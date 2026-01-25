scorecardresearch
 
पुतिन की सेना ने यूक्रेन के एक और इलाके को कब्जाया... हफ्तों की बमबारी के बाद फुल कंट्रोल का दावा

रूसी रक्षा मंत्रालय ने खारकीव क्षेत्र के स्टारित्स्या गांव पर कब्जे का दावा किया है. यह इलाका वोलचांस्क के पास यूक्रेन-रूस सीमा के करीब स्थित है, जहां बीते महीनों से दोनों देशों के बीच भीषण संघर्ष जारी है.

रूसी सेना खारकीव के अन्य इलाकों में लगातार बमबारी कर रही है. (File photo: Reuters)
रूसी सेना खारकीव के अन्य इलाकों में लगातार बमबारी कर रही है. (File photo: Reuters)

रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध के बीच रूस ने एक बार फिर पूर्वोत्तर यूक्रेन में अपनी बढ़त का दावा किया है. रूसी रक्षा मंत्रालय ने शनिवार को कहा कि उसकी सेना ने यूक्रेन के खारकीव क्षेत्र के स्टारित्स्या गांव पर पूरा नियंत्रण हासिल कर लिया है. यह गांव वोलचांस्क शहर के पास स्थित है, जो यूक्रेन-रूस सीमा के बेहद करीब माना जाता है.

रूस के मुताबिक, यह वही इलाका है जहां मई 2024 में रूसी सेना ने एक नया सैन्य अभियान शुरू किया था. बीते कुछ महीनों में रूस ने यहां अपनी पकड़ मजबूत करने की लगातार कोशिश की है, हालांकि यूक्रेनी सेना की ओर से कड़ा प्रतिरोध भी देखने को मिला है.

यह भी पढ़ें: यूक्रेन पर रूस की 'विंटर स्ट्राइक' में 13 जख्मी, कंपा देने वाली ठंड के बीच दागी मिसाइलें, कई शहरों में ब्लैकआउट

हालांकि, यूक्रेन की सेना ने रूस के इस दावे की आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं की है. यूक्रेन के जनरल स्टाफ ने शनिवार देर रात जारी अपनी रिपोर्ट में कहा कि रूसी सेना ने स्टारित्स्या सहित आसपास के इलाकों में छह हमले किए. लेकिन रिपोर्ट में यह नहीं कहा गया कि गांव रूस के कब्जे में चला गया है.

खारकीव के गांव पर कब्जे को लेकर कुष स्पष्ट नहीं

यूक्रेन की सैन्य गतिविधियों पर नजर रखने वाला डीपस्टेट नामक सैन्य ब्लॉग, जो ओपन-सोर्स सूचनाओं के आधार पर दोनों सेनाओं की स्थिति ट्रैक करता है, ने भी शुक्रवार की अपनी रिपोर्ट में स्टारित्स्या गांव का विशेष रूप से जिक्र नहीं किया. हालांकि ब्लॉग ने यह जरूर कहा कि रूसी सेना वोलचांस्क इलाके में लगातार दबाव बनाए हुए है.

रूस ने यूक्रेन के ड्रोन ठिकानों पर की बमबारी

रूसी रक्षा मंत्रालय ने यह भी दावा किया है कि उसकी सेना ने रातभर यूक्रेन के ड्रोन ठिकानों और ऊर्जा ढांचे पर बड़े पैमाने पर हमले किए. इन हमलों का मकसद यूक्रेन की सैन्य क्षमताओं और बुनियादी ढांचे को कमजोर करना बताया गया है.

यह भी पढ़ें: भारत में हॉर्न की आवाजें सुनकर रूसी फैमिली का मजेदार रिएक्शन, बेटी ने वीडियो में कैद किया

पिछले कुछ महीनों में रूसी सेना यूक्रेन के दक्षिण-पूर्वी हिस्सों में धीरे-धीरे पश्चिम की ओर बढ़ रही है. रूस हर हफ्ते नए गांवों पर कब्जे की घोषणाएं करता रहा है. अब तक उसकी ज्यादातर बढ़त डोनेत्स्क क्षेत्र में दर्ज की गई है.

---- समाप्त ----
