ब्रिटेन के किंग चार्ल्स ने भाई एंड्रयू से छीना प्रिंस का टाइटल, एपस्टीन स्कैंडल में एक्शन

ब्रिटेन के किंग चार्ल्स ने अपने भाई एंड्रयू से प्रिंस समेत सभी शाही टाइटल छीनने के फैसले पर मुहर लगा दी है. यह कार्रवाई एपस्टीन स्कैंडल में एंड्रयू का नाम आने को लेकर भारी विरोध के बीच हुई है.

एपस्टीन विवाद में किंग चार्ल्स ने अपने भाई पर लिया एक्शन (Photo: Reuters)
एपस्टीन विवाद में किंग चार्ल्स ने अपने भाई पर लिया एक्शन (Photo: Reuters)

ब्रिटेन के किंग चार्ल्स ने अपने छोटे भाई प्रिंस एंड्रयू के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया है. किंग चार्ल्स ने अपने छोटे भाई से प्रिंस का टाइटल छीन लिया है. ब्रिटेन के शाही महल बकिंघम पैलेस की ओर से सामने आई जानकारी के मुताबिक एंड्रयू से प्रिंस टाइटल के साथ ही सभी सैन्य सम्मान वापस लेने का भी फैसला लिया गया है.

किंग ने प्रिंस एंड्रयू को विंडसर के रॉयल लॉज से भी बाहर निकालने का फैसला लिया है और इसके लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. जानकारी के मुताबिक किंग ने यह फैसला एपस्टीन स्कैंडल में एंड्रयू का नाम आने के मामले को लेकर लिया है. इस मामले में एंड्रयू का नाम आने के बाद से ही शाही परिवार पर सवाल उठ रहे थे.

किंग चार्ल्स को हाल ही में एक कार्यक्रम के दौरान एंड्रयू को लेकर भारी विरोध का सामना करना पड़ा था. एंड्रयू को लेकर विरोध बढ़ गया था और किंग चार्ल्स पर अपने भाई एंड्रयू के खिलाफ एक्शन का दबाव था. बकिंघम पैलेस में पिछले हफ्ते हुई बैठक में किंग चार्ल्स ने यह साफ कहा था कि शाही परिवार की गरिमा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा.

किंग चार्ल्स ने अब एंड्रयू से प्रिंस का टाइटल, सैन्य सम्मान छीनने के साथ ही शाही आवास से उनको बाहर करने के फैसले पर मुहर लगा दी है. प्रिंस एंड्रयू अब सार्वजनिक कार्यक्रमों में शामिल नहीं हो सकेंगे और उनको अब एंड्रयू माउंटबेटन विंडसर के नाम से जाना जाएगा. विंडसर में 30 कमरों वाला शाही आवास भी उनसे छिन जाएगा और सरकारी खर्च पर मिलने वाली निजी सुरक्षा भी नहीं मिलेगी. एंड्रयू को प्रिंस का टाइटल छीने जाने, शाही आवास से बाहर निकाले जाने के बाद अब आम जीवन जीना पड़ेगा.

एंड्रयू से छीने ये टाइटल

-प्रिंस टाइटल

-ड्यूक ऑफ यॉर्क समेत सभी टाइटल

-रॉयल आर्मी, नेवी और रॉयल एयर फोर्स में मानद पद

-रॉयल आवास

-निजी सुरक्षा

क्या है मामला

जिस मामले में प्रिंस एंड्रयू पर एक्शन हुआ है, वह पुराना मामला है. दरअसल, 2019 में अमेरिकी नागरिक वर्जीनिया ग्रिफे ने ने आरोप लगाया था कि एपस्टीन ने उनको प्रिंस एंड्रयू के साथ यौन संबंध बनाने के लिए मजबूर किया था, तब वह 17 साल की थी. इस मामले में प्रिंस एंड्रयू ने आरोप नकार दिए थे. हालांकि, साल 2022 में कोर्ट के बाहर सेटलमेंट किया था और लाखों पाउंड की राशि चुकाई थी.

