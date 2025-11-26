scorecardresearch
 

Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 26 नवंबर 2025 की सुबह की टॉप खबरें और अन्य समाचार

बांग्लादेशी एजेंसियों ने दावा किया है कि पूर्व पीएम शेख हसीना के लॉकर्स से उनको 9 किलो सोना मिला. वहीं, दिल्ली में डीडीए ने हॉट एयर बैलून राइड का सफल ट्रायल किया.

शेख हसीना के खिलाफ नए केस दर्ज करने की तैयारी में एसीसी (File Photo: PTI)
शेख हसीना के खिलाफ नए केस दर्ज करने की तैयारी में एसीसी (File Photo: PTI)

आज की ताजा खबर (Aaj Ki Taza Khabar), 26 नवंबर, 2025 की खबरें और समाचार: बांग्लादेशी एजेंसियों ने दावा किया है कि पूर्व पीएम शेख हसीना के लॉकर्स से उनको 9 किलो सोना मिला. वहीं, दिल्ली में डीडीए ने हॉट एयर बैलून राइड का सफल ट्रायल किया. इन खबरों के अलावा, रोहित शर्मा को आईसीसी मेन्स टी20 वर्ल्ड कप 2026 का टूर्नामेंट एम्बेसडर नियुक्त किया गया. पढ़ें बुधवार सुबह की 10 बड़ी खबरें.

शेख हसीना के लॉकर से मिला नौ किलो सोना, और बढ़ेंगी पूर्व पीएम की मुश्किलें!

बांग्लादेश की पूर्व PM शेख हसीना की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं. बांग्लादेशी एजेंसियों का दावा है कि शेख हसीना के बैंक लॉकर्स की जांच करने पर उनको नौ किलो सोना मिला.

दिल्ली में पहली बार हॉट एयर बैलून राइड्स शुरू... जानें कहां और कैसे उठा सकेंगे लुत्फ

दिल्ली अब रोमांच और एडवेंचर का नया केंद्र बनने की ओर बढ़ रही है. डीडीए ने पहली बार हॉट एयर बैलून राइड्स शुरू की, जिसका सफल ट्रायल उड़ान बांसेरा पार्क, यमुना किनारे पूरा हुआ. 

T20 वर्ल्ड कप 2026 में रोहित शर्मा को मिली बड़ी ज‍िम्मेदारी, ICC अध्यक्ष जय शाह ने किया ऐलान... बने ब्रांड एम्बेसडर

भारत के पूर्व कप्तान और दो बार के टी20 वर्ल्ड कप विजेता रोहित शर्मा को आईसीसी मेन्स टी20 वर्ल्ड कप 2026 का टूर्नामेंट एम्बेसडर नियुक्त किया गया है.

प्रेमानंद महाराज ने की इस WWE सुपरस्टार के साथ बुलेट की सवारी, यमुना के किए दर्शन

वृंदावन के प्रेमानंद महाराज का बुलेट बाइक पर सवार एक वीडियो तेज़ी से वायरल है. इसमें बाइक WWE सुपरस्टार वीर महान चला रहे हैं. बताया गया कि यमुना दर्शन के बाद लौटते समय यह दृश्य कैमरे में कैद हुआ. .

रोहतक में बड़ा हादसा, नेशनल बास्केटबॉल खिलाड़ी की मौत... प्रैक्टिस के दौरान सीने पर टूटकर गिरा पोल - VIDEO

हरियाणा के रोहतक के लाखन माजरा गांव में बास्केटबॉल कोर्ट पर 16 वर्षीय नेशनल खिलाड़ी हार्दिक अकेले प्रैक्टिस कर रहा था. दूसरी बार पोल से लटकते ही लचर ढांचे का लोहे का पूरा पोल अचानक उसके ऊपर गिर पड़ा, जिससे उसकी मौत हो गई.

दुनिया में हर 10 मिनट में एक महिला की हत्या... UN की रिपोर्ट में डराने वाले आंकड़े

UN रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि दुनिया में हर 10 मिनट में एक महिला या लड़की अपने साथी या परिवार द्वारा हत्या का शिकार होती है. पिछले वर्ष 83000 महिलाओं की हत्या हुई, जिनमें से लगभग 50000 को उनके अपने परिवार या साथी ने मार डाला.

IND vs SA Test 2 Day 5 LIVE: गुवाहाटी टेस्ट में साइमन हार्मर ने एक ही ओवर में दिए 2 झटके, कुलदीप के बाद जुरेल भी न‍िपटे... भारत को चौथा झटका

भारत और साउथ अफ्रीका के बीच गुवाहाटी के बरसापारा स्टेडियम में दूसरे और आखिरी टेस्ट का चौथा दिन जारी है. भारत को 549 रनों का लक्ष्य हासिल करना है. इस समय साई सुदर्शन और ऋषभ पंत क्रीज पर हैं, भारत के 4 विकेट गिर चुके हैं. 

चीन के साथ तनाव के बीच ताइवान ने किया रक्षा बजट का ऐलान, अमेरिका से खरीदेगा बड़े हथियार

ताइवान के राष्ट्रपति लाई चिंग-ते ने बताया कि ताइवान अपनी रक्षा के लिए 40 बिलियन डॉलर का अतिरिक्त डिफेंस बजट पेश करेगा. इसमें अमेरिका से बड़े हथियार खरीदने की योजना शामिल है. 

लखीमपुर में दर्दनाक हादसा: नहर में गिरी कार, गेट लॉक होने से अंदर छटपटाते रहे सवार, 5 की मौत

यूपी के लखीमपुर खीरी में देर रात तेज़ रफ्तार ऑल्टो कार अनियंत्रित होकर शारदा नहर में जा गिरी. हादसे में कार सवार पांच लोगों की मौत हो गई, जबकि ड्राइवर गंभीर रूप से घायल है. मृतक और घायल सभी शादी समारोह से लौट रहे थे. 

CM मोहन यादव का कड़ा एक्शन... देर रात पुलिस हेडक्वार्टर पहुंच अफसरों को लगाई फटकार, रायसेन SP हटाए और 2 थाना प्रभारी लाइन अटैच

मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव 25 नवंबर की रात सख्त अंदाज में नजर आए. सीएम यादव मुख्य सचिव और आला अधिकारियों के साथ अचानक पुलिस मुख्यालय पहुंचे और प्रदेश में अपराध की स्थिति पर नाराजगी जाहिर की.

---- समाप्त ----
