Delhi Weather Live: बारिश के बाद तापमान में गिरावट, दिल्ली‑NCR में फिर छाएंगे बादल... जानें मौसम

हिमाचल प्रदेश से लेकर उत्तराखंड तक बर्फबारी ने पहाड़ों की खूबसूरती बढ़ा दी है. गंगोत्री-यमुनोत्री सहित ऊंचाई वाले इलाकों में भारी हिमपात हुआ है. जम्मू-कश्मीर के अनंतनाग में लोग बर्फ का आनंद ले रहे हैं, जबकि राजौरी में लगातार बर्फबारी से कई सड़कें बंद हो गई हैं.

भारत मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक आज दिल्ली-NCR में आसमान पर बादल छाए रहेंगे. अधिकतम तापमान 16°C से 18°C और न्यूनतम तापमान 6°C से 8°C के बीच रहने की संभावना है.

