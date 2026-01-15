बांग्लादेश क्रिकेट में बगावत! खिलाड़ियों ने दी हड़ताल की धमकी, BCB निदेशक को हटाने की मांग

बांग्लादेश क्रिकेट में हालात तेजी से बिगड़ रहे हैं. देश के शीर्ष और घरेलू खिलाड़ियों ने अब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) के खिलाफ खुलकर मोर्चा खोल खोल दिया है. खिलाड़ियों ने धमकी दी है कि अगर बीसीबी के डायरेक्टर और फाइनेंस कमेटी के चेयरमैन नजमुल इस्लाम तुरंत इस्तीफा नहीं देते, तो वो सभी क्रिकेट गतिविधियां बंद कर देंगे. इसमें BPL (बांग्लादेश प्रीमियर लीग) से लेकर घरेलू टूर्नामेंट तक शामिल हैं.

क्रिकबज की रिपोर्ट के मुताबिक क्रिकेटर्स वेलफेयर एसोसिएशन ऑफ बांग्लादेश (CWAB) की ओर से एक आपातकालीन ऑनलाइन प्रेस कॉन्फ्रेंस में की गई, जहां खिलाड़ियों के प्रतिनिधि और सीनियर क्रिकेटर मोहम्मद मिथुन ने साफ कहा कि एम. नजमुल इस्लाम के बयान अब सहन सीमा से बाहर हो चुके हैं.

मामला तब भड़क गया था, जब एम. नजमुल इस्लाम ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि अगर बांग्लादेश आईसीसी मेन्स टी20 वर्ल्ड कप 2026 नहीं खेलता है, तो इससे बोर्ड को नहीं बल्कि सिर्फ खिलाड़ियों को वित्तीय नुकसान होगा और बोर्ड उन्हें होने वाले घाटे की कोई भरपाई नहीं करेगा. सीडब्ल्यूएबी ने इसे न सिर्फ अपमानजनक और खिलाड़ियों का मनोबल तोड़ने वाला बयान बताया.

सीडब्ल्यूएबी अध्यक्ष मोहम्मद मिथुन ने कहा, 'बोर्ड डायरेक्टर के शब्द खिलाड़ियों के लिए बेहद अपमानजनक हैं. हम बार-बार चुप रहे, लेकिन अब सीमा पार हो गई है. यह गुस्सा सिर्फ एक बयान का परिणाम नहीं हैय खिलाड़ियों की नाराज़गी कई महीने से बनी हुई है. यदि नजमुल इस्लाम 15 जनवरी के बीपीएल मैच से पहले इस्तीफा नहीं देते, तो हम पूरे देश की क्रिकेट गतिविधियों का बहिष्कार करेंगे.

खिलाड़ियों की धमकी के बाद बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड तुरंत हरकत में आया. बोर्ड ने आधिकारिक बयान जारी कर कहा, 'नजमुल इस्लाम के बयान बोर्ड की आधिकारिक राय नहीं हैं. बोर्ड किसी भी अनुचित और अपमानजनक टिप्पणी पर खेद जताता है. खिलाड़ी बोर्ड की रीढ़ और सबसे अहम हिस्सा हैं.' ये एम. नजमुल इस्लाम ही हैं, जिन्होंने तमीम इकबाल को 'इंडियन एजेंट' बता दिया था. इसके बाद बांग्लादेंशी खिलाड़ियों ने उनकी जमकर आलोचना की थी.

अब नजरें 15 जनवरी को होने वाली बीपीएल मैच पर हैं. क्या बांग्लादेश क्रिकेट ठप हो जाएगा? हालात बेहद गंभीर हो चुके हैं।. अगर नजमुल इस्लाम इस्तीफा नहीं देते, तो बीपीएल रुक सकता है. घरेलू टूर्नामेंट स्थगित हो सकते हैं. राष्ट्रीय टीम का तैयारी कैम्प प्रभावित होगा. अब बांग्लादेशी फैन्स की निगाहें बीपीएल मैच पर टिकी हैं क्योंकि वही बांग्लादेश क्रिकेट की अगली दिशा तय करेगा.

