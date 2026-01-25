scorecardresearch
 
कहीं खिले चेहरे तो किसी की बढ़ी मुसीबत... J-K, हिमाचल और उत्तराखंड में भारी बर्फबारी, प्रशासन ने जारी की चेतावनी

उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर में भारी बर्फबारी से पहाड़ और घाटियां सफेद चादर में ढक गई हैं. एक ओर जहां पर्यटन स्थलों पर सैलानियों की भीड़ और उत्साह देखने को मिल रहा है, तो वहीं दूसरी ओर जनजीवन और यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ है. हिमाचल में सैकड़ों सड़कें बंद हैं, बिजली आपूर्ति ठप है और जेसीबी से बर्फ हटाने का काम जारी है. उत्तराखंड में केदारनाथ, बदरीनाथ, औली, नैनीताल और चकराता जैसे इलाकों में भारी बर्फ जमी है और कई नेशनल हाइवे बंद हैं.

प्रशासन बर्फ हटाने के लिए मशीनरी तैनात कर रहा है और पर्यटकों को सावधानी बरतने की हिदायत दी गई है. (Photo: PTI)
उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर में भारी बर्फबारी ने पहाड़ों और घाटियों को सफेद चादर से ढक दिया है. जनजीवन प्रभावित हुआ है, सड़कें जाम हैं और यातायात पर असर पड़ा है. वहीं पर्यटन स्थलों पर पर्यटक बर्फबारी का आनंद ले रहे हैं. प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने, यात्रा में सावधानी बरतने और जरूरत न होने पर बाहर न निकलने की चेतावनी जारी की है. इस बर्फबारी से न केवल सुंदर दृश्य बने हैं बल्कि यातायात और सुरक्षा पर भी गंभीर प्रभाव पड़ा है.

हिमाचल प्रदेश में ठंडी हवाओं के साथ बर्फबारी ने रास्तों और पहाड़ियों को ढक दिया है. पर्यटक और स्थानीय लोग सफेद बर्फ की खूबसूरती का आनंद ले रहे हैं लेकिन प्रशासन ने सावधानी बरतने और यात्रा में सतर्क रहने की चेतावनी जारी की है. हिमाचल प्रदेश में लंबे शुष्क दौर के बाद हुई भारी बर्फबारी ने जहां किसानों-बागवानों को राहत दी है, वहीं जनजीवन और यातायात को भी बुरी तरह प्रभावित कर दिया है. प्रदेश भर में सड़कें बंद हैं, बिजली आपूर्ति ठप है और पर्यटन स्थलों पर जाम के हालात बने हुए हैं.

हिमाचल में जेसीबी से हटाई जा रही बर्फ

शिमला से सोलन, सिरमौर से मनाली और धर्मशाला तक हिमाचल की वादियां बर्फ की सफेद चादर में लिपटी हुई हैं. शिमला के रिज मैदान पर जमी मोटी बर्फ, सड़कों पर फंसी गाड़ियां और जेसीबी मशीनों से बर्फ हटाते कर्मी, हालात की तस्वीर बयां कर रहे हैं. प्रदेश में व्यापक बर्फबारी के चलते 1,291 सड़कें यातायात के लिए बाधित हो गई हैं, जबकि 4,800 बिजली ट्रांसफार्मर ठप पड़े हैं. लोक निर्माण विभाग ने हालात से निपटने के लिए 385 मशीनें तैनात की हैं.

लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने इसे प्रदेश के लिए बेहद जरूरी बर्फबारी बताया और सड़कों की बहाली का भरोसा दिलाया. उधर सोलन के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल चायल में बर्फबारी के बाद हालात मुश्किल हो गए हैं. चायल हाइवे स्लिप जोन में तब्दील हो गया है, जिससे कई किलोमीटर लंबा ट्रैफिक जाम लग गया. घंटों से जाम में फंसे पर्यटक परेशानी के बावजूद माहौल का मजा लेते नजर आ रहे हैं. कोई बर्फ से खेल रहा है, कोई फोटो और वीडियो बना रहा है, तो कुछ पर्यटक छोटे गैस चूल्हे पर मैगी पका रहे हैं और अंडे उबालते दिख रहे हैं. ठंड से बचने के लिए अलाव जलाए गए हैं.

