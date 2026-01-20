Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 20 जनवरी 2026 की शाम की टॉप खबरें और अन्य समाचार

आज की ताजा खबर (Aaj Ki Taza Khabar), 20 जनवरी, 2026 की खबरें और समाचार: 1993 मुंबई बम धमाकों के दोषी अबू सलेम को पैरोल देने का महाराष्ट्र सरकार ने कड़ा विरोध किया. वहीं, कर्नाटक राज्य महिला आयोग ने कथित आपत्तिजनक वीडियो मामले में डीजीपी रामचंद्र राव के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है. इन खबरों के अलावा, सोना-चांदी की कीमतों ने आज नया रिकॉर्ड बनाया. पढ़ें मंगलवार शाम की 10 बड़ी खबरें.
अबू सलेम फिर फरार हो सकता है! पैरोल पर महाराष्ट्र सरकार का हाईकोर्ट में सख्त ऐतराज
1993 मुंबई बम धमाकों के दोषी अबू सलेम को पैरोल देने का महाराष्ट्र सरकार ने कड़ा विरोध किया है. सरकार ने बॉम्बे हाईकोर्ट को बताया कि पैरोल मिलने पर सलेम के फरार होने का खतरा है. यह बात जस्टिस ए.एस. गडकरी और श्याम चंदक की बेंच में दाखिल हलफनामे में कही गई. सलेम ने भाई के निधन के बाद आजमगढ़ जाने के लिए 14 दिन की पैरोल मांगी है.
कर्नाटक में IPS रामचंद्र राव के खिलाफ महिला आयोग ने की सख्त कार्रवाई की मांग
कर्नाटक राज्य महिला आयोग ने सीनियर IPS अधिकारी और पुलिस महानिदेशक (नागरिक अधिकार प्रवर्तन) रामचंद्र राव के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है. महिला आयोग का यह रुख तब सामने आया, जब वर्दी में अपने आधिकारिक चैंबर के भीतर महिलाओं के साथ अश्लील हरकतें करते हुए डीजीपी राव के वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं.
IPL को मिला नया स्पॉन्सर, Google Gemini ने किया 270 करोड़ का बड़ा सौदा
Google के स्वामित्व वाले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म Gemini ने आईपीएल के साथ तीन साल का स्पॉन्सरशिप करार किया है. इस डील की अनुमानित कीमत करीब 270 करोड़ रुपये बताई जा रही है. यह डील ऐसे समय में सामने आई है, जब हाल ही में ChatGPT ने महिला प्रीमियर लीग को स्पॉन्सर किया था.
SIR हियरिंग में पहुंचे मोहम्मद शमी, बोले- 25 साल से यहां रह रहा, दोबारा बुलाएंगे तो...
क्रिकेटर मोहम्मद शमी मंगलवार को कोलकाता के एक स्कूल में चुनाव अधिकारियों के सामने उपस्थित हुए. यह प्रक्रिया पश्चिम बंगाल में चल रही वोटर लिस्ट एसआईआर प्रक्रिया का हिस्सा थी. चुनाव आयोग ने उनके द्वारा भरे गए गणना फॉर्म में कुछ खामियां पाई थीं. शमी ने अधिकारियों को अपना पासपोर्ट दिखाया और करीब 15 मिनट में पूरी प्रक्रिया संपन्न हुई.
सोना पहली बार ₹1.5 लाख के पार, 10 ग्राम 24 कैरेट Gold का ये नया रेट
सोना-चांदी की कीमतों में रिकॉर्ड तेजी जारी है. सोमवार को चांदी 3 लाख रुपये प्रति किलो के ऐतिहासिक स्तर के पार पहुंची थी. वहीं, मंगलवार को सोना पहली बार 1.5 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम के पार निकल गया. एमसीएक्स पर सोना 6,861 रुपये उछलकर एक लाख 52 हजार 500 रुपये तक पहुंचा. इस तरह सोना अब लखटकिया से बढ़कर डेढ़लखिया हो गया है.
यरूशलम में UN के हेडक्वार्टर पर बुलडोजर क्यों चलवाने लगा इजरायल? कहा ये- ऐतिहासिक दिन!
यरूशलम में संयुक्त राष्ट्र की संस्था UNRWA के दफ्तर पर इजरायल ने बुलडोजर चलवा दिया है. इजरायली सेना पूर्वी यरूशलम स्थित UNRWA परिसर में घुस गई और इमारत को गिराने की कार्रवाई शुरू कर दी. संयुक्त राष्ट्र ने इसे अभूतपूर्व हमला बताया है. यह दफ्तर फिलीस्तीनी शरणार्थियों के लिए काम करने वाली यूनाइटेड नेशंस रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी का है.
Stock Market Crash: झटके में 10 लाख करोड़ स्वाहा! आज बाजार में इतनी बड़ी गिरावट क्यों? 1000 अंक गिरा सेंसेक्स
भारतीय शेयर बाजार में लगातार दूसरे दिन तबाही का मंजर दिखा. मंगलवार को सेंसेक्स 1065 अंक टूटकर 82,180.47 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 353 अंक गिरकर 25,232.50 पर बंद हुआ. इतनी तेज गिरावट के कारण मंगलवार को निवेशकों के 10.12 लाख करोड़ झटके में स्वाहा होग गए. BSE के टॉप 30 शेयरों में से 29 शेयर गिरावट पर रहे.
Sarkari Jobs: सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में कई पदों पर निकली भर्ती, आज से आवेदन शुरू
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने वर्ष 2026 के लिए भर्ती को लेकर नोटिफिकेशन जारी किया है. इस भर्ती के तहत फॉरेन एक्सचेंज ऑफिसर और मार्केटिंग ऑफिसर के कुल 350 स्पेशलिस्ट ऑफिसर पदों पर नियुक्ति की जाएगी. आवेदन प्रक्रिया 20 जनवरी 2026 से शुरू हो चुकी है और 3 फरवरी 2026 तक चलेगी. इच्छुक उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.
'नितिन नबीन मेरे बॉस, मैं कार्यकर्ता...', PM मोदी ने नए BJP अध्यक्ष को दी बधाई- 10 बड़ी बातें
बीजेपी मुख्यालय में नितिन नबीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद संभालने के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहम संबोधन दिया. पीएम मोदी ने नितिन नबीन को बीजेपी का 12वां राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने पर बधाई दी. पीएम नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि अब नितिन नबीन सिर्फ बीजेपी ही नहीं, बल्कि पूरे एनडीए के समन्वय की जिम्मेदारी निभाएंगे.
एक युग खत्म... साइना नेहवाल की चुपचाप विदाई ने खेल जगत को सन्न कर दिया
बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल ने संन्यास का ऐलान कर दिया. लंबे समय से चली आ रही घुटने की गंभीर समस्या और उसके ठीक नहीं हो पाने की स्थिति ने आखिरकार उन्हें ऐसा फैसला लेने पर मजबूर कर दिया. साइना नेहवाल ने कहा कि उनके घुटनों में अत्यधिक डीजेनरेशन हो चुका है, जिस कारण उच्च स्तरीय प्रशिक्षण संभव नहीं रह गया था.