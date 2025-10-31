scorecardresearch
 

वाह, जेमिमा रॉड्र‍िग्स! याद रहेगी ये रिकॉर्डतोड़ पारी... वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेल‍िया का व‍िजयरथ रोका, भारत ने बनाए 8 अव‍िश्वसनीय कीर्तिमान

भारत और ऑस्ट्रेल‍िया के बीच 30 अक्टूबर के नवी मुंबई में सेमीफाइनल में जिस तरह की पारी जेमिमा रॉड्र‍िग्स ने खेली, वो इत‍िहास के पन्नों में दर्ज हो गई है. जेम‍िमा और हरमनप्रीत कौर की पारियों की बदौलत भारत ने 5 विकेट से जीत दर्ज की. वहीं कंगारू टीम को रोककर भारत ने कई रिकॉर्ड भी अपने नाम किए.

जेम‍िमा रॉड्र‍िग्स वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में भारत को जीत द‍िलाने के बाद भावुक हो गईं ( Photo: X/@BCCIWomen)
IND W vs AUS W Highlights: नवी मुंबई का मैदान, तारीख 30 अक्टूबर और मौका था भारत और ऑस्ट्रेल‍िया के बीच महिला वर्ल्ड कप 2025 सेमीफाइनल का... यह मुकाबला भारत के लिए ऐसा था, जहां उसके सामने 7 बार की वर्ल्ड चैम्प‍ियन थी. मुकाबले में भारत के सामने एक मुश्किल रन चेज था. लेकिन जेमिमा रॉड्रिग्स और हरमनप्रीत कौर की साझेदारी से टीम ने वापसी की जीत दिलाई. भारत ने 9 गेंद शेष रहते हुए 5 विकेट से जीत दर्ज की. 

वैसे तो ऑस्ट्रेलिया जैसी दिग्गज टीम के खिलाफ नॉकआउट मैच (सेमीफाइनल) में सभी दिग्गज उलटफेर की उम्मीद कर रहे थे,  लेकिन इस बार, 2025 महिला वनडे वर्ल्ड कप में, इस कहानी का अंत अलग था.

यह भी पढ़ें: 'इस बार लाइन क्रॉस कर ली, जेम‍िमा ने...', हरमनप्रीत कौर ने ऑस्ट्रेल‍िया को रौंदकर भरी हुंकार, बोलीं- फाइनल में झोंकेंगे पूरी ताकत

जब भारत ने इतिहास रचते हुए फाइनल में जगह बनाई, तो जेमिमा रोड्रिग्स दौड़कर अमनजोत कौर के पास पहुंचीं. उन्होंने उन्हें उठाया और फिर पिच के पास लेट गईं. कुछ ही सेकंड में बाकी खिलाड़ी भी बिजली की रफ्तार से मैदान पर दौड़ आए, जैसे उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि भारत तीसरी बार और 2017 के बाद पहली बार वर्ल्ड कप फाइनल में पहुंच गया है.

ऑस्ट्रेलिया का 16 मैचों से चला आ रहा जीत का सिलसिला टूटा 
339 रनों के रिकॉर्ड लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत ने रॉड्रिग्स (नाबाद 127) और हरमनप्रीत (89) की शानदार पारियों के दम पर लक्ष्य 9 गेंदें शेष रहते ही हासिल कर लिया. इस जीत के साथ पहली बार वनडे वर्ल्ड कप फाइनल में ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड में से कोई भी टीम नहीं होगी. भारत अब रविवार को दक्षिण अफ्रीका से भिड़ेगा. DY पाटिल स्टेडियम में मौजूद 34,651 दर्शकों ने क्रिकेट का यादगार दिन देखा.

महिला विश्व कप में सबसे लंबी जीत का सिलसिला
15 - ऑस्ट्रेलिया (2022-2025) - 30 अक्टूबर 2025 को यह सिलसिला टूट गया
15 - ऑस्ट्रेलिया (1997-2000)
12 - ऑस्ट्रेलिया (1978-1982)
11 - न्यूज़ीलैंड (1988-1993)
10 - इंग्लैंड (1993-1997)

विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया की पिछली हार भी भारत के खिलाफ ही हुई थी: 2017 के डर्बी सेमीफाइनल में. 
विश्व कप सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया
मैच: 6, जीत: 4, हार 2 (दोनों भारत के खिलाफ)

वहीं इस मुकाबले को जीतकर भारतीय टीम ने कई नायाब कीर्तिमान अपनी झोली में दर्ज कर लिए. आइए उन पर भी एक नजर डाल लेते हैं. वैसे महिला क्रिकेट के इतिहास में 30 अक्टूबर 2025 का दिन स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा. भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर न केवल वर्ल्ड कप फाइनल में जगह बनाई, बल्कि कई अविश्वसनीय रिकॉर्ड्स भी अपने नाम किए. 

1- पहला तो यह कि यह किसी व‍िश्वकप में एक मैच का सबसे ज्यादा एग्रीगेट स्कोर है... 
महिला वनडे में सर्वाधिक मैच कुल योग (एग्रीगेट स्कोर)
781 - भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया, दिल्ली, 2025
679 - भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया, मुंबई वनडे, 2025 विश्व कप
678 - इंग्लैंड बनाम साउथ अफ्रीका, ब्रिस्टल, 2017 विश्व कप
661 - भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया, विशाखापत्तनम, 2025 विश्व कप
651 - भारत  बनाम दक्षिण अफ्रीका-विजेता, कोलंबो रॉयल्स, 2025

2- भारत ने 339 रन का पीछा कर महिला वर्ल्ड कप इतिहास में सबसे बड़ा सफल चेज पूरा किया
300+ टारगेट चेज महिला वर्ल्ड कप कप में 
339 – भारत vs ऑस्ट्रेलिया, मुंबई (2025 WC)
331 – ऑस्ट्रेलिया vs भारत, विशाखापट्टनम (2025)
302 – श्रीलंका vs साउथ अफ्रीका, पोटचेफस्ट्रूम (2024)

3- यह पहली बार है जब किसी ODI वर्ल्ड कप नॉकआउट (पुरुष या महिला) में 300+ टारगेट चेज किया गया
4- भारत का 341/5 स्कोर महिला ODI में दूसरा सबसे बड़ा सफल रन चेज (369/10 vs AUS, दिल्ली, 2025 के बाद) है. इससे पहले भारत का सर्वाधिक सफल चेज़ 265 रन था (vs ऑस्ट्रेलिया, मैके, 2021)

5- जेमिमा रॉड्रिग्स बनीं महिला वर्ल्ड कप नॉकआउट मैच में शतक लगाने वाली दूसरी बल्लेबाज (पहली थीं नैट सिवर-ब्रंट – 148*, 2022 फाइनल में)
6- भारत तीसरी बार महिला वनडे वर्ल्ड कप फाइनल में पहुंचा (2005, 2017, 2025), अब उसके पास पहली बार यह ख‍िताब जीतने का मौका है. 
7- इससे पहले भारत ने कभी भी वर्ल्ड कप में 200+ रन का लक्ष्य चेज़ नहीं किया था
8- भारत अब फाइनल में पहली बार पहुंची साउथ अफ्रीका से भिड़ेगा इतिहास में पहली बार महिला वनडे वर्ल्ड कप फाइनल में ना ऑस्ट्रेलिया होगी और न इंग्लैंड की टीम. 

कुल मिलाकर  भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट से हराकर ना सिर्फ फाइनल में जगह बनाई, बल्कि एक नई कहानी लिख दी, अब बस अफ्रीका को 2 नवंबर को रौंदकर नई इबारत लिखनी होगी. 

 