सिरमौर की पहाड़ियों में भारी बर्फबारी से जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है. वहीं मनाली में ढाई फीट से ज्यादा बर्फ जमने से सैलानियों का रोमांच बढ़ गया है. धर्मशाला के मैक्लॉडगंज, धर्मकोट, नड्डी और ठाठरना लोअर इलाकों में भी बर्फबारी से पर्यटन को नई रफ्तार मिली है. बर्फबारी ने हिमाचल की खूबसूरती तो बढ़ा दी है, लेकिन साथ ही प्रशासन के सामने बड़ी चुनौती भी खड़ी कर दी है. सड़कों की बहाली का काम लगातार जारी है और पर्यटक मुश्किलों के बीच भी इस सफेद जन्नत का भरपूर आनंद उठा रहे हैं.

सफेद चादर से ढका उत्तराखंड

उत्तराखंड में भी ठंड ने इस बार अपना कमाल दिखाया है. कई इलाकों में भारी बर्फबारी ने जनजीवन प्रभावित किया है. पहाड़ों पर सफेद चादर बिछी है और पर्यटक इसकी खूबसूरती का आनंद ले रहे हैं. वहीं प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है. उत्तराखंड की वादियों में शुरू हुई बर्फबारी ने पहाड़ों को सपनों की धरती में बदल दिया है. केदारनाथ में बर्फबारी का नजारा बेहद भव्य और दिव्य लग रहा है. मानो प्रकृति ने सफेद चादर ओढ़ ली हो. चारों ओर फैली शांति और हिमकणों की चमक इस दृश्य को स्वर्ग सा बना रही है. केदार नगरी चार फीट तक बर्फ से ढकी हुई है. धाम आने जाने वाले सभी पैदल रास्ते बर्फ से पटे पड़े हैं और बर्फ हटाने का काम जारी है.

वहीं, रूद्रप्रयाग में शिव पार्वती विवाह स्थल, त्रियुगी नारायण भी बर्फ से लदा हुआ है और पूरी घाटी बर्फमय हो गई है. उत्तराखंड वासी और पर्यटक बर्फबारी के बाद अब दुश्वारियों का सामना भी कर रहे हैं. यमुनोत्री नेशनल हाइवे राती घाटी और हनुमान चट्टी के पास बंद है. भारी बर्फबारी से गंगोत्री और यमुनोत्री नेशनल हाइवे जगह-जगह बंद पड़ा है, धरासू फुल चट्टी नेशनल हाइवे बंद है जहां दर्जनों वाहन फंसे हुए, जिन्हें निकालने की कवायद जारी है. रास्तों पर जमी बर्फ को हटाने का काम लगातार हो रहा है और लोगों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है.

देहरादून के मशहूर पर्यटन स्थल चकराता में भारी बर्फबारी के बाद पर्यटकों का सैलाब चकराता की ओर उमड़ पड़ा है. नतीजतन चकराता जाने वाले प्रमुख मार्ग पर वाहनों की लंबी कतारें लग गई हैं. चकराता-कालसी मार्ग समेत कई सड़कों पर घंटों लंबा जाम रहा जिसे जैसे-तैसे क्लियर किया गया. साल की पहली बर्फबारी के बाद सरोवर नगरी नैनीताल बर्फ की सफेद चादर में ढक गई है. पहाड़ों में हुई बर्फबारी के बाद अब पर्यटक नैनीताल समेत आसपास के पहाड़ी क्षेत्र का दीदार करने के लिए नैनीताल पहुंच रहे हैं और बर्फ में मस्ती करते हुए नजर आ रहे हैं.

जोशीमठ से औली तक भारी बर्फबारी के बाद जहां एक ओर पर्यटन, कारोबारी और स्थानीय लोगों में भारी उत्साह है. जोशीमठ से औली जाने वाले मार्ग पर पर्यटकों की भीड़ देखने को मिल रही है. हर कोई औली जा रहा है. दूसरी ओर अब बर्फ के कारण मुश्किलें भी खड़ी हो रही हैं. जोशीमठ से औली जाने वाला मोटर मार्ग बर्फ से ढक गया है, जिसे बीआरओ द्वारा जेसीबी मशीन और मजदूरों की मदद से खोला जा रहा है. हालांकि, बर्फ इतनी अधिक है कि इसे हटाने में समय लग रहा है, जिससे पर्यटकों और स्थानीय लोगों का औली तक पहुंचना मुश्किल हो रहा है.

