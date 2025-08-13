scorecardresearch
 

Feedback

विदेश मंत्री एस जयशंकर 20-21 अगस्त को रूस जाएंगे, NSA डोभाल के बाद दूसरा हाई-लेवल दौरा

विदेश मंत्री जयशंकर 20-21 अगस्त को रूस में सर्गेई लावरोव से मुलाकात करेंगे. हाल ही में NSA अजित डोभाल ने पुतिन और रूसी नेताओं से चर्चा की थी. यह दौरा पुतिन की संभावित भारत यात्रा से पहले हो रहा है, जो 2025 के अंत तक हो सकती है और यूक्रेन युद्ध के बाद पुतिन की पहली भारत यात्रा होगी.

Advertisement
X
विदेश मंत्री एस जयशंकर रूस दौरे पर जाएंगे. (Photo:PTI)
विदेश मंत्री एस जयशंकर रूस दौरे पर जाएंगे. (Photo:PTI)

विदेश मंत्री एस जयशंकर 20-21 अगस्त को रूस के दौरे पर जाएंगे, जहां वह रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से मुलाकात करेंगे. उनका यह दौरा ऐसे समय में होगा जब यूक्रेन में युद्ध रोकने को लेकर 15 अगस्त को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से मुलाकात करने वाले हैं. ट्रंप की तरफ से भारत पर भी दबाव बनाया जा रहा है और इस दौरान भारत-रूस के बीच चर्चाएं चल रही हैं.

भारतीय और रूसी विदेश मंत्रियों ने इससे पहले जुलाई में ब्राजील में हुए BRICS समिट के दौरान मुलाकात की थी. उस समय सोशल मीडिया पोस्ट में एस जयशंकर ने बताया था कि द्विपक्षीय सहयोग, वेस्ट एशिया, BRICS और SCO जैसे मुद्दों पर चर्चा की थी.

यह भी पढ़ें: पुतिन, डिप्टी PM... रूस में अजित डोभाल की ताबड़तोड़ मीटिंग, ट्रंप के लिए क्या मैसेज?

सम्बंधित ख़बरें

Xi Jinping, Narendra Modi
ट्रंप से भारत के पंगे पर चीन में क्या बातें हो रहीं? ग्लोबल टाइम्स ने लिखा- हिंदुओं में कहावत है कि... 
Trumps tariff threat, India maintains relationship with Russia.
ट्रंप के टैरिफ वॉर के बीच डोभाल का रूस दौरा, जयशंकर भी जल्द जाएंगे मॉस्को 
Ajit Doval, National Security Advisor of India
India का Diplomatic Mission सुपर एक्टिव 
india russia ties
उधर ट्रंप धमकियां दे रहे, इधर रूस में भारत का डिप्लोमैटिक मिशन सुपर एक्टिव 
BIMSTEC म्यूजिक फेस्टिवल में बोले एस जयशंकर
'कुछ देशों की दादागिरी नहीं चलेगी...', ट्रंप की टैरिफ धमकी के बीच बोले जयशंकर 

जयशंकर का यह दौरा ऐसे समय हो रहा है जब हाल ही में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) अजीत डोभाल ने रूस का दौरा किया था. 7 अगस्त को डोभाल ने मॉस्को में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की थी. इसके अगले दिन, 8 अगस्त को वह रूस के फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर डेनिस मंटुरोव से भी मिले थे, जिसमें सैन्य-तकनीकी सहयोग और रणनीतिक क्षेत्रों में संयुक्त परियोजनाओं पर चर्चा हुई थी.

Advertisement

भारत-रूस की अहम साझेदारी पर जोर

जयशंकर का यह दौरा इस साल के अंत में पुतिन की संभावित भारत यात्रा से पहले भी हो रहा है, जिसका ऐलान एनएसए अजित डोभाल ने पहले ही कर दिया है. अजित डोभाल ने अपने रूस दौरे के दौरान मौजूदा "उथल-पुथल भरी स्थिति" में भारत और रूस की रणनीतिक और विशेष साझेदारी के महत्व पर जोर दिया था.

यह भी पढ़ें: जब पुतिन से मिले डोभाल! ट्रंप की टैरिफ धमकियों के बीच रूस ने बताया भारत के साथ कैसी दुनिया बनाना चाहते हैं

इस साल के आखिर में भारत आ सकते हैं पुतिन

अजित डोभाल ने तब बताया कि पुतिन जल्द भारत का दौरा करेंगे और तारीख लगभग तय हो चुकी है. हालांकि शुरुआती रिपोर्ट्स में अगस्त के अंत में पुतिन की यात्रा की संभावना जताई गई थी. रिपोर्ट के मुताबिक, सटीक समय अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन दौरा 2025 के अंत तक होने की उम्मीद है. यह यात्रा यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद पुतिन का पहला भारत दौरा होगा.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement
    Advertisement