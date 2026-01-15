scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

दिल्ली-NCR में छाया घना कोहरा, 50 मीटर दूर तक देख पाना भी मुश्किल

दिल्ली-NCR और उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में गुरुवार सुबह घना कोहरा दिखा. पश्चिम उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब में भी कोहरे के हालात बने. मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि कुछ जगह विजिबिलिटी 50 मीटर से कम हो सकती है.

Advertisement
X
अमृतसर में भी इन दिनों घना कोहरा (फोटो- PTI/14 जनवरी)
अमृतसर में भी इन दिनों घना कोहरा (फोटो- PTI/14 जनवरी)

दिल्ली-NCR समेत उत्तर भारत के कई मैदानी इलाकों में ठंड के साथ-साथ गुरुवार सुबह घना कोहरा दिखा. इसके अलावा पश्चिम उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब में भी कुछ ऐसे ही हालात दिखे. थोड़ी देर में कोहरा और बढ़ने का अलर्ट जारी किया गया है.

मौसम विभाग के मुताबिक, कई जगहों पर विजिबिलिटी 50 मीटर से भी नीचे घट सकती है. सुबह सात बजे के बाद कोहरा और बढ़ सकता है. इसके चलते रेल और हवाई सेवाओं पर असर पड़ने की भी आशंका है.

इससे पहले उत्तरी भारत बुधवार को भी भीषण शीत लहर की चपेट में रहा. पंजाब और हरियाणा के कई इलाकों में अधिकतम तापमान सामान्य से लगभग 10 डिग्री सेल्सियस नीचे गिर गया, और कश्मीर में डल झील जम गई.

सम्बंधित ख़बरें

Delhi NCR Weather
दिल्ली-एनसीआर में कल छाए रहेंगे बादल... मौसम विभाग ने किया शीतलहर का अलर्ट जारी
भारत का बर्फिस्तान, -25 डिग्री वाली जगह से देखिए ग्राउंड रिपोर्ट
Delhi Cold Wave
दिल्ली में 2023 के बाद सबसे भयानक ठंड, 3°C तक गिरा पारा… टूटा रिकॉर्ड
delhi weather
दिल्ली में 3.6 डिग्री ठंड का टॉर्चर, फॉग-स्मॉग ने और बढ़ाई मुश्किल
gangasagar
दिल्ली-NCR में ठंड और शीतलहर का कहर, गंगासागर-प्रयागराज में श्रद्धालुओं का सैलाब

हालांकि, राजधानी दिल्ली को मौजूदा भीषण ठंड से थोड़ी राहत मिली थी. आईएमडी के मुताबिक, दिल्ली में अधिकतम तापमान 20.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से मात्र 0.1 डिग्री अधिक है, जबकि न्यूनतम तापमान गिरकर 3.8 डिग्री सेल्सियस हो गया.

यूपी को मिलेगी ठंड से राहत

मौसम विज्ञान केंद्र ने बुधवार को बताया कि पश्चिमी विक्षोभ के लगातार चलने के कारण न्यूनतम तापमान में धीरे-धीरे वृद्धि होने की संभावना है, जिससे उत्तर प्रदेश में चल रही शीत लहर और पाले की स्थिति से 15 जनवरी से राहत मिलने की उम्मीद है.

Advertisement

भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों, जिनमें मेरठ, मुजफ्फरनगर, अलीगढ़, मुरादाबाद और रोहिलखंड मंडल शामिल हैं, में व्याप्त शीत लहर की स्थिति में मामूली सुधार दर्ज किया है. हालांकि, शीत लहर की स्थिति गुरुवार रात तक बनी रह सकती है और कुछ इलाकों में पाला पड़ने की संभावना है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    लव राशिफल
    Advertisement