जम्मू-कश्मीर में बर्फबारी से खिले चेहरे

जम्मू-कश्मीर में भारी बर्फबारी ने पहाड़ियों और घाटियों को सफेद चादर में ढक दिया है. पर्वतीय क्षेत्रों में जनजीवन प्रभावित हुआ है, वहीं पर्यटक बर्फबारी का आनंद भी ले रहे हैं. प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने और आवश्यक सावधानी बरतने की अपील की है. भारी बर्फबारी ने पहाड़ों से लेकर वादियों तक मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल दिया है. लंबे इंतजार के बाद हुई इस बर्फबारी से जहां ठंड बढ़ी है, वहीं कश्मीर की खूबसूरती भी चरम पर पहुंच गई है.

जम्मू-कश्मीर के सोनमर्ग में हुई बर्फबारी के बाद से पूरा नजारा बदल गया है. प्रकृति ने इलाके की जबरदस्त सजावट की है जिसकी वजह से यहां पर टूरिस्ट्स का पहुंचना शुरू हो गया है. बड़ी संख्या में लोग सोनमर्ग के रास्ते में हैं जिसकी वजह से अभी से सड़कों पर जाम जैसे हालात बनने लगे हैं. हालांकि जो सैलानी सोनमर्ग पहुंच चुके हैं, उनके चेहरे खिले हुए हैं और वो इसका आनंद भी जमकर ले रहे हैं.

अनंतनाग में भी भारी बर्फबारी से पर्यटकों में जबरदस्त उत्साह है. चारों ओर जमी बर्फ के बीच पर्यटक जश्न मनाते और तस्वीरें लेते नजर आए. मौसम के बदले मिजाज ने कश्मीर की वादियों को खूबसूरत नजारों में बदल दिया. अनंतनाग में बर्फ गिरने से सिर्फ पर्यटक ही खुश नहीं हैं बल्कि किसानों और कारोबारियों में भी खुशी की लहर है. वहीं पुंछ के मंधार इलाके में बर्फबारी से मौसम सुहावना हो गया है. चारों ओर बर्फ जमी है और पहाड़ी इलाका पूरी तरह सफेद चादर में ढक गया है. बर्फबारी से भले ही ठंड बढ़ गई हो लेकिन नजारे सभी को लुभा रहे हैं.

बर्फबारी से लोगों ने ली राहत की सांस

डोडा में बर्फबारी से लोग खुश हैं कि कई महीनों के बाद ही सही लेकिन ऐसी बर्फबारी देखने को तो मिली. लोगों को कड़ाके की ठंड से भी थोड़ी राहत मिली है. डोडा के भलेसा में भी बर्फबारी के बाद लोग राहत की सांस ले रहे हैं क्योंकि एक तो उनके सालभर के पानी का इंतजाम हो गया और फसलों के लिए आसानी हो गई है. साथ ही कारोबार से कमाई भी होगी. ऐसा ही कुछ नजारा भद्रवाह का भी है, जहां हर तरफ सिर्फ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है और प्रशासन लोगों से सतर्क रहने की अपील कर रहा है.

जम्मू-कश्मीर के रामबाण और आसपास के इलाकों में भी जमकर बर्फबारी रिकॉर्ड की गई है, जिससे पूरा इलाका सफेद हो गया है. लोग इस बर्फबारी का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे. राजौरी जिले में बर्फबारी के बाद लोगों के चेहरों पर खुशी देखी जा रही है. वजह यह है कि सूखी ठंड के चलते तापमान में काफी कमी हो गई थी. आम जनजीवन के प्रभावित होने की आशंका थी लेकिन बर्फबारी होने से सभी के चेहरे खिल गए हैं. उम्मीद है कि इससे सभी को फायदा होगा.

कुपवाड़ा में भी जमकर बर्फ गिरी है. पहले तो लोगों ने रास्ते से बर्फ हटाना शुरू कर दिया था. बाद में प्रशासन भी मशीनरी के साथ पहुंच गया और बर्फ हटाने का काम तेज हो गया, जिसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली. श्रीनगर में डल लेक के पास का नजारा काफी सुंदर हो गया है. शुक्रवार को हुई बर्फबारी के बाद भले ही ठंड में इजाफा हो गया है लेकिन इलाके के सुंदर नजारे को देखने और शिकारा राइड का आनंद उठाने के लिए बड़ी संख्या में सैलानी पहुंच रहे हैं. जम्मू में भी जमकर बर्फबारी हो रही है. माता वैष्णो देवी के मार्ग पर बर्फ जम गई है, जिसकी वजह से यात्रा रोकनी पड़ी. कटरा में यह सीजन की पहली बर्फबारी है.

---- समाप्त ----
