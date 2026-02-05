RCB vs DC WPL 2026 Final LIVE: आरसीबी ने जीता टॉस, दिल्ली कैपिटल्स की बल्लेबाजी जारी

RCB vs DC, WPL 2026 Final LIVE: महिला प्रीमियर लीग (WPL) 2026 के फाइनल में आज (5 फरवरी) रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) का सामना दिल्ली कैपिटल्स (DC) से है. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला वडोदरा के कोटाम्बी स्टेडियम में है. मुकाबले में टॉस आरसीबी ने जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला किया. दिल्ली का स्कोर 3 ओवर के बाद 9-0 है.

दिल्ली कैपिटल्स लगातार चौथे सीजन फाइनल में पहुंची है, लेकिन वो अब तक खिताब नहीं जीत पाई है. जबकि आरसीबी ने दूसरे सीजन में टाइटल अपने नाम किया है. अब आरसीबी की नजरें दूसरी और दिल्ली कैपिटल्स की निगाहें पहली बार डब्ल्यूपीएल खिताब जीतने पर हैं. इस मुकाबले से जुड़े अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहिए...

फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की प्लेइंग इलेवन: ग्रेस हैरिस, स्मृति मंधाना (कप्तान), जॉर्जिया वॉल, ऋचा घोष (विकेटकीपर), राधा यादव, नादिन डिक्लर्क, पूजा वस्त्राकर, अरुंधति रेड्डी, सयाली सतघरे, श्रेयांका पाटिल, लॉरेन बेल.

फाइनल में दिल्ली कैपिटल्स की प्लेइंग इलेवन: लिजेल ली (विकेटकीपर), शेफाली वर्मा, लॉरा वोल्वार्ट, जेमिमा रोड्रिग्स (कप्तान), मारिजाने कैप, चिनेले हेनरी, निकी प्रसाद, स्नेह राणा, मिन्नू मणि, श्री चरणी और नंदनी शर्मा.

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का फुल स्क्वॉड: स्मृति मंधाना (कप्तान), लॉरेन बेल, नादिन डिक्लर्क, ऋचा घोष (विकेटकीपर), ग्रेस हैरिस, दयालन हेमलता, गौतमी नाइक, श्रेयांका पाटिल, अरुंधति रेड्डी, सयाली सतघरे, लिन्सी स्मिथ, पूजा वस्त्राकर, कुमार प्रत्युषा, प्रेमा रावत, जॉर्जिया वॉल और राधा यादव.

दिल्ली कैपिटल्स का फुल स्क्वॉड: जेमिमा रोड्रिग्स (कप्तान), तानिया भाटिया (विकेटकीपर), लूसी हैमिल्टन, चिनेले हेनरी, मारिजाने कैप, अलाना किंग, लिजेल ली, मिन्नू मणि, निकी प्रसाद, स्नेह राणा, शेफाली वर्मा, एडला सृजना, लॉरा वोल्वार्ट, नंदनी शर्मा, श्री चरणी और प्रगति सिंह

