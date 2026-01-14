scorecardresearch
 
Advertisement
aaj tak epaper in hindi

Feedback

लाइव अपडेट

Iran Protest LIVE: ईरानी प्रदर्शनकारियों के लिए कौन सी मदद भेज रहे ट्रंप? सवाल पर बोले- खुद पता चल जाएगा

aajtak.in | नई दिल्ली | 14 जनवरी 2026, 12:43 AM IST

ईरान में व्यापक विरोध प्रदर्शनों के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रदर्शनकारियों का समर्थन करते हुए उन्हें आंदोलन जारी रखने को कहा और ट्वीट किया, 'मदद रास्ते में है.' विरोध के बीच हजारों की मौत और तेहरान तथा ट्रंप प्रशासन के बीच तनाव बढ़ने की खबरें आ रही हैं, जिससे क्षेत्र में सुरक्षा और कूटनीतिक संकट गहराता जा रहा है.

iran protest iran protest

ईरान में जल्द ही कुछ बड़ा होने की आशंका बढ़ गई है. अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पहले ईरानी प्रदर्शनकारियों को उकसाया. इसके बाद पत्रकारों से बातचीत में सस्पेंस और गहरा कर दिया है. ट्रंप ने कहा कि ईरानियों के लिए मदद भेज रहा हूं. ये मदद किस तरह की होगी, इस सवाल पर ट्रंप बोले- जल्द ही खुद बता चल जाएगा. इससे पहले, ईरान के निर्वासित क्राउन प्रिंस रेजा पहलवी ने प्रदर्शनकारियों से सड़कों पर डटे रहने की अपील कर चुके हैं.

बता दें कि पहले मंगलवार दोपहर में खबर आई थी कि ट्रंप ने ईरान के खिलाफ मिलिट्री एक्शन रोक दिया है. कहा गया था कि वो तेहरान को बातचीत का एक और ऑफर दे रहे हैं. लेकिन इसी बीच ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने बयान दिया. उन्होंने कहा था कि हम किसी भी कदम के लिए तैयार हैं. अगर वे फिर से मिलिट्री ऑप्शन आजमाना चाहते हैं, जिसे वे पहले ही आजमा चुके हैं, तो हम तैयार हैं.

पल-पल की ताज़ा जानकारी, ग्राउंड अपडेट और अंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रियाओं के लिए इस पेज से जुड़े रहें. 

12:37 AM (9 मिनट पहले)

ट्रंप ने बढ़ा दिया सस्पेंस

Posted by :- Vishnu Rawal

ट्रंप के 'मदद रास्ते में है' वाले पोस्ट ने हमले की आशंका बढ़ा दी. इसपर ट्रंप से सवाल किया गया- ईरान के लिए मदद भेजी जा रही है, इससे आपका क्या मतलब है? इसपर ट्रंप बोले- ये आपको खुद पता चल जाएगा.

12:35 AM (11 मिनट पहले)

ट्रंप ने कहा- मदद रास्ते में है

Posted by :- Vishnu Rawal

ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में ईरान के लोगों से विरोध प्रदर्शन जारी रखने की अपील की. उन्होंने लिखा, "ईरानी देशभक्तों, प्रोटेस्ट जारी रखो, अपने संस्थानों पर कब्जा करो. मदद रास्ते में है." हालांकि ट्रंप ने यह स्पष्ट नहीं किया कि मदद किस तरह की होगी.

ट्रंप ने यह भी कहा, 'हत्यारों और अत्याचार करने वालों के नाम संभालकर रखो. उन्हें इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी. मैंने ईरानी अधिकारियों के साथ होने वाली सभी बैठकों को रद्द कर दिया है, जब तक प्रदर्शनकारियों की बेवजह हत्याएं बंद नहीं होतीं. मदद रास्ते में है.' इसके साथ ही उन्होंने "MIGA" यानी "Make Iran Great Again" के नारे को भी दोहराया.

12:34 AM (12 मिनट पहले)

डोनाल्ड ट्रंप की ईरानी प्रदर्शनकारियों से अपील

Posted by :- Vishnu Rawal

ईरान में जारी सरकार विरोधी प्रदर्शनों के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान ने हालात और भड़का दिए हैं. ट्रंप ने ईरानी प्रदर्शनकारियों से आंदोलन जारी रखने की अपील की और कहा कि मदद भेजी जा रही है. इसी बीच ईरानी अधिकारियों ने दो हफ्तों में करीब 2000 लोगों की मौत का दावा किया है.

Advertisement
Advertisement