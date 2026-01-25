scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 25 जनवरी 2026 की सुबह की टॉप खबरें और अन्य समाचार

उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर में भारी बर्फबारी से जनजीवन प्रभावित हो रहा है, सड़कें जाम हैं और यातायात पर असर पड़ा है. रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध के बीच रूस ने एक बार फिर पूर्वोत्तर यूक्रेन में अपनी बढ़त का दावा किया है. यूनिक लॉगइन और पासवर्ड लीक का नया मामला सामने आया है. लेटेस्ट रिपोर्ट्स के मुताबिक, 14.9 करोड़ अकाउंट्स का पासवर्ड और लॉगइन डिटेल्स लीक हुई हैं.

Advertisement
X
उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर में भारी बर्फबारी से जनजीवन प्रभावित हुआ है. (Photo: PTI)
उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर में भारी बर्फबारी से जनजीवन प्रभावित हुआ है. (Photo: PTI)

उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर में भारी बर्फबारी से जनजीवन प्रभावित हो रहा है, सड़कें जाम हैं और यातायात पर असर पड़ा है. रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध के बीच रूस ने एक बार फिर पूर्वोत्तर यूक्रेन में अपनी बढ़त का दावा किया है. यूनिक लॉगइन और पासवर्ड लीक का नया मामला सामने आया है. लेटेस्ट रिपोर्ट्स के मुताबिक, 14.9 करोड़ अकाउंट्स का पासवर्ड और लॉगइन डिटेल्स लीक हुई हैं. महिला प्रीमियर लीग में दिल्ली कैपिटल्स ने शनिवार को शानदार प्रदर्शन करते हुए आरसीबी को सात विकेट से हराया. अल्बानिया की राजधानी तिराना में सरकार विरोधी प्रदर्शनों ने हिंसक रूप ले लिया है. पढ़िए रविवार सुबह की 5 बड़ी खबरें...

कहीं खिले चेहरे तो किसी की बढ़ी मुसीबत... J-K, हिमाचल और उत्तराखंड में भारी बर्फबारी, रास्ते जाम और बिजली ठप

उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर में भारी बर्फबारी से जनजीवन प्रभावित हो रहा है, सड़कें जाम हैं और यातायात पर असर पड़ा है. प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने, यात्रा में सावधानी बरतने और जरूरत न होने पर बाहर न निकलने की चेतावनी जारी की है. हिमाचल प्रदेश में सड़कें बंद हैं, बिजली आपूर्ति ठप है और पर्यटन स्थलों पर जाम के हालात बने हुए हैं.

सम्बंधित ख़बरें

snowfall in shimla
कहीं खिले चेहरे तो किसी की बढ़ी मुसीबत... J-K, हिमाचल और उत्तराखंड में भारी बर्फबारी
Heavy snowfall in the mountains and cold wave in plains
शिमला, मनाली से लेकर श्रीनगर... हर तरफ बर्फीली चादर, देखें विशेष
कश्मीर से हिमाचल तक भारी बर्फबारी (Photo: PTI)
पहाड़ बने 'बर्फिस्तान', ठंड से कांपते 'मैदान'... जाते-जाते जमा गई जनवरी
जरा सी बात को लेकर कहासुनी बढ़ गई. (Photo: Screengrab)
PUBG को लेकर विवाद, पिता-बेटे को जमीन पर गिराकर फावड़े से जानलेवा हमला
धारदार हथियार से महिला की हत्या (Photo: Screengrab)
पिथौरागढ़ में रिश्तों का कत्ल, पत्नी की हत्या कर खुद थाने पहुंचा पति

पुतिन की सेना ने यूक्रेन के एक और इलाके को कब्जाया... हफ्तों की बमबारी के बाद फुल कंट्रोल का दावा

रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध के बीच रूस ने एक बार फिर पूर्वोत्तर यूक्रेन में अपनी बढ़त का दावा किया है. रूसी रक्षा मंत्रालय ने शनिवार को कहा कि उसकी सेना ने यूक्रेन के खारकीव क्षेत्र के स्टारित्स्या गांव पर पूरा नियंत्रण हासिल कर लिया है.  रूस के मुताबिक, यह वही इलाका है जहां मई 2024 में रूसी सेना ने एक नया सैन्य अभियान शुरू किया था.

Advertisement

सावधान! 14.9 करोड़ पासवर्ड लीक, इंस्टा से Gmail तक कई नाम शामिल, ऐसे रखें खुद को सेफ

यूनिक लॉगइन और पासवर्ड लीक का नया मामला सामने आया है. लेटेस्ट रिपोर्ट्स के मुताबिक, 14.9 करोड़ अकाउंट्स का पासवर्ड और लॉगइन डिटेल्स लीक हुई हैं. इसमें Gmail, Facebook, Instagram, Netflix, Disney Plus जैसे नाम शामिल हैं. ये डेटा बिना किसी सिक्योरिटी और पासवर्ड के अवेलेबल है, जिसकी जानकारी WIRED ने अपनी रिपोर्ट में दी है. 

WPL: दिल्ली ने रोका आरसीबी का विजय रथ, 7 विकेट से रौंदा, अंक तालिका में बड़ा उलटफेर

महिला प्रीमियर लीग में दिल्ली कैपिटल्स ने शनिवार को शानदार प्रदर्शन करते हुए आरसीबी को सात विकेट से हराया. टॉस जीतकर पहले गेंदबाज़ी करने उतरी दिल्ली कैपिटल्स ने आरसीबी को 20 ओवर में सिर्फ 109 रन पर समेट दिया. इसके बाद दिल्ली ने 26 गेंद शेष रहते लक्ष्य हासिल कर लिया. आरसीबी की इस सीज़न में ये पहली हार है.

अल्बानिया की सड़कों पर हिंसक प्रदर्शन, उपद्रवियों ने पीएम ऑफिस पर फेंके बम

अल्बानिया की राजधानी तिराना में सरकार विरोधी प्रदर्शनों ने हिंसक रूप ले लिया है. शनिवार को विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टी के नेतृत्व में हजारों प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतरे और PM कार्यालय की ओर बढ़े. इसी दौरान प्रदर्शनकारियों ने PM कार्यालय पर पेट्रोल बम से हमला कर दिया. भीड़ को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    Advertisement