दिल्ली-NCR में छाया घना कोहरा, 50 मीटर दूर तक देख पाना भी मुश्किल

दिल्ली-NCR समेत उत्तर भारत के कई मैदानी इलाकों में ठंड के साथ-साथ गुरुवार सुबह घना कोहरा दिखा. इसके अलावा पश्चिम उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब में भी कुछ ऐसे ही हालात दिखे. थोड़ी देर में कोहरा और बढ़ने का अलर्ट जारी किया गया है.

मौसम विभाग के मुताबिक, कई जगहों पर विजिबिलिटी 50 मीटर से भी नीचे घट सकती है. सुबह सात बजे के बाद कोहरा और बढ़ सकता है. इसके चलते रेल और हवाई सेवाओं पर असर पड़ने की भी आशंका है.

इससे पहले उत्तरी भारत बुधवार को भी भीषण शीत लहर की चपेट में रहा. पंजाब और हरियाणा के कई इलाकों में अधिकतम तापमान सामान्य से लगभग 10 डिग्री सेल्सियस नीचे गिर गया, और कश्मीर में डल झील जम गई.

हालांकि, राजधानी दिल्ली को मौजूदा भीषण ठंड से थोड़ी राहत मिली थी. आईएमडी के मुताबिक, दिल्ली में अधिकतम तापमान 20.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से मात्र 0.1 डिग्री अधिक है, जबकि न्यूनतम तापमान गिरकर 3.8 डिग्री सेल्सियस हो गया.

यूपी को मिलेगी ठंड से राहत

मौसम विज्ञान केंद्र ने बुधवार को बताया कि पश्चिमी विक्षोभ के लगातार चलने के कारण न्यूनतम तापमान में धीरे-धीरे वृद्धि होने की संभावना है, जिससे उत्तर प्रदेश में चल रही शीत लहर और पाले की स्थिति से 15 जनवरी से राहत मिलने की उम्मीद है.

भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों, जिनमें मेरठ, मुजफ्फरनगर, अलीगढ़, मुरादाबाद और रोहिलखंड मंडल शामिल हैं, में व्याप्त शीत लहर की स्थिति में मामूली सुधार दर्ज किया है. हालांकि, शीत लहर की स्थिति गुरुवार रात तक बनी रह सकती है और कुछ इलाकों में पाला पड़ने की संभावना है.

