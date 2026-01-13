Gold-Silver Price Today: आसमान छू रहे सोना-चांदी के दाम, कीमतों में आज फिर उछाल, चेक करें लेटेस्ट रेट

इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) की आधिकारिक वेबसाइट ibjarates.com के मुताबिक, आज (मंगलवार), 13 जनवरी 2026 को सुबह 999 शुद्धता वाले सोने का रेट 140482 रुपये प्रति 10 ग्राम जबकि 916 शुद्धता यानी 22 कैरेट सोने की कीमत 128682 रुपये प्रति 10 ग्राम पहुंच गई है.

और पढ़ें

भारतीय सर्राफा बाजार में सोना-चांदी की कीमतों में भारी उछाल थमने का नाम नहीं ले रहा है. एक तरफ जहां 24 कैरेट 10 ग्राम शुद्ध सोने का रेट 1 लाख 40 हजार रुपये के पार पहुंच गया है तो वहीं, 999 शुद्धता वाली चांदी की कीमत में भी भारी बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है.

13 January Gold-Silver Price: सोना-चांदी का रेट

शुद्धता सोमवार शाम का भाव मंगलवार सुबह का भाव रेट में कितना बदलाव सोना (प्रति 10 ग्राम) 999 (24 कैरेट) 140449 140482 33 रुपये महंगा सोना (प्रति 10 ग्राम) 995 (23 कैरेट) 139887 139919 32 रुपये महंगा सोना (प्रति 10 ग्राम) 916 (22 कैरेट) 128651 128682 31 रुपये महंगा सोना (प्रति 10 ग्राम) 750 (18 कैरेट) 105337 105362 25 रुपये महंगा सोना (प्रति 10 ग्राम) 585 (14 कैरेट) 82163 82182 19 रुपये महंगा चांदी (प्रति 1 किलो) 999 256776 262742 Advertisement 5966 रुपये महंगी

12 जनवरी को सुबह की तुलना में शाम के समय सोना महंगा हुआ था जबकि चांदी के रेट में मामूली गिरावट दर्ज की गई थी.

12 जनवरी (सोमवार) को सोने का भाव (999 शुद्धता)

सुबह का रेट: ₹140005 प्रति 10 ग्राम

शाम का रेट: ₹140449 प्रति 10 ग्राम

12 जनवरी (सोमवार) चांदी का भाव (999 शुद्धता)

सुबह का रेट: ₹257283 प्रति किलो

शाम का रेट: ₹256776 प्रति किलो

बता दें कि इंडियन बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन की अधिकारिक वेबसाइट ibjarates.com पर सोमवार से शुक्रवार रोज सुबह और शाम गोल्ड और सिल्वर के रेट जारी किए जाते हैं. IBJA द्वारा जारी किए गए दाम देश में सर्वमान्य हैं लेकिन इन कीमतों में टैक्स, मेकिंग चार्ज एवं जीएसटी शामिल नहीं होता. ज्वैलरी खरीदने पर मेकिंग चार्ज अलग से देने होते हैं.

---- समाप्त ----