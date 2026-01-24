Delhi Weather Live: बारिश के बाद तापमान में गिरावट, दिल्ली‑NCR में फिर छाएंगे बादल... जानें मौसम

हिमाचल प्रदेश से लेकर उत्तराखंड तक बर्फबारी ने पहाड़ों की खूबसूरती बढ़ा दी है. गंगोत्री-यमुनोत्री सहित ऊंचाई वाले इलाकों में भारी हिमपात हुआ है. जम्मू-कश्मीर के अनंतनाग में लोग बर्फ का आनंद ले रहे हैं, जबकि राजौरी में लगातार बर्फबारी से कई सड़कें बंद हो गई हैं.
भारत मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक आज दिल्ली-NCR में आसमान पर बादल छाए रहेंगे. अधिकतम तापमान 16°C से 18°C और न्यूनतम तापमान 6°C से 8°C के बीच रहने की संभावना है.
केदारनाथ धाम में भारी बर्फबारी ने चारों ओर सफेद चादर बिछा दी है. धाम के सभी पैदल रास्ते बर्फ से ढक चुके हैं और मंदिर प्रांगण में घुटनों तक बर्फ जमी हुई है. वहीं, शिव‑पार्वती विवाह स्थल त्रियुगीनारायण की खूबसूरती भी ताजा बर्फबारी से और निखर गई है. (इनपुट: प्रवीण सेमवाल)
उत्तराखंड के मशहूर पर्यटन स्थल चकराता में सीज़न की पहली बर्फबारी ने इलाके की खूबसूरती में चार‑चांद लगा दिए हैं. आसमान से गिरती बर्फ की सफेद चादर के कारण पहाड़ जन्नत समान प्रतीत हो रहे हैं. नतीजन जैसे ही ताजा बर्फबारी की खबर फैली, वैसे ही चकराता की ओर पर्यटकों का सैलाब उमड़ पड़ा है. (इनपुट: टीना साहू)
शनिवार को दिल्ली में एक दिन पहले हुई बारिश के बाद तापमान में तेज गिरावट दर्ज की गई. साथ ही वायु गुणवत्ता में भी मामूली सुधार देखने को मिला.
भारी बर्फबारी का असर श्री माता वैष्णो देवी मंदिर के आसपास दिख रहा है. त्रिकुटा पर्वत बर्फ की सफेद चादर में ढके हुए हैं और नजारे बेहद खूबसूरत लग रहे हैं.