरीद पर रोक लगाने को लेकर लिया है. खासतौर पर भारत-नेपाल सीमा से जुड़े इलाकों में विदेशी फंडिंग से जमीन खरीदने और गलत तरीके से इनवेस्ट के मामलों को रोकने पर जोर दिया गया है. PAN अनिवार्य होने से हर लेनदेन का रिकॉर्ड सही तरीके से ट्रैक किया जा सकेगा.

यह भी पढ़ें: 25 हजार से ज्यादा परिवारों के प्लॉट की रजिस्ट्री फ्री, ₹600 करोड़ का बोझ उठाएगी MP सरकार

Advertisement

रजिस्ट्री विभाग अपने सॉफ्टवेयर सिस्टम में भी बदलाव कर रहा है, ताकि PAN नंबर का ऑनलाइन वेरिफिकेशन तुरंत हो सके. इससे फर्जी दस्तावेजों और गलत पहचान के आधार पर होने वाली रजिस्ट्री पर रोक लगेगी. साथ ही टैक्स से जुड़े मामलों में भी जानकारी मिलान करना आसान होगा.

सभी रजिस्ट्री कार्यालयों को भेजे गए दिशा-निर्देश

अधिकारियों का कहना है कि इस नए नियम से प्रॉपर्टी खरीद-फरोख्त की प्रक्रिया ज्यादा पारदर्शी बनेगी और अवैध निवेश के मामलों पर कंट्रोल होगा. यह नियम पूरे प्रदेश में लागू होगा और सभी रजिस्ट्री कार्यालयों को इसका सख्ती से पालन करने को कहा गया है.

अब अगर कोई व्यक्ति यूपी में जमीन या मकान खरीदना चाहता है, तो उसे रजिस्ट्री के समय अपना PAN कार्ड विवरण देना ही होगा. बिना PAN के रजिस्ट्री संभव नहीं होगी.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    संसद बजट सत्र लाइव
    करियर राशिफल
    IPL
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    T20 World Cup 2026
    Advertisement