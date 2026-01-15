scorecardresearch
 
ईरान में उठापटक के बीच एअर इंडिया ने जारी की ट्रैवल एडवाइजरी, उड़ानों के रूट में बदलाव किया

ईरान में तेजी से बदलते राजनीतिक हालात और एयरस्पेस के बंद होने के कारण अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के रूट में बदलाव हुआ है. एअर इंडिया ने यात्रियों के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी करते हुए सुरक्षा को प्राथमिकता बताया और उड़ान स्टेटस की जांच करने का अनुरोध किया है.

ईरान एयरस्पेस क्लोजर पर एयर इंडिया ने जारी की ट्रैवल एडवाइजरी (File Photo: ITG)
ईरान एयरस्पेस क्लोजर पर एयर इंडिया ने जारी की ट्रैवल एडवाइजरी (File Photo: ITG)

ईरान में तेजी से बदलते हालात बदलते जा रहे हैं और एयरस्पेस के बंद होने का सीधा असर अंतरराष्ट्रीय उड़ानों पर पड़ा है. खासकर मध्य पूर्व में जारी तनाव के कारण ईरान के ऊपर से गुजरने वाली सभी उड़ानों के रूट में बदलाव करना पड़ा है. इस बदलती परिस्थिति में एअर इंडिया ने यात्रियों के लिए एक ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है.

एअर इंडिया ने साफ किया है कि यात्रियों की सुरक्षा उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है. इसलिए, ईरान एयरस्पेस बंद होने के बाद, कई उड़ानें वैकल्पिक रूट से संचालित की जा रही हैं. 

इन नए रूट्स के कारण उड़ानों के समय में इजाफा हो सकता है, जिससे यात्री देरी का सामना कर सकते हैं. वहीं, कुछ रूट्स फिलहाल संभव न होने के कारण कुछ उड़ानों को रद्द भी किया गया है.

एअर इंडिया ने यात्रियों से अनुरोध किया है कि वे अपनी उड़ान के स्टेटस की जांच एयरपोर्ट के लिए निकलने से पहले अवश्य कर लें, ताकि अनावश्यक असुविधा और भीड़ से बचा जा सके. इसके लिए एयरलाइन ने अपनी वेबसाइट और आधिकारिक प्लेटफॉर्म पर ताजा जानकारी उपलब्ध कराई है.

iran air space closed

यह भी पढ़ें: तेहरान के मुर्दाघरों में लाशें, सामने आए वीडियो… ईरान में प्रदर्शनकारियों की मौतों का सच क्या?

फ्लाइट राडार 24 के वेबसाइट के अनुसार, ईरान के ऊपर के कोई भी फ्लाइट्स नहीं गुजर रहा है. सारी फ्लाइट्स वैकल्पिक रूट अपना रही है.

एविएशन विशेषज्ञों का मानना है कि मध्य पूर्व के राजनीतिक तनाव और एयरस्पेस बंद होने से वैश्विक एयर ऑपरेशंस प्रभावी हुआ है. कई अंतरराष्ट्रीय एयरलाइंस को अपने मार्ग बदलने पड़ रहे हैं, जिससे समय और शेड्यूल प्रभावित हो रहे हैं.

एअर इंडिया ने यह भी कहा है कि वे इस स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए हैं और जैसे ही हालात सुधरेंगे, उड़ानों को पहले के सामान्य रूट पर लाने की कोशिश की जाएगी. फिलहाल, यात्रियों से संयम और सहयोग की अपील की गई है, साथ ही सुरक्षा को कोई समझौता नहीं किया जाएगा.

