प्रेमानंद महाराज ने की इस WWE सुपरस्टार के साथ बुलेट की सवारी, यमुना के किए दर्शन

Premanand Maharaj: वृंदावन वाले प्रेमानंद महाराज का एक वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है. यह वीडियो प्रेमानंद महाराज के किसी प्रवचन का नहीं, बल्कि बुलेट बाइक पर सवारी का है. वायरल हो रहे इस वीडियो में प्रेमानंद महाराज जिस बुलेट बाइक की सवारी कर रहे हैं, उसे खुद WWE सुपरस्टार वीर महान चला रहे हैं. ऐसा बताया जा रहा है कि प्रेमानंद महाराज यमुना नदी के दर्शन करके वीर महान के साथ वापस लौट रहे थे और तभी यह तस्वीर कैमरे में कैद हो गई.

कौन हैं वीर महान?

WWE के रिंग में दिग्गज रेसलर्स को पटखनी देने वाले वीर महान का असली नाम रिंकू सिंह राजपूत है. उन्होंने पहली बार जब त्रिपुंड लगाकर और गले में रूद्राक्ष की माला धारण कर WWE के रिंग में एंट्री की थी तो फैंस उनके लुक से बड़े इम्प्रेस हुए थे. WWE के रिंग में वो कई बड़े दग्गजों से टक्कर ले चुके हैं. उत्तर प्रदेश में जन्मे रिंकू सिंह एक बेसबॉल प्लेयर भी रह चुके हैं.

हालांकि बीते कुछ समय से वो लगातार प्रेमानंद महाराज के आश्रम के आस-पास ही दिखाई दे रहे हैं. पीले रंग की पोशाक पहने वीर महान वृंदावन की सड़कों पर झाड़ू लगाते हुए भी दिखाई दिए थे. इसका मतलब साफ है कि प्रेमानंद महाराज के प्रवचनों ने उनकी जीवन को एक नया मोड़ और उद्देश्य दिया है.

रिंकू जब पहली बार प्रेमानंद महाराज के दरबार आए थे तब उन्होंने बताया था कि वो काफी समय से उनका सत्संग सुन रहे हैं. इस दौरान रिंकू ने कहा, ' मैं पिछले 5 वर्षों से अमेरिका में रेसलिंग कर रहा हूं. मेर माता-पिता अब इस दुनिया में नहीं हैं. कुछ समय पहले ही आपने मुझे सपने में दर्शन दिए थे. अब मुझे यह नहीं समझ आ रहा कि मैं अमेरिका में रहकर रेसलिंग करूं या यहां रहकर आपकी भक्ति करूं.'

