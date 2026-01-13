scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

J&K में आतंकियों के मददगारों पर LG का एक्शन, 5 सरकारी कर्मचारी बर्खास्त

जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने टेरर इकोसिस्टम के खिलाफ अपनी जंग तेज कर दी है. एलजी मनोज सिन्हा ने लश्कर और हिज्बुल जैसे आतंकी संगठनों से जुड़े पांच सरकारी मुलाजिमों को तत्काल प्रभाव से नौकरी से निकाल दिया है. ये लोग सरकारी खजाने से तनख्वाह ले रहे थे और अंदर ही अंदर आतंकियों की मदद कर रहे थे.

Advertisement
X
जम्मू-कश्मीर के LG मनोज सिन्हा (File photo: ITG)
जम्मू-कश्मीर के LG मनोज सिन्हा (File photo: ITG)

जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सरकारी मशीनरी में छिपे आतंकियों के समर्थक और उनके मददगार ओवरग्राउंड वर्कर्स (OGW) को जड़ से खत्म करने के अभियान को तेज कर दिया है. इसी कड़ी में पांच सरकारी कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया गया है. जांच में पता चला कि ये लोग लश्कर-ए-तैयबा और हिज्बुल-मुजाहिदीन जैसे प्रतिबंधित आतंकी संगठनों से जुड़े हुए थे.

अधिकारियों ने बताया कि बर्खास्त किए गए कर्मचारियों में एक शिक्षक मोहम्मद इशाक, लैब तकनीशियन तारिक अहमद शाह, असिस्टेंट लाइनमैन बशीर अहमद मीर, फॉरेस्ट फील्ड वर्कर फारूक अहमद भट और स्वास्थ्य विभाग का एक ड्राइवर मोहम्मद यूसुफ शामिल है. जांच के दौरान इनके काम और व्यवहार पर पैनी नजर रखी गई थी. आखिरकार जब इनके आतंकी रिश्तों के पुख्ता सबूत मिले, तो एलजी प्रशासन ने बिना देरी किए सभी को बर्खास्त करने का आदेश जारी कर दिया. इसके बाद सभी की सेवा समाप्त कर दी गई है.

हिज्बुल-लश्कर से जुड़े मिले तार

सम्बंधित ख़बरें

shashi tharoor savarkar statue
वीर सावरकर अवॉर्ड ठुकराकर शशि थरूर कहना क्या चाहते हैं?
Mata Vaishno Devi Medical Institute
माता वैष्णो देवी मेडिकल इंस्टीट्यूट में एडमिशन प्रक्रिया पर VHP का सवाल, LG से हस्तक्षेप की मांग
आरव कक्षा 11 का छात्र था..(Photo: Representational)
मनोज सिन्हा के रिश्तेदार ने की आत्महत्या, नोट में लिखा- आत्माएं करती हैं तंग
lg manoj sinha pays tribute to soldiers martyred in anti terrorism operation
जम्मू कश्मीर LG मनोज सिन्हा ने शहीद सैनिकों को दी श्रद्धांजलि
omar abdullah manoj sinha mahebobab mufti rajya sabha election
जम्मू-कश्मीर की 4 राज्यसभा सीटों पर चुनाव, गवर्नर के एक दांव से बदल सकता है सीन

अधिकारियों ने बताया कि इन सभी लोगों के तार लश्कर-ए-तैयबा और हिज्बुल मुजाहिद्दीन जैसे आतंकी संगठनों से जुड़े पाए गए हैं. ये मामला काफी गंभीर है, क्योंकि ये लोग जनता के भरोसे वाले पदों पर बैठे थे. पर एक तरफ ये सरकारी खजाने से अपना वेतन ले रहे थे तो दूसरी ओर ये लोग लश्कर-ए-तैयबा और हिज्बुल मुजाहिद्दीन जैसे खतरनाक आतंकी समूहों के मददगार बने हुए थे. ये लोग ओवरग्राउंड वर्कर्स के रूप में आतंकियों के लिए काम कर रहे थे.

Advertisement

एलजी मनोज सिन्हा ने स्पष्ट किया है कि सरकारी तंत्र में देशद्रोहियों के लिए कोई जगह नहीं है और आतंक के इस पूरे पारिस्थितिकी तंत्र को जड़ से उखाड़ फेंका जाएगा.

उपराज्यपाल का ये कदम जम्मू-कश्मीर में शांति और सुरक्षा बहाली की दिशा में एक बड़ी जीत माना जा रहा है. प्रशासन पिछले कुछ समय से सरकारी महकमों की स्क्रीनिंग कर रहा है, ताकि उन लोगों की पहचान की जा सके जो आतंकियों के लिए सूचना तंत्र का काम करते हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    लव राशिफल
    Advertisement