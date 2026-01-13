scorecardresearch
 
रेलवे का शानदार ऑफर! अनारक्षित टिकट बुकिंग पर 3% छूट, जानें कब तक मिलेगा लाभ

RailOne App: डिजिटल टिकटिंग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारतीय रेलवे ने एक महत्वपूर्ण पहल की है. RailOne App के जरिए अनारक्षित टिकट बुकिंग पर यात्रियों को 3 प्रतिशत तक की छूट मिलेगी. आइए जानते हैं इस ऑफर का लाभ कब से कब तक मिलेगा.

RailOne App for Train Ticket Booking (File Photo- Pixels)
भारतीय रेलवे (Indian Railway) ने डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहित करने की दिशा में एक अहम कदम उठाया है. रेलवे की ओर से जारी आधिकारिक जानकारी के मुताबिक, रेल वन ऐप (RailOne) के जरिए अनारक्षित टिकट बुकिंग पर 3 फीसदी की छूट मिलेगी. जिससे यात्रियों को लंबी लाइनों से मुक्ति मिलेगी और साथ ही पैसों की बचत भी होगी. इस ऑफर का लाभ उठाने के लिए अपने मोबाइल में RailOne App डाउनलोड करना होगा. 

कब से कब तक मिलेगा ऑफर का लाभ? 
रेलवे का ये डिस्काउंट ऑफर 14 जनवरी 2026 से 14 जुलाई 2026 तक अनारक्षित टिकटों की डिजिटल बुकिंग पर लागू रहेगा. इसका मकसद यात्रियों को काउंटर पर लंबी लाइनों से बचाना और कैशलेस लेन-देन को बढ़ावा देना है. बता दें कि रेल वन ऐप पर R-Wallet से अनारक्षित टिकट बुकिंग पर पहले से ही 3 प्रतिशत बोनस कैशबैक की सुविधा उपलब्ध है, जो इस नई योजना के साथ भी जारी रहेगी.

डिजिटल भुगतान पर मिलेगी छूट
रेल प्रशासन का कहना है कि इसका मुख्य उद्देश्य यात्रियों को डिजिटल माध्यम से टिकट खरीदने के लिए प्रेरित करना और नगद लेन-देन को कम करना है. इस योजना से डिजिटल मार्केटिंग टिकट को बढ़ावा मिलेगा. 

एक की प्लेटफॉर्म पर कई सुविधाएं
भारतीय रेलवे का 'रेल वन ऐप' यात्रियों को एक ही प्लेटफॉर्म पर सभी सुविधाएं प्रदान करता है. इस ऐप के माध्यम से आरक्षित, अनारक्षित और प्लेटफॉर्म टिकट बुक किए जा सकते हैं. साथ ही ट्रेनों की लाइव लोकेशन देखी जा सकती है.

इसके अलावा सफर के दौरान खाना ऑर्डर करने या यात्रा से संबंधित शिकायत या सुझाव समेत कई सुविधाएं इस ऐप में मिलती है. रेलवे का RailOne App हिंदी व अंग्रेजी समेत कई भाषाओं में उपलब्ध है.


 

