सोना पहली बार ₹1.5 लाख के पार, 10 ग्राम 24 कैरेट Gold का ये नया रेट

Gold ने इतिहास रच दिया है और तूफानी रफ्तार से भागते हुए पहली बार 10 ग्राम सोने का भाव अब 1.5 लाख रुपये के पार निकल गया है. मंगलवार को गिरावट के साथ खुलने के बाद सोना अचानक एक झटके में 7000 रुपये चढ़ गया.

हफ्तेभर में सस्ता हो गया सोना-चांदी (File Photo: ITG)
सोना-चांदी का भाव (Gold-Silver Rates) रुकने का नाम नहीं ले रहा है. जहां चांदी ने बीते कारोबारी दिन सोमवार को इतिहास रचते हुए 3 लाख रुपये प्रति किलो का ऐतिहासिक स्तर पार किया था, तो वहीं एक दिन बाद ही मंगलवार को सोना पहली बार 1.5 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम के पार पहुंच गया. Gold Rate में सप्ताह के दूसरे दिन भी तूफानी तेजी जारी रही और एक झटके में ये करीब 7000 रुपये महंगा हो गया. 

डेढ़ लखिया हुआ 10 ग्राम सोना
गोल्ड रेट में बीते साल ताबड़तोड़ तेजी देखने को मिली थी, तो इस कीमती धातु की कीमत इस साल भी लगातार रिकॉर्ड तोड़ते हुए नजर आ रही है. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर सोने की वायदा कीमत के बारे में बात करें, तो बीते कारोबारी दिन सोमवार के अपने बंद भाव 1,45,639 रुपये प्रति 10 ग्राम की तुलना में सोना मंगलवार को शुरुआती कारोबार के दौरान मामूली गिरावट लेकर 1,45,500 रुपये पर ओपन हुआ था. 

इसके बाद एमसीएक्स पर जैसे-जैसे कारोबार आगे बढ़ा ये रफ्तार पकड़ता हुआ चला गया और पिछले बंद के मुकाबले 6861 रुपये की तेजी लेकर 1,52,500 रुपये पहुंचते हुए इतिहास रच दिया. अब सोना लखटकिया से बढ़कर डेढ़लखिया हो गया है. 

जनवरी में 17000 रुपये महंगा सोना
जनवरी महीने की शुरुआत में सोने की कीमत में सुस्ती जरूर देखने को मिल रही थी, लेकिन अचानक इस सुस्ती को तोड़ते हुए सोना बीते साल 2025 की अपनी रफ्तार पकड़ते हुए नजर आने लगा. इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अभी महीने के 20 दिन बीते हैं और इनमें आने वाले कारोबारी दिनों में ही 10 Gram 24 Karat Gold Rate 17,053 रुपये बढ़ गया है. वहीं बीते दो दिन में ही इसमें 9,983 रुपये की तेजी आई है. बता दें बीते सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन 5 फरवरी की एक्सपायरी वाले 24 कैरेट गोल्ड का वायदा भाव 1,42,517 रुपये प्रति 10 ग्राम था. 

घरेलू मार्केट में भी चमका Gold
न सिर्फ एमसीएक्स पर, बल्कि घरेलू मार्केट में भी सोने की कीमतों में गदर मचाए रखा है.  इंडियन बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट IBJA.Com के मुताबिक, 24 कैरेट सोना सोमवार को 1,43,946 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था, लेकिन मंगलवार को ये 146,380 रुपये पर कारोबार कर रहा था. यानी एक झटके में ये 2434 रुपये महंगा हो गया. अलग-अलग क्वालिटी के गोल्ड रेट पर नजर डालें, तो...

सोना (क्वालिटी) गोल्ड रेट (प्रति 10 ग्राम)
24 कैरेट गोल्ड 1,46,380 रुपये/10 ग्राम
22 कैरेट गोल्ड 1,42,286 रुपये/10 ग्राम
20 कैरेट गोल्ड 1,30,270 रुपये/10 ग्राम
18 कैरेट गोल्ड 1,18,560 रुपये/10 ग्राम

चांदी भी रुकने वाली नहीं 
सोने के अलावा दूसरी कीमती धातु चांदी की कीमत के बारे में बात करें, तो घरेलू मार्केट में पिछले बंद भाव 2,93,975 की तुलना में सिल्वर प्राइस 10,888 रुपये की तेज उछाल के साथ 3,04,863 रुपये प्रति किलोग्राम पर खुला था. वहीं MCX Silver Price देखें, तो 5 मार्च की एक्सपायरी वाली चांदी का वायदा भाव 17,723 रुपये चढ़कर 3,27,998 रुपये प्रति किलो पर पहुंच गया. 31 दिसंबर 2025 से अब तक 1 Kg Silver Rate 92,297 रुपये बढ़ चुका है. 

यहां ध्यान रहे कि इंडियन बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट पर अपलोड किए जाने वाले गोल्ड-सिल्वर प्राइस देशभर में समान होते हैं. वहीं जब आप ज्वेलरी खरीदने के लिए जाते हैं, तो Gold GST+Making Charge देना होता है, जिनके जुड़ने से इनकी कीमत बढ़ जाती है. अलग-अलग शहरों में मेकिंग चार्ज अलग-अलग हो सकता है. 

---- समाप्त ----
