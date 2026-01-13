scorecardresearch
 
Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 13 जनवरी 2026 की शाम की टॉप खबरें और अन्य समाचार

सरकार के हस्तक्षेप के बाद ब्लिंकिट ने सभी ब्रांड से 10 मिनट डिलीवरी का फीचर हटाने का ऐलान किया. वहीं, रेल वन ऐप के जरिए अनारक्षित टिकट बुक करने पर तीन फीसदी की छूट मिल रही है.

टेन मिनट डिलीवरी को सरकार की ना (Photo: India Today/GenAI)

आज की ताजा खबर (Aaj Ki Taza Khabar), 13 जनवरी, 2026 की खबरें और समाचार: सरकार के हस्तक्षेप के बाद ब्लिंकिट ने सभी ब्रांड से 10 मिनट डिलीवरी का फीचर हटाने का ऐलान किया. वहीं, रेल वन ऐप के जरिए अनारक्षित टिकट बुक करने पर तीन फीसदी की छूट मिलेगी. इन खबरों के अलावा, भारत सरकार ने हेल्थ सेक्टर में पारदर्शिता और उपभोक्ता अधिकारों को मजबूत करने के लिए अस्पतालों के बिलों का एक बिलिंग फॉर्मेट पेश किया है. पढ़ें मंगलवार शाम की 10 बड़ी खबरें

10 मिनट में डिलीवरी को सरकार की NO, ब्लिंकिट हटाएगा ये फीचर, जोमैटो-स्विगी से भी मंत्री ने की बात

10 मिनट में डिलीवरी वाले क्विक कॉमर्स मॉडल को लेकर सरकार सख्त हो गई है. डिलीवरी बॉय की सिक्योरिटी सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने हस्तक्षेप किया है. सरकार के हस्तक्षेप के बाद ब्लिंकिट ने अभी सभी ब्रांड से 10 मिनट डिलीवरी का फीचर हटाने का ऐलान कर दिया है. श्रम मंत्री ने इस मुद्दे पर इस सेक्टर में सक्रिय कंपनियों से बात की थी. 

रेलवे का शानदार ऑफर! अनारक्षित टिकट बुकिंग पर 3% छूट, जानें कब तक मिलेगा लाभ

रेल वन ऐप से अनारक्षित टिकट बुक करने पर 3 फीसदी की छूट मिलेगी. इससे यात्रियों को काउंटर पर लंबी लाइनों से राहत और पैसों की बचत होगी. ऑफर का लाभ लेने के लिए मोबाइल में RailOne App डाउनलोड करना होगा. यह डिस्काउंट 14 जनवरी 2026 से 14 जुलाई 2026 तक डिजिटल अनारक्षित टिकटों पर लागू रहेगा. इसका मकसद कैशलेस लेनदेन को बढ़ावा देना है.

अस्पतालों में लागू होगा नया बिलिंग नियम... सरकार ने पेश किया स्टैंडर्ड फॉर्मेट, मरीजों को होगी आसानी

भारत सरकार ने हेल्थ सेक्टर में पारदर्शिता और उपभोक्ता अधिकारों को मजबूत करने के लिए अस्पतालों के बिलों का एक बिलिंग फॉर्मेट पेश किया है. मंत्री प्रल्हाद जोशी ने राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के मौके पर 'IS 19493: 2025' नाम का नया भारतीय मानक जारी किया. यह नया नियम अस्पतालों समेत सभी स्वास्थ्य सुविधाओं पर लागू होगा. 

'तमिल संस्कृति पर हमला...', जन नायकन की रिलीज रोकने के लिए राहुल गांधी ने केंद्र को घेरा

तमिलनाडु में चुनावी साल के बीच टीवीके प्रमुख थलापति विजय की फिल्म जन नायकन की रिलीज रुकने का मामला सियासी रंग ले रहा है. इस पर राहुल गांधी ने केंद्र सरकार को घेरा है. राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की ओर से फिल्म की रिलीज रोकने की कोशिश तमिल संस्कृति पर हमला है.

