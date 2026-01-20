भारतीय शेयर बाजार में लगातार दूसरे दिन तबाही का मंजर दिखा. मंगलवार को सेंसेक्स 1065 अंक टूटकर 82,180.47 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 353 अंक गिरकर 25,232.50 पर बंद हुआ. निफ्टी बैंक में 487 अंकों की गिरावट आई. हालांकि इंट्राडे के दौरान सेंसेक्स 1200 अंक और निफ्टी 400 अंक गिर गया था. इतनी तेज गिरावट के कारण मंगलवार को निवेशकों के 10.12 लाख करोड़ झटके में स्वाहा होग गए.
BSE के टॉप 30 शेयरों की बात करें तो सिर्फ HDFC Bank को छोड़कर बाकी सभी 29 शेयर गिरावट पर रहे. सबसे ज्यादा गिरावट जोमैटो के शेयरों में रही, जो 4 फीसदी से ज्यादा टूटा. इसके बाद बजाज फाइनेंस, सनफार्मा, इंडिगो, रिलायंस, टीसीएस जैसे शेयर धराशाही हो गए.
निवेशकों को तगड़ा नुकसान
सोमवार को बीएसई मार्केट कैपिटलाइजेशन 465.68 लाख करोड़ रुपये थे, लेकिन आज यह 455.72 लाख करोड़ रुपये पर आ गया. यानी एक ही दिन में 10.12 लाख करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है.
सभी सेक्टर लाल
एनएसई पर सभी सेक्टर लाल निशान पर बंद हुए. रियल्टी सेक्टर में 5 फीसदी से ज्यादा की गिरावट आई है. इसके बाद ऑटो सेक्टर 2.50 फीसदी, फाइनेंसियल सेक्टर 1.4 फीसदी समेत बाकी सेक्टर्स भी करीब 1 फीसदी तक टूट गए.
क्यों गिरा शेयर बाजार?
