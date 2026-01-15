scorecardresearch
 
आज अंडर-19 वर्ल्ड कप में अमेरिका को कूटेंगे वैभव सूर्यवंशी, धूम धड़ाका तय... फोकस में रहेंगे ये ख‍िलाड़ी

अंडर 19 वर्ल्ड कप का आगाज आज (15 जनवरी) हो रहा है. पहला मुकाबला भारत और अमेर‍िका के बीच बुलावायो में होना है. मुकाबले में फोकस में एक बार फ‍िर वैभव सूर्यवंशी रहेंगे.

वैभव सूर्यवंशी आज एक बार फ‍िर फोकस में रहेंगे (Photo: ITG)
आईसीसी मेन्स अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 में भारत अंडर-19 टीम अपने अभियान की शुरुआत संयुक्त राज्य अमेरिका (USA) अंडर-19 के खिलाफ आज (15 जनवरी) कर रही है. मुकाबला बुलावायो में खेला जाएगा.  यह मैच भारतीय समयानुसार दोपहर 1:00 बजे शुरू होगा. भारतीय टीम की कप्तानी आयुष म्हात्रे करेंगे और उपकप्तान व‍िहान मल्होत्रा होंगे.  

इस मुकाबले में सबसे ज्यादा फोकस में एक बार फ‍िर 14 साल वैभव सूर्यवंशी रहेंगे. वैभव सूर्यवंशी ने हालिया 10 मैचों में 541 रन, 54.1 के एवरेज और 160.53 के स्ट्राइक रेट से बनाए हैं.  उनके साथ आरोन जॉर्ज (7 मैच, 371 रन, 61.83 औसत, 105.69 SR)  साथ देंगे. वहीं अमेरिका के लिए उत्कर्ष श्रीवास्तव ने 4 हाल‍िया मैचों में 107 रन, 26.75 के एवरेज से बनाए हैं. 

गेंदबाजी में भारत के पास मजबूत आक्रमण मौजूद है. कन‍िष्क चौहान ने हाल‍िया 10 मैचों में 14 विकेट, 4.46 की इकोनॉमी और 33.71 के स्ट्राइक रेट से लिए हैं. वहीं किशन सिंह ने 8 मैचों में 14 विकेट झटके हैं और उनकी इकोनॉमी 5.38 रही है. USA के लिए उत्कर्ष श्रीवास्तव ने 4 मैचों में गेंदबाज़ी की है, हालांकि उन्हें अब तक कोई विकेट नहीं मिला है. 

वैभव क्यों हैं खतरनाक? 
वैभव ने हाल में साउथ अफ्रीका की अंडर 19 टीम के ख‍िलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज में कप्तानी संभाली थी, और अपनी कप्तानी में टीम को 3-0 से जीत दिलाई थी. इस सीरीज में वैभव ने 3 मैच की सीरीज में 206 रन 68.66 के एवरेज और 187.27 के स्ट्राइक रेट से बनाए. इसके लिए वो प्लेयर ऑफ द सीरीज रहे. 

भारत vs अमेरिका हेड टू हेड 
हेड-टू-हेड रिकॉर्ड की बात करें तो पिछली भिड़ंत में भारत अंडर-19 ने USA अंडर-19 को 201 रनों से हराया था. यह मुकाबला भी अंडर 19 वर्ल्ड कप 2024 में हुआ था. ऐसे में इस बार भी भारत को फेवरेट माना जा रहा है. 

भारत का अंडर 19 वर्ल्ड कप का शेड्यूल 
भारत की अंडर-19  टीम अपना दूसरा मुकाबला 17 जनवरी को बांग्लादेश से होगा, जबकि तीसरा लीग मैच 24 जनवरी को न्यूजीलैंड के खिलाफ है. फाइनल 6 फरवरी को होगा. वर्ल्ड कप के मैच नामीबिया की राजधानी विंडहोक, जिम्बाव्बे के हरारे और बुलावायो में खेले जाएंगे. 

टीम इंड‍िया को अंडर-19 वर्ल्ड कप में ग्रुप-ए में न्यूजीलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका (USA) और बांग्लादेश के साथ रखा गया है. भारतीय टीम छठी बार खिताब जीतने के इरादे से इस टूर्नामेंट में उतरेगी. बांग्लादेश के साथ हाल‍िया व‍िवाद के बाद अब भारत का 17 जनवरी को बांग्लादेश से होने वाला मुकाबला बेहद रोचक होगा. भारत हाल ही में दो साल पहले अंडर 19 फाइनल में ऑस्ट्रेलिया से हार गया था. 

आईसीसी मेन्स अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 के लिए भारतीय टीम: आयुष म्हात्रे (कप्तान), विहान मल्होत्रा (उपकप्तान), वैभव सूर्यवंशी, एरॉन जॉर्ज, वेदांत त्रिवेदी, अभिग्यान कुंडू (विकेटकीपर), हरवंश सिंह (विकेटकीपर), आर.एस. अम्बरीश, कनिष्क चौहान, खिलान पटेल, मोहम्मद एनान, हेनिल पटेल, दीपेश देवेंद्रन, किशन कुमार सिंह, उधव मोहन.

 

