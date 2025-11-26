रोहतक में बड़ा हादसा, नेशनल बास्केटबॉल खिलाड़ी की मौत... प्रैक्टिस के दौरान सीने पर टूटकर गिरा पोल - VIDEO

हरियाणा के रोहतक के लाखन माजरा गांव में एक बड़ा हादसा हो गया. गांव के खेल ग्राउंड में बने बास्केटबॉल कोर्ट पर 16 साल का नेशनल लेवल खिलाड़ी हार्दिक अकेले प्रैक्टिस कर रहा था. करीब दस बजे वह पोल से लटकने की कोशिश कर रहा था. लेकिन, उसने सोचा भी नहीं था अगले कुछ पलों में वह लचर खेल इंफ्रास्ट्रक्चर का शिकार हो जाएगा.

पहली बार जब वह लटका तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन दूसरी बार जैसे ही उसने पोल पकड़ा, लोहे का पूरा पोल सीधे उसके ऊपर गिर पड़ा. ये पूरी घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई.

पास ही अभ्यास कर रहे खिलाड़ियों ने दौड़कर हार्दिक को बाहर निकाला और तुरंत PGI रोहतक ले गए. लेकिन कुछ देर इलाज चलने के बाद उसने दम तोड़ दिया और देश ने एक होनहार खिलाड़ी को खो दिया.

हार्दिक ने कई नेशनल प्रतियोगिताओं में मेडल जीते थे. कांगड़ा में सिल्वर, हैदराबाद में ब्रॉन्ज और पुडुचेरी में एक और ब्रॉन्ज. उसकी अचानक मौत से परिवार और गांव में सदमा है. हादसा वहां लगे सीसीटीवी में साफ रिकॉर्ड हुआ है.

बहादुरगढ़ में भी दो दिन पहले ऐसा ही हादसा

यह पहली घटना नहीं है. दो दिन पहले रविवार को बहादुरगढ़ के होशियार सिंह स्टेडियम में भी ठीक ऐसा ही हादसा हुआ था. वहां 15 साल का अमन शाम करीब साढ़े तीन बजे प्रैक्टिस करने आया था.

अभ्यास के दौरान अचानक बास्केटबॉल का पोल उसके ऊपर गिर गया. उसे भी तुरंत PGI रोहतक ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई.

सुरक्षा पर गंभीर सवाल

दो दिनों में दो युवा खिलाड़ियों की मौत ने पूरे हरियाणा में खेल स्टेडियमों की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं. दोनों हादसों में पोल गिरने की वजह सामने आई है.

अब लोगों की मांग है कि सरकार सभी खेल मैदानों में लगे बास्केटबॉल पोल और दूसरी संरचनाओं की तत्काल जांच कराए ताकि आगे ऐसा हादसा फिर न हो.

इनपुट: सुरेंद्र सिंह

