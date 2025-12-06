Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 6 दिसंबर 2025 की सुबह की टॉप खबरें और अन्य समाचार

सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी और राजनीतिक दलों की आपत्तियों के बाद चुनाव आयोग ने केरल में भी SIR की मियाद बढ़ाने का फैसला लिया है. इंडिगो फ्लाइट कैंसिलेशन के चलते रेलवे ने स्पेशल ट्रेनें चलाने की घोषणा की है. जबकि कई रूट्स पर ट्रेनों में 116 अतिरिक्त कोच लगाने का ऐलान किया है. पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अवैध घुसपैठियों और रोहिंग्या शरणार्थियों को रखने के लिए तैयार किए जा रहे डिटेंशन सेंटर का पहला मॉडल सामने आ गया है. वहीं, 2026 फीफा वर्ल्ड कप के ड्रॉ के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को पहला FIFA पीस अवार्ड दिया गया. पढ़ें सुबह की टॉप खबरें...

और पढ़ें

इंडिगो फ्लाइट रद्द, ट्रेन तैयार... 37 ट्रेनों में बढ़ाए गए 116 कोच, साबरमती से दिल्ली के बीच चलेगी स्पेशल ट्रेन, रेलवे ने किया ऐलान

इंडिगो फ्लाइट कैंसिलेशन के चलते रेलवे ने स्पेशल ट्रेनें चलाने की घोषणा की है. जबकि कई रूट्स पर ट्रेनों में 116 अतिरिक्त कोच लगाने का ऐलान किया है. पश्चिम रेलवे ने साबरमती और दिल्ली जंक्शन के बीच विशेष किराए पर सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है. ये ट्रेन 7 और 9 दिसंबर 2025 को साबरमती से रात 22.55 बजे प्रस्थान करेगी.

बंगाल के बाद अब केरल में भी एक हफ्ते बढ़ी SIR की मियाद... चुनाव आयोग का बड़ा फैसला

सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी और राजनीतिक दलों की आपत्तियों के बाद चुनाव आयोग ने केरल में भी SIR की मियाद बढ़ाने का फैसला लिया है. ड्राफ्ट इलेक्ट्रोरल रोल अब 23 दिसंबर को प्रकाशित होगा. जबकि पहले ये 16 दिसंबर को जारी होना था. जबकि फाइनल इलेक्ट्रोरल रोल 21 फरवरी 2026 को प्रकाशित किया जाएगा, जबकि पहले इसकी तारीख 14 फरवरी 2026 तय थी.

Advertisement

पश्चिमी यूपी में 15 हजार लोगों की कैपेसिटी वाला डिटेंशन सेंटर मॉडल आया सामने, बायोमेट्रिक और CCTV से होगी सुरक्षा

पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अवैध घुसपैठियों और रोहिंग्या शरणार्थियों को रखने के लिए तैयार किए जा रहे डिटेंशन सेंटर का पहला मॉडल सामने आ गया है. 15 हजार लोगों की क्षमता वाले इस सेंटर में चाक-चौबंद सुरक्षा व्यवस्था, बायोमेट्रिक सिस्टम, सीसीटीवी और केंद्रीय सुरक्षा बल की तैनाती जैसी आधुनिक सुविधाएं होंगी.

FIFA ने ट्रंप को दिया पहला 'शांति पुरस्कार', अमेरिकी राष्ट्रपति बोले- हमने करोड़ों लोगों की जान बचाई

2026 फीफा वर्ल्ड कप के ड्रॉ के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को पहला FIFA पीस अवार्ड दिया गया. फीफा ने इस साल से ये अवार्ड उन लोगों को देने के लिए शुरू किया है, जो दुनिया में शांति फैलाने और लोगों को जोड़ने में अहम योगदान करते हैं. ट्रंप को ये सम्मान कैनेडी सेंटर, वॉशिंगटन में आयोजित समारोह में गोल्ड ट्रॉफी और पदक के साथ प्रदान किया गया.

सोनिया गांधी पर वोटर लिस्ट में अनियमितता का आरोप, याचिका पर अब 9 दिसंबर को सुनवाई

कांग्रेस नेता सोनिया गांधी के खिलाफ मतदाता सूची में कथित ग़लत तरीके से नाम शामिल कराने के मामले में वकील विकास त्रिपाठी ने राऊज एवेन्यू कोर्ट में रिवीजन पिटीशन दाखिल की है. ये वही मामला है जिसे मजिस्ट्रेट कोर्ट ने सितंबर में खारिज कर दिया था. इस मामले में सुनवाई के लिए 9 दिसंबर की तारीख़ तय की गई है.

Advertisement

UKPSC की पीसीएस परीक्षा पर लगी रोक, कुछ प्रश्नों पर आपत्ति के बाद उत्तराखंड हाईकोर्ट का फैसला

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने शुक्रवार को एक बड़ा फैसला सुनाते हुए उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की पीसीएस मुख्य परीक्षा पर रोक लगा दी. ये कार्रवाई इसलिए की गई क्योंकि प्रारंभिक परीक्षा के कुछ प्रश्नों को लेकर अभ्यर्थियों ने आपत्ति दर्ज कराई थी. उनका कहना था कि कुछ सवाल तथ्यात्मक रूप से गलत थे और इससे परीक्षा के परिणाम प्रभावित हो सकते हैं.

---- समाप्त ----