LIVE: एकता परेड से लेकर एयर शो तक... सरदार पटेल की 150वीं जयंती पर भव्य आयोजन, पीएम मोदी ने दी श्रद्धांजलि

PM Modi pays tribute to Sardar Patel: देश के लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के दौरे पर हैं. उन्होंने केवडिया में स्थित स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पहुंचकर सरदार पटेल को श्रद्धांजलि अर्पित की. यह कार्यक्रम “एक भारत, श्रेष्ठ भारत” के संकल्प को समर्पित है.
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सरदार पटेल जनसेवा के लिए पूरी तरह समर्पित थे. वे एकता और अखंडता के प्रतीक थे और भारत की एकता के सूत्रधार कहे जा सकते हैं. सरदार पटेल ने स्वतंत्र भारत की नींव रखी और छोटे-छोटे स्वतंत्र प्रांतों को जोड़कर एक मजबूत राष्ट्र बनाया. उनका यह योगदान आज भी हर भारतीय के लिए प्रेरणा है.
प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों को एकता की शपथ दिलाई है. देखिए केवडिया से आई कुछ ताजा तस्वीरों को.
आज भी सरदार पटेल की सोच प्रासंगिक: नरेंद्र मोदी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ट्वीट में सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की. उन्होंने कहा कि पटेल जी भारत के एकीकरण के मुख्य प्रेरक थे, जिन्होंने देश के शुरुआती दौर में उसकी तकदीर को आकार दिया.
प्रधानमंत्री ने सरदार पटेल की राष्ट्रीय अखंडता, अच्छे शासन और जनता की सेवा के प्रति उनकी अटूट लगन को पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बताया. साथ ही, उन्होंने देशवासियों से अपील की कि हम सब मिलकर उनकी एकजुट, मजबूत और आत्मनिर्भर भारत की सोच को आगे बढ़ाएं.
प्रधानमंत्री ने बताया कि पटेल जी की सोच और उनकी अहर्निश सेवा भावना आज भी देश के विकास के लिए मिसाल है. हम सबको उनकी तरह देश की एकता और विकास के लिए काम करना चाहिए.
राष्ट्रीय एकता दिवस पर CM योगी बोले – PM मोदी की पहल से देश में एकता की लहर आई
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 2014 में जब प्रधानमंत्री मोदी सत्ता में आए, तो उन्होंने ‘भारत माता के पुत्रों’ का सम्मान करने की मुहिम शुरू की. 31 अक्टूबर को देश के 600 से ज्यादा स्थानों पर ‘Run for Unity’ का आयोजन होता है, जो देश को एकता की भावना से जोड़ता है.
राष्ट्रपति मुर्मू ने दी श्रद्धांजलि
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए सरदार वल्लभभाई पटेल को श्रद्धांजलि अर्पित की. उन्होंने ट्वीट किया, "लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल के जन्म दिवस पर मैं सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देती हूं. सरदार पटेल एक महान देशभक्त, दूरदर्शी नेता और राष्ट्र-निर्माता थे, जिन्होंने अपने अटूट संकल्प, अदम्य साहस और कुशल नेतृत्व से देश के एकीकरण का ऐतिहासिक कार्य किया. उनकी कर्मनिष्ठा और राष्ट्रसेवा की भावना हम सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है. आइए, 'राष्ट्रीय एकता दिवस' के अवसर पर हम सब एकजुट होकर, एक सशक्त, समरस और श्रेष्ठ भारत के निर्माण का संकल्प लें."
पूजा के बाद प्रधानमंत्री मोदी एकता परेड और राष्ट्रीय एकता शपथ का शुभारंभ किया. इस कार्यक्रम में गार्ड ऑफ ऑनर, फ्लैग मार्च और परेड कमांडर के नेतृत्व में मार्च पास्ट हुआ. परेड की सभी टुकड़ियों का नेतृत्व इस बार महिला अधिकारियों ने की. पुलिस, सीएपीएफ, एनसीसी और बैंड यूनिट्स इसमें शामिल हुए.
कार्यक्रम में घुड़सवार और पशु टुकड़ियां भी हिस्सा ली, जिनमें घोड़े, ऊंट और डॉग यूनिट्स शामिल होंगी. इसके साथ महिला हथियार ड्रिल, निहत्थे युद्ध प्रदर्शन, मार्शल आर्ट, डेयरडेविल मोटरसाइकिल शो और एनसीसी प्रदर्शन दर्शकों को रोमांचित किया.
झांकियां, बैंड और सांस्कृतिक कार्यक्रम
राज्यों और सेनाओं की झांकियां भारत की विविधता को दर्शाया. स्कूल बैंड और संस्कृति मंत्रालय की ओर से आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम भी इस भव्य आयोजन का हिस्सा लिया. कार्यक्रम का उद्देश्य देशभर में एकता, अनुशासन और राष्ट्रभक्ति का संदेश फैलाना रहा.
भारतीय वायुसेना का एयर शो और प्रधानमंत्री का संबोधन
कार्यक्रम के अंत में भारतीय वायुसेना शानदार एयर शो पेश करेगी, जो स्टैचू ऑफ यूनिटी के ऊपर देश की शक्ति और एकता का प्रतीक बनेगा. इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्र को संबोधित करेंगे और सरदार पटेल के एकता और अखंडता के संदेश को दोहराएंगे.