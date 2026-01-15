Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 15 जनवरी 2026 की सुबह की टॉप खबरें और अन्य समाचार

आज की ताजा खबर (Aaj Ki Taza Khabar), 15 जनवरी, 2026 की खबरें और समाचार: Deloitte ने वित्त वर्ष 2026 में इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ रेट 7.5% से 7.8% रहने का अनुमान जताया है. वहीं, राजकोट वनडे में न्यूजीलैंड ने भारत को 7 विकेट से करारी शिकस्त दी. इन खबरों के अलावा, दिल्ली-NCR और उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में गुरुवार सुबह घना कोहरा दिखा. पढ़ें गुरुवार सुबह की बड़ी खबरें.

Indian Economy: पहले वर्ल्ड बैंक, अब इस एजेंसी ने कहा- 'चुनौतियां बहुत... लेकिन भारत में है दम'

इंडियन इकोनॉमी लगातार दुनिया की सबसे तेज़ी से आगे बढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाओं में बनी हुई है. वर्ल्ड बैंक द्वारा भारत की जीडीपी ग्रोथ में तगड़े इज़ाफे के अनुमान के बाद अब डेलॉयट ने भी माना है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की ग्रोथ की रफ्तार तेज रहेगी. Deloitte ने वित्त वर्ष 2026 में इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ रेट 7.5% से 7.8% रहने का अनुमान जताया है.

राजकोट वनडे में टीम इंड‍िया की हार, सीरीज 1-1 से बराबर... केएल राहुल का शतक बेकार, अब इंदौर में होगा फैसला

राजकोट वनडे में न्यूजीलैंड ने भारत को 7 विकेट से करारी शिकस्त दी. इस मुकाबले में टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड को 285 रनोें का लक्ष्य दिया था, जिसे उसने 48वें ओवर में ही हासिल कर लिया है. न्यूजीलैंड टीम की जीत के हीरो डेर‍िल म‍िचेल रहे, ज‍िन्होंने नाबाद शतक (131) जड़ा. वहीं विल यंग ने भी महत्वपूर्ण 87 रनों का योगदान दिया.

बांग्लादेश क्रिकेट में बगावत! खिलाड़ियों ने दी हड़ताल की धमकी, BCB निदेशक को हटाने की मांग

बांग्लादेश के शीर्ष और घरेलू और क्रिकेटरों ने बीसीबी के डायरेक्टर और फाइनेंस कमेटी के चेयरमैन नजमुल इस्लाम के इस्तीफे की मांग की है. खिलाड़ियों ने धमकी दी है कि अगर नजमुल इस्लाम तुरंत इस्तीफा नहीं देते, तो वो सभी क्रिकेट गतिविधियां बंद कर देंगे. इसमें बांग्लादेश प्रीमियर लीग से लेकर घरेलू टूर्नामेंट तक शामिल हैं.

दिल्ली-NCR में अचानक छा गया कोहरा, सड़कों पर जीरो विजिबिलिटी, Fog-Smog के बीच ठंड भी प्रचंड

दिल्ली-NCR और उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में गुरुवार सुबह घना कोहरा दिखा. पश्चिम उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब में भी कोहरे के हालात बने. इससे पहले उत्तरी भारत बुधवार को भी भीषण शीत लहर की चपेट में रहा. पंजाब और हरियाणा के कई इलाकों में अधिकतम तापमान सामान्य से लगभग 10 डिग्री सेल्सियस नीचे गिर गया, और कश्मीर में डल झील जम गई.

ईरान में उठापटक के बीच एअर इंडिया ने जारी की ट्रैवल एडवाइजरी, उड़ानों के रूट में बदलाव किया

ईरान में तेजी से बदलते राजनीतिक हालात और एयरस्पेस के बंद होने के कारण अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के रूट में बदलाव हुआ है. इस बीच, एअर इंडिया ने यात्रियों के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है. एअर इंडिया ने साफ किया है कि यात्रियों की सुरक्षा उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है. इसलिए, ईरान एयरस्पेस बंद होने के बाद, कई उड़ानें वैकल्पिक रूट से संचालित की जा रही हैं.

अमेरिका में इन 75 देशों के नागरिकों की No Entry... ट्रंप प्रशासन ने नए वीजा जारी करने पर लगाई रोक

अमेरिकी विदेश विभाग ने दुनिया के 75 देशों के लिए वीजा प्रोसेसिंग पर अनिश्चितकालीन रोक लगा दी है. इन देशों में रूस, अफगानिस्तान, ईरान, इराक, नाइजीरिया और ब्राजील जैसे नाम शामिल हैं. ये कदम उन आवेदकों को रोकने के लिए उठाया गया है, जिनके 'पब्लिक चार्ज' यानी सरकारी सहायता पर निर्भर होने की संभावना है. ये पाबंदियां 21 जनवरी से लागू होंगी.

आज अंडर-19 वर्ल्ड कप में अमेरिका को कूटेंगे वैभव सूर्यवंशी, धूम धड़ाका तय... फोकस में रहेंगे ये ख‍िलाड़ी

आईसीसी मेन्स अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 में भारत अंडर-19 टीम अपने अभियान की शुरुआत संयुक्त राज्य अमेरिका अंडर-19 के खिलाफ आज कर रही है. मुकाबला बुलावायो में खेला जाएगा. ये मैच भारतीय समयानुसार दोपहर 1:00 बजे शुरू होगा. भारतीय टीम की कप्तानी आयुष म्हात्रे करेंगे और उपकप्तान व‍िहान मल्होत्रा होंगे.



