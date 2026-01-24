scorecardresearch
 
Advertisement
aaj tak epaper in hindi

Feedback

लाइव अपडेट

Delhi Weather Live: बारिश के बाद तापमान में गिरावट, दिल्ली‑NCR में फिर छाएंगे बादल... जानें मौसम

aajtak.in | नई दिल्ली | 24 जनवरी 2026, 11:22 AM IST

Delhi Weather Live Updates: उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों में हुई भारी बर्फबारी ने ठंड का असर और तेज कर दिया है. मौसम विभाग का अनुमान है कि आने वाले दिनों में ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी रहेगा. वहीं, आज दिल्ली‑NCR में बादल छाए रहने की संभावना है. दिल्ली में एक दिन पहले हुई बारिश के बाद तापमान में तेज गिरावट दर्ज की गई है.

Delhi Weather Live Delhi Weather Live

हिमाचल प्रदेश से लेकर उत्तराखंड तक बर्फबारी ने पहाड़ों की खूबसूरती बढ़ा दी है. गंगोत्री-यमुनोत्री सहित ऊंचाई वाले इलाकों में भारी हिमपात हुआ है. जम्मू-कश्मीर के अनंतनाग में लोग बर्फ का आनंद ले रहे हैं, जबकि राजौरी में लगातार बर्फबारी से कई सड़कें बंद हो गई हैं. 

भारत मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक आज दिल्ली-NCR में आसमान पर बादल छाए रहेंगे. अधिकतम तापमान 16°C से 18°C और न्यूनतम तापमान 6°C से 8°C के बीच रहने की संभावना है.

मौसम से जुड़े सभी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बने रहिए इस ब्लॉग के साथ...

11:22 AM (8 मिनट पहले)

Kedarnath Snowfall: केदारनाथ में भारी बर्फबारी

Posted by :- Aman

केदारनाथ धाम में भारी बर्फबारी ने चारों ओर सफेद चादर बिछा दी है. धाम के सभी पैदल रास्ते बर्फ से ढक चुके हैं और मंदिर प्रांगण में घुटनों तक बर्फ जमी हुई है. वहीं, शिव‑पार्वती विवाह स्थल त्रियुगीनारायण की खूबसूरती भी ताजा बर्फबारी से और निखर गई है. (इनपुट: प्रवीण सेमवाल)

Kedarnath
Photo: ITG
11:13 AM (17 मिनट पहले)

Uttarakhand Snowfall: बर्फबारी का मजा लेने उमड़े पर्यटक

Posted by :- Aman

उत्तराखंड के मशहूर पर्यटन स्थल चकराता में सीज़न की पहली बर्फबारी ने इलाके की खूबसूरती में चार‑चांद लगा दिए हैं. आसमान से गिरती बर्फ की सफेद चादर के कारण पहाड़ जन्नत समान प्रतीत हो रहे हैं. नतीजन जैसे ही ताजा बर्फबारी की खबर फैली, वैसे ही चकराता की ओर पर्यटकों का सैलाब उमड़ पड़ा है. (इनपुट: टीना साहू)

11:02 AM (28 मिनट पहले)

Delhi Weather: दिल्ली में बारिश के बाद तापमान में गिरावट

Posted by :- Aman

शनिवार को दिल्ली में एक दिन पहले हुई बारिश के बाद तापमान में तेज गिरावट दर्ज की गई. साथ ही वायु गुणवत्ता में भी मामूली सुधार देखने को मिला.

 

10:59 AM (31 मिनट पहले)

Jammu Kashmir Snowfall: वैष्णो देवी में बर्फबारी

Posted by :- Aman

भारी बर्फबारी का असर श्री माता वैष्णो देवी मंदिर के आसपास दिख रहा है. त्रिकुटा पर्वत बर्फ की सफेद चादर में ढके हुए हैं और नजारे बेहद खूबसूरत लग रहे हैं.

 

Advertisement
Advertisement