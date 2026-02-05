scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

नाइजीरिया में आतंकी हमलों की यूएन चीफ ने की निंदा, अब तक 162 की मौत

संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने नाइजीरिया में हुए भीषण आतंकी हमले की कड़े शब्दों में निंदा की है. इस हमले में 162 लोगों की जान चली गई है. यूएन ने अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाने और आतंकवाद के खिलाफ नाइजीरिया के साथ सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया है.

Advertisement
X
नाइजीरिया आतंकी हमले की UN चीफ ने की निंदा. (File Photo: ITG)
नाइजीरिया आतंकी हमले की UN चीफ ने की निंदा. (File Photo: ITG)

संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने नाइजीरिया में हुए घातक आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा की है. न्यूयॉर्क में उनके प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने इस नरसंहार की जानकारी देते हुए बताया कि हमले में 162 लोग मारे गए हैं. महासचिव ने पीड़ित परिवारों, नाइजीरियाई जनता और वहां की सरकार के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त की हैं.

उन्होंने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है. यूएन ने अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाने और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में नाइजीरिया का साथ देने पर जोर दिया है.

यूएन प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने एक आधिकारिक बयान जारी कर नाइजीरियाई सरकार के प्रति समर्थन दोहराया है. उन्होंने कहा कि महासचिव आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद से लड़ने के प्रयासों में नाइजीरिया के लोगों के साथ खड़े हैं.

संयुक्त राष्ट्र का मानना है कि इस तरह की हिंसा मानवीय मूल्यों के खिलाफ है. बयान में स्पष्ट किया गया कि इन जघन्य अपराधों के पीछे जो भी लोग शामिल हैं, उन्हें जल्द से जल्द कानून का सामना करना होगा.

शोक में डूबा नाइजीरिया

आपको बता दें कि इस हफ्ते नाइजीरिया में हुए हमले ने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया है, जिसमें अब तक 162 लोगों के मारे जाने की पुष्टि चुकी है. ये हमला हाल के समय के सबसे घातक आतंकी हमलों में से एक माना जा रहा है.

संयुक्त राष्ट्र ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय का ध्यान इस ओर आकर्षित किया है कि नाइजीरिया को इस संकट से उबरने के लिए सामूहिक सहयोग की आवश्यकता है. फिलहाल नाइजीरिया में सुरक्षा बल हमलावरों की तलाश में जुटे हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    संसद बजट सत्र लाइव
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    T20 World Cup 2026
    Advertisement