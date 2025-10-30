scorecardresearch
 

CBSE 10वीं, 12वीं बोर्ड परीक्षा की डेटशीट जारी, दो बार होंगे दसवीं के एग्जाम

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने 2026 में आयोजित होने वाली कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं की अंतिम डेटशीट जारी कर दी है. यह घोषणा परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए बेहद अहम मानी जा रही है. बोर्ड के अनुसार, दोनों कक्षाओं की परीक्षाएं 17 फरवरी 2026 से शुरू होंगी.

CBSE ने 2026 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं की अंतिम डेटशीट जारी कर दी (Photo-ITG)
सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (CBSE) ने साल 2026 की बोर्ड परीक्षाओं को लेकर बड़ा ऐलान किया है. बोर्ड ने बताया है कि क्लास 10 और 12 दोनों की परीक्षाएं 17 फरवरी 2026 से शुरू होंगी.सबसे खास बात यह है कि 2026 से CBSE क्लास 10 के लिए साल में दो बार बोर्ड परीक्षा आयोजित करेगा. यह बदलाव राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP-2020) की सिफारिशों के तहत किया जा रहा है.

सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं दोनों कक्षाओं की परीक्षा तिथियां जारी कर दी हैं. बोर्ड परीक्षाएं 17 फरवरी 2026 से शुरू होंगी.कक्षा 10वीं की परीक्षा 10 मार्च 2026 को समाप्त होगी, जबकि 12वीं की परीक्षा 9 अप्रैल 2026 तक चलेगी.दोनों कक्षाओं की परीक्षाएं सुबह 10:30 बजे से शुरू होकर दोपहर 1:30 बजे तक आयोजित की जाएंगी.

सीबीएसई ने कक्षा 9वीं और 11वीं के पंजीकरण डेटा के आधार पर 24 सितंबर 2025 को पहली बार 2026 की परीक्षाओं के लिए एक प्रारंभिक अस्थायी डेटशीट भी जारी की थी.इसका उद्देश्य यह था कि सभी संबंधित पक्ष -जैसे स्कूल, शिक्षक और छात्र अपनी तैयारियां पहले से ही उसी के अनुसार तय कर सकें.

CBSE Board Exams Final Datesheet 2025: ऐसे करें डाउनलोड

सीबीएसई (CBSE) ने कक्षा 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा 2025 की फाइनल डेटशीट जारी कर दी है. अगर आप इसे डाउनलोड करना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए आसान स्टेप्स फॉलो करें —

सबसे पहले सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट cbse.gov.in पर जाएं.

-अब होमपेज पर दिख रहे 'Latest @ CBSE' सेक्शन में जाएं.

-वहां पर आपको 'CBSE Board Exam Datesheet 2025’ का लिंक मिलेगा-उस पर क्लिक करें।

-अब आप अपनी कक्षा 10वीं या 12वीं की टाइम टेबल के लिंक पर क्लिक करें.

-आपकी स्क्रीन पर डेटशीट ओपन हो जाएगी.

-डाउनलोड बटन पर क्लिक कर डेटशीट को सेव कर लें.

-भविष्य में काम आने के लिए इसका प्रिंटआउट निकाल लें.

