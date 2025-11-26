लखीमपुर में दर्दनाक हादसा: नहर में गिरी कार, गेट लॉक होने से अंदर छटपटाते रहे सवार, 5 की मौत

यूपी के लखीमपुर खीरी में मंगलवार देर रात एक बड़ा सड़क हादसा हुआ. तेज रफ्तार ऑल्टो कार अनियंत्रित होकर शारदा नहर में जा गिरी. इस भयानक हादसे में कार सवार पांच लोगों की मौत हो गई, जबकि ड्राइवर गंभीर रूप से घायल है.

बताया जा रहा है कि मृतक और घायल सभी लोग एक शादी समारोह में शामिल होकर घर लौट रहे थे. तभी पढुआ थाना क्षेत्र के ढखेरवा-गिरजापुरी हाईवे पर पारस पुरवा गांव के पास दर्दनाक हादसा हो गया. ये हादसा इतना भयानक था कि कार ब्रिज से गिरने के बाद नहर में पूरी तरह डूब गई.

कार सवार छटपटाते रहे मगर गेट लॉक होने के चलते वो बाहर नहीं निकल सके. सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से क्रेन की सहायता से कार को बाहर निकाला. शुरू में टॉर्च की रौशनी में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना पड़ा. इस हादसे कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुकी थी और उसमें सवार पांच लोग दम तोड़ चुके थे.

हादसे की मुख्य वजह तेज रफ्तार, अंधेरा और कोहरा बताया जा रहा है, जिसके चलते चालक ने नियंत्रण खो दिया. घटना की सूचना मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया. फिलहाल, पुलिस ने शवों का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की जांच शुरू कर दी है.

मृतकों में जितेंद्र, घनश्याम, लालजी, अजीमुल्ला और सुरेंद्र शामिल हैं. जबकि, ड्राइवर बबलू घायल है. सभी बहराइच जिले के निवासी थे. इनमें कुछ आस पड़ोस में रहने वाले थे. परिजनों को सूचित कर दिया गया है. शवों को पोस्टमार्टम के बाद सौंप दिया जाएगा.

