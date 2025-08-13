Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 13 अगस्त 2025 की शाम की टॉप खबरें और अन्य समाचार

आज की ताजा खबर (Aaj Ki Taza Khabar), 13 अगस्त, 2025 की खबरें और समाचार: कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने पुणे की एक अदालत में आवेदन देकर दावा किया है कि उनकी जान को गंभीर खतरा है. वहीं, सुप्रीम कोर्ट में आज फिर आवारा कुत्तों का मुद्दों उठा. इन खबरों के अलावा विदेश मंत्री एस जयशंकर 20-21 अगस्त को रूस दौरे पर जाएंगे. पढ़ें बुधवार शाम की 10 बड़ी खबरें.

'सावरकर पर बयान से मुझे जान का खतरा', राहुल गांधी का दावा... महात्मा गांधी की हत्या का जिक्र कर कहा- इतिहास को दोहराने न दें

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने पुणे की एक अदालत में आवेदन देकर दावा किया है कि उनकी जान को गंभीर खतरा है. यह आवेदन सावरकर पर उनकी टिप्पणी से जुड़े मानहानि मामले में दिया गया है.

सुप्रीम कोर्ट में फिर गूंजा आवारा कुत्तों का मुद्दा, डॉग लवर्स बोले- आदेश की लिखित कॉपी मिलने से पहले ही एक्शन शुरू



सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-NCR के आवारा कुत्तों को पकड़कर नसबंदी करने और इन्हें स्थाई तौर पर शेल्टर होम में रखने का आदेश दिया है, इसे लेकर कार्यकर्ताओं में नाराज़गी बढ़ गई है, लिहाजा वे एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा रहे हैं.

विदेश मंत्री एस जयशंकर 20-21 अगस्त को रूस जाएंगे, NSA डोभाल के बाद दूसरा हाई-लेवल दौरा



विदेश मंत्री एस जयशंकर 20-21 अगस्त को रूस दौरे पर जाएंगे, जहां वे रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से मिलेंगे. यह दौरा ऐसे समय होगा, जब 15 अगस्त को रूषी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से यूक्रेन युद्ध रोकने पर बातचीत करेंगे.

ये क्या! अब HDFC बैंक ने मिनिमम बैलेंस किया 25 हजार... जानिए कब से होगा लागू



ICICI बैंक के बाद HDFC बैंक ने बचत खातों में न्यूनतम शेष राशि की अनिवार्यता बढ़ा दी है. 1 अगस्त 2025 से नए सेविंग अकाउंट पर 25,000 रुपये मंथली मिनिमम बैलेंस रखना होगा, पहले यह 10,000 रुपये था.

सागर हत्याकांडः ओलंपिक पदक विजेता पहलवान सुशील कुमार को सुप्रीम झटका, जमानत रद्द, 7 दिन में करना होगा सरेंडर

जूनियर पहलवान सागर धनखड़ हत्या मामले में आरोपी सुशील कुमार को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा. सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जमानत रद्द कर 7 दिन में सरेंडर का आदेश दिया.

रोहित शर्मा का ICC वनडे रैंकिंग में धमाका, बाबर आजम को दिया धक्का... शुभमन गिल नंबर 1 बैटर, कोहली-श्रेयस का भी जलवा



वेस्टइंडीज के ख़िलाफ़ 3 वनडे में बाबर आज़म के सिर्फ़ 56 रन बनाने का असर ICC रैंकिंग पर पड़ा. भारतीय बल्लेबाज रोहित शर्मा उन्हें पीछे छोड़कर नंबर 2 ODI बल्लेबाज़ बने, जबकि शुभमन गिल नंबर 1 पर हैं.

अलास्का में साथ उतरेंगी भारत और अमेरिका की सेनाएं, ऑपरेशन 'सिंदूर' के बाद पहला साझा सैन्य अभ्यास



अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति पुतिन की अलास्का में बैठक से पहले भारत-अमेरिका सेनाएं ‘युद्ध अभ्यास’ के 21वें संस्करण की तैयारी में हैं. यह सैन्य अभ्यास 1 से 14 सितंबर 2025 तक अलास्का में होगा.

यस बैंक स्पेशल ऑडिट में ₹518 करोड़ के लोन घोटाले का खुलासा, नियम तोड़कर बेचा गया एनपीए

यस बैंक की पुरानी डील की जांच में बड़ा घोटाला सामने आया. ऑडिट में पता चला कि यस बैंक ने 518 करोड़ रुपये का लोन अप्रत्यक्ष रूप से खरीदार कंपनी को पैसा देकर बेचा. यह सौदा 31 मार्च 2017 को हुआ था.

अंबानी फैमिली का दबदबा, इस लिस्ट में फिर नंबर-1 पर कब्जा... जानिए टॉप-10 में कौन-कौन



2025 हुरुन इंडिया मोस्ट वैल्यूएबल फ़ैमिली बिज़नेस लिस्ट में अंबानी परिवार 28.2 लाख करोड़ रुपये की वैल्यू के साथ पहले स्थान पर रहा. रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ऊर्जा, रिटेल और डिजिटल सेवाओं में अग्रणी है और भारत के GDP का लगभग 12वां हिस्सा है.

UP Weather: उत्तर प्रदेश में बाढ़ का कहर, चपेट में आए 500 से ज्यादा गांव, आज 15 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट

यूपी में एक महीने से बारिश का दौर चल रहा है. कई जिले बाढ़ से प्रभावित हैं. 500 से ज़्यादा गांव जलमग्न हो चुके हैं. फैज़ाबाद-अयोध्या क्षेत्र भी चपेट में है. IMD ने आज के लिए पूर्वांचल-तराई के 15 जिलों में ऑरेंज, 29 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया.

