विवाद में यश की 'टॉक्सिक', इंटीमेट सीन पर महिला आयोग की आपत्ति, टीजर हटाने की मांग

यश की टॉक्सिक का फर्स्ट टीजर हाल ही में जारी हुआ था. इसके बाद से ही फिल्म की खूब चर्चा होने लगी. टीजर में यश के लुक की तारीफ तो हुई ही साथ ही उनके बोल्ड एंट्री सीन ने खूब लाइमलाइट बटोरी. लेकिन अब फिल्म इसी सीन को लेकर कानूनी पचड़े में फंस गई है. आम आदमी पार्टी (AAP) की महिला विंग ने कर्नाटक राज्य महिला आयोग में एक औपचारिक शिकायत दर्ज कराई है. अब इस पर CBFC का जवाब भी आ गया है.

टॉक्सिक के सीन पर आपत्ति

टीजर में यश एक महिला संग कार में इंटीमेट होते दिखते हैं. इस सीन पर महिला विंग ने आपत्ति दर्ज कराई है. AAP की राज्य सचिव उषा मोहन ने महिला आयोग को लिखे पत्र में कहा कि इस टीजर में 'अश्लील और आपत्तिजनक' दृश्य हैं, जो 'महिलाओं और बच्चों की सामाजिक भलाई' को नुकसान पहुंचा सकते हैं. उनका कहना है कि यह टीजर बिना किसी उम्र संबंधी चेतावनी के सार्वजनिक किया गया है, जो 'महिलाओं की गरिमा को ठेस पहुंचाता है' और 'कन्नड़ संस्कृति का अपमान करता है.'

पार्टी ने कहा कि इस टीजर का समाज पर, खासकर नाबालिगों पर, गलत असर पड़ सकता है. इसलिए महिला आयोग से मांग की गई है कि वह तुरंत हस्तक्षेप करे और राज्य सरकार को निर्देश दे कि टीजर पर प्रतिबंध लगाया जाए और उसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स से हटाया जाए. अपील की गई है कि इस मामले को गंभीरता से लिया जाए और राज्य के 'सांस्कृतिक और नैतिक मूल्यों' की रक्षा के लिए तुरंत कदम उठाए जाएं.

सेंसर बोर्ड ने दिया जवाब

CBFC (सेंसर बोर्ड) से जुड़े सूत्रों ने इंडिया टुडे को बताया है कि यश की फिल्म से जुड़ा अभी तक कोई भी कंटेंट सर्टिफाई नहीं किया गया है. फिल्म का टीजर सिर्फ डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया गया था, जिसके लिए सेंसर बोर्ड की मंजूरी जरूरी नहीं होती. फिल्म, उसका ट्रेलर या कोई भी दूसरा प्रमोशनल कंटेंट अभी तक फिल्ममेकर्स की ओर से सर्टिफिकेशन के लिए जमा नहीं किया गया है.

सूत्रों ने बताया कि यूट्यूब और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के अपने नियम होते हैं, जो एडल्ट या आपत्तिजनक कंटेंट से जुड़े होते हैं. किसी कंटेंट को किस उम्र के लोग देख सकते हैं, इसका फैसला पूरी तरह इन्हीं प्लेटफॉर्म्स के हाथ में होता है.

टीजर को मिले मिक्स्ड रिएक्शन

8 जनवरी को टीजर रिलीज होने के बाद से इसे लेकर मिली-जुली प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं. जहां एक तरफ फैंस को इसका स्टाइल और माहौल पसंद आया, वहीं इंटरनेट पर कुछ लोगों ने फिल्म की निर्देशक गीतू मोहनदास पर 'महिलाओं को ऑब्जेक्ट की तरह दिखाने' का आरोप लगाया. इन आलोचनाओं पर गीतू मोहनदास ने इंस्टाग्राम स्टोरी के जरिए परोक्ष जवाब दिया. उन्होंने लिखा- आराम से बैठी हूं, जबकि लोग महिला सुख, सहमति, और महिलाओं के सिस्टम से खेलने जैसी बातों को समझने की कोशिश कर रहे हैं.

फिल्ममेकर राम गोपाल वर्मा ने भी गीतू मोहनदास की तारीफ की. उन्होंने X पर लिखा कि टॉक्सिक का टीजर देखने के बाद उन्हें लगता है कि गीतू मोहनदास महिला सशक्तिकरण की सबसे बड़ी मिसाल हैं, और कोई भी पुरुष निर्देशक उनके मुकाबले नहीं है. उन्होंने कहा कि उन्हें यकीन नहीं हो रहा कि उन्होंने यह फिल्म बनाई है.

वहीं संदीप रेड्डी वांगा ने भी टीजर की तारीफ करते हुए लिखा- टॉक्सिक का टीजर मुझे पूरी तरह हिला गया. स्टाइल, एटीट्यूड और अराजकता.

यश के अलावा इस फिल्म में नयनतारा, हुमा कुरैशी, रुक्मिणी वसंत, कियारा आडवाणी और तारा सुतारिया भी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगी. फिल्म को लेकर उत्साह इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि यह सुपरहिट फिल्म धुरंधर के सीक्वल के साथ रिलीज होगी. गीतू मोहनदास के निर्देशन में बनी टॉक्सिक: ए फेयरीटेल फॉर ग्रोन अप्स 19 मार्च 2026 को रिलीज होने वाली है.

