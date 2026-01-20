scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Stock Market Crash: झटके में 10 लाख करोड़ स्‍वाहा! आज बाजार में इतनी बड़ी गिरावट क्‍यों? 1000 अंक गिरा सेंसेक्‍स

शेयर बाजार में अचानक बड़ी गिरावट आई है. सेंसेक्‍स आज 1000 अंक गिरकर बंद हुआ, जबकि निफ्टी में 353 अंकों की गिरावट देखने को मिली. निवेशकों को आज 10 लाख करोड़ रुपये से ज्‍यादा का नुकसान हुआ.

Advertisement
X
शेयर बाजार में भारी गिरावट. (Photo: Reuters)
शेयर बाजार में भारी गिरावट. (Photo: Reuters)

भारतीय शेयर बाजार में लगातार दूसरे दिन तबाही का मंजर दिखा. मंगलवार को सेंसेक्‍स 1065 अंक टूटकर 82,180.47 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 353 अंक गिरकर 25,232.50 पर बंद हुआ. निफ्टी बैंक में 487 अंकों की गिरावट आई. हालांकि इंट्राडे के दौरान सेंसेक्‍स 1200 अंक और निफ्टी 400 अंक गिर गया था. इतनी तेज गिरावट के कारण मंगलवार को निवेशकों के 10.12 लाख करोड़  झटके में स्‍वाहा होग गए. 

 BSE के टॉप 30 शेयरों की बात करें तो सिर्फ HDFC Bank को छोड़कर बाकी सभी 29  शेयर गिरावट पर रहे. सबसे ज्‍यादा गिरावट जोमैटो के शेयरों में रही, जो 4 फीसदी से ज्‍यादा टूटा. इसके बाद  बजाज फाइनेंस, सनफार्मा, इंडिगो, रिलायंस, टीसीएस जैसे शेयर धराशाही हो गए. 

निवेशकों को तगड़ा नुकसान

सम्बंधित ख़बरें

Stock Market Crash
अचानक शेयर बाजार क्रैश, निफ्टी 25400 से नीचे लुढ़का, बिखरे ये 10 बड़े स्टॉक्स
Wipro Share Crash
डाटा पैटर्न्‍स, GRSE, BDL, मझगांव डॉक समेत ये 9 शेयर, अचानक क्‍यों बिखर गए
FPIs were net buyers to the tune of Rs 14,610 crore in October before turning net sellers in November, with outflows of Rs 3,765 crore.
55% चढ़ सकता है, सुजलॉन के शेयर पर एक्‍सपर्ट का आया बड़ा टारगेट
Stock Market Fall
US से Japan तक कोहराम... खुलते ही अचानक बिखरा शेयर बाजार, ये 10 स्टॉक धड़ाम
Ambani said that the Prime Minister has restored the confidence of the country.
RIL के शेयर में भूचाल... हिल गया बाजार, झटके में ₹70000Cr स्वाहा

सोमवार को बीएसई मार्केट कैपिटलाइजेशन 465.68 लाख करोड़ रुपये थे, लेकिन आज यह 455.72 लाख करोड़ रुपये पर आ गया. यानी एक ही दिन में 10.12 लाख करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है. 

सभी सेक्‍टर लाल
एनएसई पर सभी सेक्‍टर लाल निशान पर बंद हुए. रियल्‍टी सेक्‍टर में 5 फीसदी से ज्‍यादा की गिरावट आई है.  इसके बाद ऑटो सेक्‍टर 2.50 फीसदी, फाइनेंसियल सेक्‍टर 1.4 फीसदी समेत बाकी सेक्‍टर्स भी करीब 1 फीसदी तक टूट गए. 

क्‍यों गिरा शेयर बाजार

Advertisement
  1. मंगलवार को आईटी शेयरों में तगड़ी गिरावट देखने को मिली. निवेशकों ने इस शेयरों में जबरदस्‍त बिकवाली की, जिससे बेंचमार्क दो महीने से ज़्यादा के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया. विप्रो के शेयर 3 फीसदी, LTIMindtree के शेयर 6 फीसदी तक गिर गए. 
  2. नए टैरिफ डर के कारण ग्‍लोबल सेंटिमेंट प्रभावित हुआ है और ग्‍लोबल मार्केट में ट्रेड वार का खतरा बढ़ गया है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड टंप ने ग्रीनलैंड पर अधिक अमेरिकी नियंत्रण स्थापित करने के प्रयास में आठ यूरोपीय संघ के सदस्य देशों पर नए टैरिफ की धमकी दी है. वहीं फ्रांस 200 फीसदी टैरिफ लगाने की धमकी दी है  
  3. विदेशी निवेशकों द्वारा लगातार बिकवाली से बाजार की भावना पर दबाव बना रहा, विदेशी संस्थागत निवेशकों (FIIs) ने लगातार दसवें सत्र में अपनी नेट बिकवाली जारी रखी. सोमवार को FIIs ने लगभग 3,263 करोड़ रुपये के इक्विटी बेचे. 
  4. सोना और चांदी जैसे कीमती धातुओं में निवेशक ज्‍यादा पैसे लगा रहे हैं. मंगलवार को सोना पहली बार $4,700 प्रति औंस के पार चला गया, जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा यूरोपीय सहयोगियों पर अतिरिक्त टैरिफ लगाने की धमकी के बाद चांदी रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गई. 

(नोट- किसी भी शेयर में निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की मदद जरूर लें.) 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    Advertisement