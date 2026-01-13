scorecardresearch
 
कैफे, लाइव कॉन्सर्ट, सूफी नाइट्स... दिल्ली में 28 एकड़ जमीन पर बनेगा नाइट लाइफ हब

दिल्ली सरकार ने 28 एकड़ जमीन पर कैफे, लाइव कॉन्सर्ट, सूफी नाइट्स और ओपन एयर परफार्मेंस स्पेस बनवाने का प्लान तैयार किया है. इस जमीन पर नाइट लाइफ और मनोरंजन हब विकसित किए जाएंगे.

दिल्ली सरकार का प्लान अभी योजना चरण में (Photo: ITG)
दिल्ली सरकार का प्लान अभी योजना चरण में (Photo: ITG)

केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली की सरकार अब राजघाट थर्मल पावर प्लांट के मेगा रिडेवलपमेंट की तैयारी में है. दिल्ली सरकार के बिजली विभाग ने इस पावर प्लांट को एक आधुनिक नाइट लाइफ हब के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव तैयार किया है. प्रस्ताव में इसे सांस्कृतिक और मनोरंजन के केंद्र के रूप में विकसित करने की भी बात है.

करीब 28 एकड़ में फैला यह पावर प्लांट पिछले एक दशक से अधिक समय से बंद पड़ा है. अब दिल्ली सरकार के बिजली विभाग ने जो प्रस्ताव तैयार किया है, उसके मुताबिक राजघाट पावर प्लांट परिसर को कैफे, लाइव कॉन्सर्ट, सूफी नाइट्स, ओपन-एयर परफॉर्मेंस स्पेस और मनोरंजन जोन के रूप में विकसित किया जाएगा. इसका उद्देश्य दिल्ली में नाइटलाइफ़ को बढ़ावा देना, पर्यटन को प्रोत्साहित करना और सरकार के लिए राजस्व के नए स्रोत तैयार करना है.

एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि फिलहाल यह प्रस्ताव योजना चरण में है. नाम उजागर नहीं करने की शर्त पर अधिकारी ने बताया कि प्रारंभिक प्रस्ताव को अंतिम रूप दिए जाने के बाद इसे कैबिनेट के पास मंजूरी और वित्तीय स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा. इसके बाद जमीन पर काम शुरू करने के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) तैयार की जाएगी. दिल्ली सरकार के सूत्रों की माने तो कि दिल्ली में आम लोगों के लिए शाम और रात के समय मनोरंजन के विकल्प बेहद सीमित हैं.

दिल्ली सरकार के सूत्रों का कहना है कि आज दिल्ली में लोग या तो मॉल जाते हैं, या फिर फिल्म देखने. इसमें कितना समय लगेगा? शाम होते ही लोग घर लौटकर टीवी देखने लगते हैं. इस जमीन का पुनर्विकास नाइटलाइफ़ को बढ़ावा देगा, पर्यटन और राजस्व बढ़ाएगा और साथ ही हजारों यूनिट बिजली की भी बचत करेगा. अधिकारियों के अनुसार, इस परियोजना में पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास पर खास जोर दिया गया है.

यह भी पढ़ें: दिल्ली में BJP-RSS मुख्यालय पहुंचे चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता, कांग्रेस बोली- ये देशद्रोह है...

दिल्ली सरकार के सूत्रों का कहना है कि योजना के तहत यमुना नदी के किनारे एक खूबसूरत प्रोमेनेड विकसित किया जाएगा, जहां सोलर एनर्जी से चलने वाली एलईडी लाइट्स के साथ ही रिसाइकिल किए गए प्लांट मटीरियल से बनी बेंच और सोलर चार्ज्ड पैडल बोट्स होंगी. इन सभी सुविधाओं का संचालन जीरो-एमिशन मॉडल पर किया जाएगा.

यह भी पढ़ें: दिल्लीवालों के लिए खुशखबरी! यमुना नदी में अगले महीने से चलेंगे क्रूज, मंत्री कपिल मिश्रा ने बताईं डिटेल्स

सूत्रों के मुताबिक, इस परियोजना के लिए बिजली विभाग ने देश और विदेश में सफल रहे रिडेवलपमेंट मॉडल्स का अध्ययन किया है. दिल्ली के बिजली विभाग ने जिन सफल रिडेवलपमेंट मॉडल्स का अध्ययन किया है, उनमें न्यूयॉर्क का हाई लाइन पार्क, लंदन का बैटरसी पावर स्टेशन, जर्मनी का ज़ोलवेराइन कोल माइन और कनाडा का टोरंटो डिस्टिलरी डिस्ट्रिक्ट शामिल है.

---- समाप्त ----
