भारतीय जिरर्व बैंक की मॉनिटरी पॉलिसी के फैसल से पहले ही शेयर बजाार में गिरावट आई है. सेंसेक्‍स 155 अंक टूटकर 83,175.29 पर कारोबार कर रहा है, जबकि निफ्टी 25,600 पर है. यह गिरावट ग्‍लोबल स्‍तर पर सेंटिमेंट बदलने के बाद आया है.

बीएसई टॉप 30 शेयरों में से 12 शेयर टूटकर कारोबार कर रहे हैं, जबकि 18 शेयरों में तेजी देखी जा रही है. आईटी शेयरों में भारी बिकवाली आई है. टेक महिंद्रा, टीसीएस, इंफोसिस और विप्रो जैसे शेयर तेजी से गिरे हैं. वहीं ज्‍यादा गिरावट वाले शेयरों में एनटीपीसी, एचडीएफसी और मारूति भी शामिल हैं.

सोने और चांदी में भी गिरावट

शेयर बाजार में गिरावट के साथ ही सोने और चांदी में भी गिरावट देखी जा रही है. मल्‍टी कमोडिटी मार्केट में Silver 12 हजार रुपये टूटकर 2.29 लाख रुपये पर आ गया. सोना में करीब 2000 रुपये की गिरावट आई है और यह 1.49 लाख रुपये पर है. गोल्‍ड और सिल्‍वर में गिरावट के साथ ही गोल्‍ड ईटीएफ करीब 2 फीसदी टूटा है, जबकि सिल्‍वर करीब 6 प्रतिशत गिरा है.

आज रेपो रेट पर फैसला

गौरतलब है कि 10 RBI मॉनिटरी पॉलिसी की बैठक में लिए गए फैसले का ऐलान किया जाएगा. आर‍बीआई गवर्नर संजय मल्‍होत्रा रेपो रेट पर लिए गए फैसले का ऐलान करेंगे. साथ ही जीडीपी का अनुमान का भी ऐलान करेंगे.

63 शेयरों में लोअर सर्किट

बीएसई पर 3,348 शेयरों में से 1,170 शेयर तेजी पर कारोबार कर रहे हैं, जबकि 2,017 शेयरों में गिरावट आई है. 161 शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ है. 41 शेयर 52 सप्‍ताह के हाई पर कारोबार कर रहे हैं, जबकि 45 शेयर 52 वीक के निचले स्‍तर पर हैं. 82 शेयरों में अपर सर्किट और 63 शेयरों में लोअर सर्किट लगा है.

क्‍यों गिरा शेयर बाजार

गुरुवार के कारोबारी सत्र में वॉल स्‍ट्रीट पर बिकवाली बढ़ी है, जिस कारण ग्‍लोबल से लेकर एशियाई बाजार में भारी गिरावट आई. उसी का असर शुक्रवार को भारतीय शेयर बाजार में भी देखा जा रहा है. Dow Jones Industrial Average करीब 600 अंकों की गिरावट के साथ बंद हुआ.S&P 500 में एक बार फिर 1 फीसदी से ज्यादा की गिरावट देखी गई, जिस कारण आईटी स्‍टॉक तेजी से बिखर गए.

