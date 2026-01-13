Gold-Silver Price Today: आसमान छू रहे सोना-चांदी के दाम, कीमतों में आज फिर उछाल, चेक करें लेटेस्ट रेट

इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) की आधिकारिक वेबसाइट ibjarates.com के मुताबिक, आज (मंगलवार), 13 जनवरी 2026 को सुबह 999 शुद्धता वाले सोने का रेट 140482 रुपये प्रति 10 ग्राम जबकि 916 शुद्धता यानी 22 कैरेट सोने की कीमत 128682 रुपये प्रति 10 ग्राम पहुंच गई है.
भारतीय सर्राफा बाजार में सोना-चांदी की कीमतों में भारी उछाल थमने का नाम नहीं ले रहा है. एक तरफ जहां 24 कैरेट 10 ग्राम शुद्ध सोने का रेट 1 लाख 40 हजार रुपये के पार पहुंच गया है तो वहीं, 999 शुद्धता वाली चांदी की कीमत में भी भारी बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है.
13 January Gold-Silver Price: सोना-चांदी का रेट
|शुद्धता
|सोमवार शाम का भाव
|मंगलवार सुबह का भाव
|रेट में कितना बदलाव
|सोना (प्रति 10 ग्राम)
|999 (24 कैरेट)
|140449
|140482
|33 रुपये महंगा
|सोना (प्रति 10 ग्राम)
|995 (23 कैरेट)
|139887
|139919
|32 रुपये महंगा
|सोना (प्रति 10 ग्राम)
|916 (22 कैरेट)
|128651
|128682
|31 रुपये महंगा
|सोना (प्रति 10 ग्राम)
|750 (18 कैरेट)
|105337
|105362
|25 रुपये महंगा
|सोना (प्रति 10 ग्राम)
|585 (14 कैरेट)
|82163
|82182
|19 रुपये महंगा
|चांदी (प्रति 1 किलो)
|999
|256776
|
262742
|5966 रुपये महंगी
12 जनवरी को सुबह की तुलना में शाम के समय सोना महंगा हुआ था जबकि चांदी के रेट में मामूली गिरावट दर्ज की गई थी.
12 जनवरी (सोमवार) को सोने का भाव (999 शुद्धता)
12 जनवरी (सोमवार) चांदी का भाव (999 शुद्धता)
बता दें कि इंडियन बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन की अधिकारिक वेबसाइट ibjarates.com पर सोमवार से शुक्रवार रोज सुबह और शाम गोल्ड और सिल्वर के रेट जारी किए जाते हैं. IBJA द्वारा जारी किए गए दाम देश में सर्वमान्य हैं लेकिन इन कीमतों में टैक्स, मेकिंग चार्ज एवं जीएसटी शामिल नहीं होता. ज्वैलरी खरीदने पर मेकिंग चार्ज अलग से देने होते हैं.