J&K में आतंकियों के मददगारों पर LG का एक्शन, 5 सरकारी कर्मचारी बर्खास्त

जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सरकारी तंत्र में छिपे आतंक समर्थकों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है. इस अभियान के तहत 5 सरकारी कर्मचारियों को बर्खास्त किया गया है. जांच में सामने आया कि ये कर्मचारी लश्कर-ए-तैयबा और हिज्बुल-मुजाहिदीन जैसे प्रतिबंधित आतंकी संगठनों से जुड़े थे. पुख्ता सबूत मिलने के बाद ये एक्शन लिया गया.

23 जनवरी को अयोध्या जाएंगे राहुल गांधी... क्या रामलला के भी करेंगे दर्शन?

23 जनवरी को अयोध्या में एक अहम संसदीय समिति का दौरा प्रस्तावित है. समिति में लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी शामिल हैं. राहुल गांधी के अयोध्या आने की खबर से सियासी हलकों में ये अटकलें तेज हो गईं कि क्या वे प्रभु रामलला के दर्शन भी करेंगे. हालांकि कांग्रेस और स्थानीय प्रशासन की ओर से राहुल के इस दौरे की पुष्टि नहीं की है.

विवाद में यश की 'टॉक्सिक', इंटीमेट सीन पर महिला आयोग की आपत्ति, टीजर हटाने की मांग

यश की फिल्म टॉक्सिक का टीजर अब विवाद में फंस गया है. आम आदमी पार्टी की महिला विंग ने टीजर को लेकर कर्नाटक राज्य महिला आयोग में शिकायत दर्ज कराई है. एएपी नेता उषा मोहन ने टॉक्सिक फिल्म के टीजर को अश्लील बताते हुए कहा कि यह महिलाओं की गरिमा और कन्नड़ संस्कृति को ठेस पहुंचाता है. उषा मोहन ने टीजर को हटाने की मांग की है.

Gold-Silver Price Today: आसमान छू रहे सोना-चांदी के दाम, कीमतों में आज फिर उछाल, चेक करें लेटेस्ट रेट

भारतीय सर्राफा बाजार में सोना और चांदी की कीमतों में भारी उछाल थमने का नाम नहीं ले रहा है. आज यानी मंगलवार को एक तरफ जहां 24 कैरेट 10 ग्राम शुद्ध सोने का रेट एक लाख चालीस हजार रुपये के पार पहुंच गया है तो वहीं, 999 शुद्धता वाली चांदी की कीमत में भी भारी बढ़ोतरी दर्ज की गई.

कैफे, लाइव कॉन्सर्ट, सूफी नाइट्स... दिल्ली में 28 एकड़ जमीन पर बनेगा नाइट लाइफ हब

दिल्ली सरकार राजघाट थर्मल पावर प्लांट के मेगा रिडेवलपमेंट की तैयारी कर रही है. बिजली विभाग ने इसे आधुनिक नाइट लाइफ हब बनाने का प्रस्ताव तैयार किया है. 28 एकड़ में फैले बंद पड़े प्लांट को मॉर्डन एंटरटेनमेंट जोन के रूप में डेवलप किया जाएगा. दिल्ली सरकार का इससे नाइट लाइफ, पर्यटन और राजस्व बढ़ाने का लक्ष्य है.

Trump का एक ऐलान... फिर बिखर गया शेयर बाजार, Reliance समेत ये 10 स्टॉक धड़ाम

शेयर बाजार में मंगलवार को शुरुआती कारोबार में बीते कुछ दिनों से जारी गिरावट पर ब्रेक लगा नजर आया था. सेंसेक्स और निफ्टी तेजी के साथ ओपन हुए थे, लेकिन ट्रंप के 25 फीसदी टैरिफ का ऐसा असर दिखा कि अंत तक दोनों इंडेक्स संभल नहीं सके. सेंसेक्स 268 अंक फिसलकर बंद हुआ, तो निफ्टी 25,800 के स्तर से नीचे क्लोज हुआ.

