दिल्ली में पहली बार हॉट एयर बैलून राइड्स शुरू... जानें कहां और कैसे उठा सकेंगे लुत्फ

दिल्ली अब रोमांच और एडवेंचर गतिविधियों के मामले में भी नई पहचान बनाने जा रही है. दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी (DDA) ने राजधानी में पहली बार हॉट एयर बैलून राइड्स की शुरुआत की है, जिसकी सफल ट्रायल उड़ान शुक्रवार को बांसेरा पार्क, यमुना नदी किनारे पूरी की गई.
दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी देते हुए बताया कि ट्रायल पूरी तरह सफल रहा और सभी सुरक्षा मानकों का पालन किया गया है. उन्होंने कहा कि यह पहल दिल्ली को अधिक जीवंत, आकर्षक और आधुनिक रिक्रिएशनल सुविधाओं से लैस शहर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है.
एलजी ने बताया कि हॉट एयर बैलून राइड्स को एक क्वालिफाइड और प्रोफेशनल ऑपरेटर संचालित करेगा, जिसमें सुरक्षा के उच्चतम मानकों का पालन किया जाएगा. उन्होंने कहा कि दिल्लीवासियों को अब अपने ही शहर में एडवेंचर का नया अनुभव मिलेगा, जिसके लिए पहले लोगों को अन्य राज्यों का रुख करना पड़ता था.
अन्य जगहों पर भी होगी शुरू
आम जनता के लिए हॉट एयर बैलून राइड्स इस शनिवार से बांसेरा पार्क में उपलब्ध होंगी. इसके बाद जल्द ही ये सेवाएं असीता रिवरफ्रंट, यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और CWG विलेज स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में भी शुरू की जाएंगी. यह पहल न केवल दिल्ली के पर्यटन और मनोरंजन क्षेत्रों को बढ़ावा देगी, बल्कि यमुना रिवरफ्रंट को भी आकर्षण का नया केंद्र बनाएगी. DDA का मानना है कि यह एडवेंचर ऐक्टिविटी युवाओं, परिवारों और पर्यटकों के लिए एक बड़ा आकर्षण साबित होगी.