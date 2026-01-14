Iran Protest LIVE: ईरानी प्रदर्शनकारियों के लिए कौन सी मदद भेज रहे ट्रंप? सवाल पर बोले- खुद पता चल जाएगा

ईरान में जल्द ही कुछ बड़ा होने की आशंका बढ़ गई है. अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पहले ईरानी प्रदर्शनकारियों को उकसाया. इसके बाद पत्रकारों से बातचीत में सस्पेंस और गहरा कर दिया है. ट्रंप ने कहा कि ईरानियों के लिए मदद भेज रहा हूं. ये मदद किस तरह की होगी, इस सवाल पर ट्रंप बोले- जल्द ही खुद बता चल जाएगा. इससे पहले, ईरान के निर्वासित क्राउन प्रिंस रेजा पहलवी ने प्रदर्शनकारियों से सड़कों पर डटे रहने की अपील कर चुके हैं.
बता दें कि पहले मंगलवार दोपहर में खबर आई थी कि ट्रंप ने ईरान के खिलाफ मिलिट्री एक्शन रोक दिया है. कहा गया था कि वो तेहरान को बातचीत का एक और ऑफर दे रहे हैं. लेकिन इसी बीच ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने बयान दिया. उन्होंने कहा था कि हम किसी भी कदम के लिए तैयार हैं. अगर वे फिर से मिलिट्री ऑप्शन आजमाना चाहते हैं, जिसे वे पहले ही आजमा चुके हैं, तो हम तैयार हैं.
पल-पल की ताज़ा जानकारी, ग्राउंड अपडेट और अंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रियाओं के लिए इस पेज से जुड़े रहें.
ट्रंप के 'मदद रास्ते में है' वाले पोस्ट ने हमले की आशंका बढ़ा दी. इसपर ट्रंप से सवाल किया गया- ईरान के लिए मदद भेजी जा रही है, इससे आपका क्या मतलब है? इसपर ट्रंप बोले- ये आपको खुद पता चल जाएगा.
ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में ईरान के लोगों से विरोध प्रदर्शन जारी रखने की अपील की. उन्होंने लिखा, "ईरानी देशभक्तों, प्रोटेस्ट जारी रखो, अपने संस्थानों पर कब्जा करो. मदद रास्ते में है." हालांकि ट्रंप ने यह स्पष्ट नहीं किया कि मदद किस तरह की होगी.
ट्रंप ने यह भी कहा, 'हत्यारों और अत्याचार करने वालों के नाम संभालकर रखो. उन्हें इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी. मैंने ईरानी अधिकारियों के साथ होने वाली सभी बैठकों को रद्द कर दिया है, जब तक प्रदर्शनकारियों की बेवजह हत्याएं बंद नहीं होतीं. मदद रास्ते में है.' इसके साथ ही उन्होंने "MIGA" यानी "Make Iran Great Again" के नारे को भी दोहराया.
ईरान में जारी सरकार विरोधी प्रदर्शनों के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान ने हालात और भड़का दिए हैं. ट्रंप ने ईरानी प्रदर्शनकारियों से आंदोलन जारी रखने की अपील की और कहा कि मदद भेजी जा रही है. इसी बीच ईरानी अधिकारियों ने दो हफ्तों में करीब 2000 लोगों की मौत का दावा किया है.