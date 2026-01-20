Sarkari Jobs: सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में कई पदों पर निकली भर्ती, आज से आवेदन शुरू

सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए शानदार मौका है. सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया (CBI) ने वर्ष 2026 के लिए भर्ती को लेकर नोटिफिकेशन जारी किया है. इस भर्ती के तहत फॉरेन एक्सचेंज ऑफिसर और मार्केटिंग ऑफिसर के कुल 350 स्पेशलिस्ट ऑफिसर पदों पर नियुक्ति की जाएगी. बैंक ने इन पदों के लिए अनुभवी उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं. आवेदन प्रक्रिया 20 जनवरी 2026 से शुरू हो चुकी है और 3 फरवरी 2026 तक चलेगी. इच्छुक उम्मीदवार बैंक की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं.

कितने पदों पर होगी भर्ती

इस भर्ती के तहत दो तरह के पद भरे जाएंगे.

फॉरेन एक्सचेंज ऑफिसर (स्केल III)

मार्केटिंग ऑफिसर (स्केल I)

सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एक प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है, जिसकी देशभर में 4,500 से अधिक शाखाएं हैं. बैंक ने बताया है कि उम्मीदवारों को 1 जनवरी 2026 तक तय शैक्षणिक योग्यता और अनुभव पूरा करना जरूरी होगा.

महत्वपूर्ण डेट्स

ऑनलाइन आवेदन शुरू: 20 जनवरी 2026

ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि: 3 फरवरी 2026

ऑनलाइन परीक्षा (संभावित): फरवरी / मार्च 2026

साक्षात्कार (संभावित): बाद में घोषित होगा

रिक्तियों का विवरण

इस भर्ती में कुल 350 पद शामिल हैं:

फॉरेन एक्सचेंज ऑफिसर (स्केल III): 50 पद

मार्केटिंग ऑफिसर (स्केल I): 300 पद

इन पदों में SC, ST, OBC, EWS, UR और दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए आरक्षण भी शामिल है. बैंक का कहना है कि ये नियुक्तियां व्यापार वित्त और बिजनेस डेवलपमेंट से जुड़े कार्यों को मजबूत करने के लिए की जा रही हैं.

पद और वेतनमान (Pay Scale)

सीनियर मैनेजर (स्केल–III): बेसिक वेतन: ₹85,920- वेतन वृद्धि के साथ अधिकतम वेतन: ₹1,05,280

असिस्टेंट मैनेजर (स्केल–I): बेसिक वेतन: ₹48,480- वेतन वृद्धि के साथ अधिकतम वेतन: ₹85,920

आवेदन शुल्क (नॉन-रिफंडेबल)

आवेदन शुल्क का भुगतान 20 जनवरी 2026 से 3 फरवरी 2026 तक केवल ऑनलाइन माध्यम से किया जा सकता है।

श्रेणी के अनुसार शुल्क:

SC / ST / दिव्यांग (PwBD) / महिला उम्मीदवार: ₹175 (केवल सूचना शुल्क)

अन्य सभी उम्मीदवार: ₹850 (आवेदन शुल्क + सूचना शुल्क)

ध्यान दें: ऑनलाइन भुगतान पर लगने वाला बैंक चार्ज उम्मीदवार को स्वयं देना होगा.

आवेदन के समय अपलोड किए जाने वाले दस्तावेज़

आवेदन करते समय उम्मीदवारों को नीचे दिए गए दस्तावेज़ अपलोड करने होंगे:

पासपोर्ट साइज फोटो

हस्ताक्षर (Signature)

बाएं हाथ के अंगूठे का निशान (Left Thumb Impression)

हाथ से लिखा हुआ घोषणा पत्र (Handwritten Declaration)

इसके अलावा, रजिस्ट्रेशन के दौरान वेबकैम या मोबाइल फोन से लाइव फोटो भी अपलोड करनी होगी.

