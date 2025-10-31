Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 31 अक्टूबर 2025 की सुबह की टॉप खबरें और अन्य समाचार

आज की ताजा खबर (Aaj Ki Taza Khabar), 31 अक्टूबर, 2025 की खबरें और समाचार: मोकामा में हुए दुलारचंद हत्याकांड में पीड़ित परिवार ने बाहुबली नेता अनंत सिंह पर गंभीर आरोप लगाए हैं. वहीं, ICC मह‍िला व‍िश्व कप 2025 के दूसरे सेमीफाइनल में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर फाइनल में प्रवेश कर लिया है. इन खबरों के अलावा, पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने भारत के खिलाफ जहर उगला है. पढ़ें शुक्रवार सुबह की 10 बड़ी खबरें.

'अनंत सिंह ने कराई हत्या, हम पढ़े-लिखे लोग हैं AK-47 नहीं रखते', दुलारचंद यादव के पोते ने लगाए ये आरोप



मोकामा विधानसभा क्षेत्र में हुए दुलारचंद यादव हत्याकांड के बाद इलाके में तनाव बना हुआ है. जनसुराज समर्थक और कभी टाल क्षेत्र के प्रभावशाली चेहरों में गिने जाने वाले दुलारचंद यादव की हत्या को लेकर उनके परिजनों ने गंभीर आरोप लगाए हैं.

जेमिमा-हरमन ने दिलाया भारत को वर्ल्ड कप फाइनल का टिकट, डिफेंडिंग चैम्पियन ऑस्ट्रेलिया को चटाई धूल

ICC मह‍िला व‍िश्व कप 2025 के दूसरे सेमीफाइनल में गुरुवार को भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट हराकर फाइनल में प्रवेश कर लिया है. इस मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने 339 रनों का लक्ष्य दिया था, इसके जवाब में टीम इंडिया ने जेमिमा की नाबाद 127 रनों की पारी के दम पर ये मैच 49वें ओवर में ही जीत लिया. फाइनल में भारत का सामना साउथ अफ्रीका से होगा.

Advertisement

खैबर में आसिम मुनीर का जिरगा, इंडिया का नाम, फिर तालिबान ने कहा- बहुत विनाशकारी होगी हमारी प्रतिक्रिया!



खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने जिरगा बुलाकर कबायली नेताओं के गुस्से को शांत करने की कोशिश की और यहां इंडिया का नाम लेकर अफगान तालिबान पर सारा दोष मढ़ दिया.

CBSE 10वीं, 12वीं बोर्ड परीक्षा की डेटशीट जारी, दो बार होंगे दसवीं के एग्जाम

CBSE ने 2026 में आयोजित होने वाली कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं की अंतिम डेटशीट जारी कर दी है. बोर्ड परीक्षाएं 17 फरवरी 2026 से शुरू होंगी. कक्षा 10वीं की परीक्षा 10 मार्च 2026 को समाप्त होगी, जबकि 12वीं की परीक्षा 9 अप्रैल 2026 तक चलेगी. CBSE क्लास 10 के लिए साल में दो बार बोर्ड परीक्षा आयोजित करेगा.

ब्रिटेन के किंग चार्ल्स ने भाई एंड्रयू से छीना प्रिंस का टाइटल, एपस्टीन स्कैंडल में एक्शन

ब्रिटेन के किंग चार्ल्स ने अपने छोटे भाई एंड्रयू से प्रिंस का टाइटल छीन लिया है. किंग चार्ल्स ने एंड्रयू से प्रिंस समेत सभी शाही टाइटल छीनने के फैसले पर मुहर लगा दी है. किंग ने प्रिंस एंड्रयू को विंडसर के रॉयल लॉज से भी बाहर निकालने का फैसला लिया है. ये फैसला एपस्टीन स्कैंडल में एंड्रयू का नाम आने के मामले को लेकर लिया है.

Advertisement

एकता परेड से लेकर एयर शो तक... सरदार पटेल की 150वीं जयंती पर भव्य आयोजन, पीएम मोदी ने दी श्रद्धांजलि

सरदार पटेल की 150वीं जयंती पर PM नरेंद्र मोदी आज स्टैचू ऑफ यूनिटी जाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी. इस अवसर पर केवड़िया में भव्य आयोजन किया गया, जिसमें एकता परेड, एयर शो और विशेष समारोह हुए. इस दौरान PM मोदी ने कहा कि सरदार पटेल जनसेवा के लिए पूरी तरह समर्पित थे. वे एकता और अखंडता के प्रतीक थे और भारत की एकता के सूत्रधार कहे जा सकते हैं.

वाह, जेमिमा रॉड्र‍िग्स! याद रहेगी ये रिकॉर्डतोड़ पारी... वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेल‍िया का व‍िजयरथ रोका, भारत ने बनाए 8 अव‍िश्वसनीय कीर्तिमान

भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को हराकर शानदार जीत दर्ज की है. इस मुकाबले में भारतीय टीम ने कई रिकॉर्ड्स अपने नाम किए हैं. ये पहली बार है जब किसी ODI वर्ल्ड कप नॉकआउट (पुरुष या महिला) में 300+ टारगेट चेज हुआ है. भारतीय महिला टीम ने पहली बार ऑस्ट्रेलिया को वर्ल्ड कप के किसी नॉकआउट मैच में हराया है.

अमेरिका ने रातोरात बदल दिया ये वर्क परमिट नियम, संकट में भारतीयों की नौकरियां, प्रवासियों में नाराजगी

अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी ने अचानक कुछ प्रवासी समूहों के लिए रोजगार प्राधिकार दस्तावेज के ऑटोमैटिक रिन्यूअल की सुविधा खत्म कर दी है. विशेषज्ञों का कहना है कि इस कदम से अमेरिकी वर्कफोर्स प्रभावित हो सकती है और कई प्रवासियों की नौकरी ख़तरे में पड़ सकती है. ये बदलाव भारतीय कर्मचारियों पर ज्यादा असर डालने वाला है.

Advertisement

नागपुर में किसान आंदोलन के बाद महाराष्ट्र सरकार का फैसला, कर्जमाफी के लिए बनी कमेटी

किसान नेता बच्चू कडू के नेतृत्व में किसानों ने अपना आंदोलन स्थगित कर दिया है. महाराष्ट्र सरकार से आश्वासन मिलने के बाद आंदोलन स्थगित किया गया है. इस बीच महाराष्ट्र की फडणवीस सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. महाराष्ट्र सरकार ने किसानों की बार-बार होने वाली कर्ज़ की समस्या का हल करने के लिए एक उच्चस्तरीय समिति गठित करने की घोषणा की है.

ओसामा शहाब की ताकत ही बन रही कमजोरी, शहाबुद्दीन का नाम या कांड? कौन पड़ेगा सीवान में भारी



शहाबुद्दीन की सियासी विरासत उनके बेटे ओसामा शहाब संभालने के लिए चुनावी मैदान में उतरे हैं. यही ओसामा की सबसे बड़ी ताकत है, जिसके चलते राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) ने उन्हें अपने मौजूदा विधायक का टिकट काटकर रघुनाथपुर से उम्मीदवार बनाया है. यही ताकत उनके लिए सियासी तौर पर कमजोरी भी है, जिसके चलते ही वे विपक्ष के निशाने पर हैं.

---- समाप्त ----