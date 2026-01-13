scorecardresearch
 
10 मिनट में डिलीवरी को सरकार की NO, ब्लिंकिट हटाएगा ये फीचर, जोमैटो-स्विगी से भी मंत्री ने की बात

सरकार ने अब 10 मिनट डिलीवरी को लेकर सख्त रुख अपना लिया है. मनसुख मंडाविया की पहल पर ब्लिंकिट अब अपने सभी ब्रांड से ये फीचर हटाने जा रहा है.

टेन मिनट डिलीवरी को सरकार की ना (Photo: India Today/GenAI)
10 मिनट में डिलीवरी वाले क्विक कॉमर्स मॉडल को लेकर अब सरकार सख्त हो गई है. डिलीवरी बॉय की सिक्योरिटी सुनिश्चित करने के लिए अब सरकार ने हस्तक्षेप किया है. सरकार के हस्तक्षेप के बाद ब्लिंकिट ने अभी सभी ब्रांड से 10 मिनट डिलीवरी का फीचर हटाने का ऐलान कर दिया है.

श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने इस मुद्दे पर क्विक कॉमर्स सेक्टर में सक्रिय कंपनियों से बात की थी. इसका असर अब दिखने लगा है. ब्लिंकिट अब अपने सभी ब्रांड से 10 मिनट में डिलीवरी की बात हटाने जा रहा है. सूत्रों की मानें तो ब्लिंकिट के बाद बाकी कंपनियों की ओर से भी जल्द ही इस तरह का ऐलान किया जा सकता है.

केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया को सभी कंपनियों ने आश्वासन दिया है कि वो अपने ब्रांड के विज्ञापनों, सोशल मीडिया से 10 मिनट में डिलीवरी की समय सीमा हटाएंगे. बताया जाता है कि केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने ब्लिंकिट, जेप्टो, स्विगी और जोमैटो के अधिकारियों से बात की थी.

यह भी पढ़ें: Blinkit डिलीवरी बॉय बनकर सड़कों पर उतरे राघव चड्ढा, जानें क्यों पहनी यूनिफॉर्म

मनसुख मांडविया ने इन कंपनियों के अधिकारियों से डिलीवरी के लिए समय सीमा हटाने की बात कही थी. केंद्रीय मंत्री के साथ बातचीत में सभी कंपनियों ने टाइम लिमिट अपने विज्ञापनों से हटाने पर सहमति व्यक्त की थी. गौरतलब है कि डिलीवरी बॉय की सिक्योरिटी को लेकर चिंता जताते हुए 10 मिनट डिलीवरी के खिलाफ पूरे देश में एक मुहिम सी चल पड़ी थी.

यह भी पढ़ें: दिल्ली: परफ्यूम इस्तेमाल करने पर दुकान मालिक ने डिलीवरी बॉय को पीटा, केस दर्ज

संसद में भी 10 मिनट में डिलीवरी का मुद्दा उठ चुका है, डिलीवरी बॉय की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई जा चुकी है. सोशल मीडिया पर भी पिछले कुछ दिनों से इसके विरोध में मुहिम चल रही थी. स्वतंत्रा दिवस की पूर्व संध्या पर लाखों डिलीवरी बॉय ने वेतन वृद्धि के साथ ही डिलीवरी की टाइम लिमिट हटाने की मांग करते हुए हड़ताल कर दी थी. 

  • 10 मिनट में डिलीवरी सर्विस बंद करने का फैसला क्या सही है?

