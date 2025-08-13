scorecardresearch
 

UP Weather: उत्तर प्रदेश में बाढ़ का कहर, चपेट में आए 500 से ज्यादा गांव, आज 15 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट

मौसम विभाग के अनुसार, बंगाल की खाड़ी में बने नए वेदर सिस्टम और पूर्वा हवाओं में नमी के कारण बुधवार को भारी बारिश के आसार हैं, 14 अगस्त को प्रदेशभर में अच्छी बारिश हो सकती है. मौसम विभाग ने जिलेवार तरीके से अलर्ट जारी किया है.

UP Weather
उत्‍तर प्रदेश में पिछले एक महीने से बारिश का दौर चल रहा है. यहां के कई जिले भी बाढ़ से प्रभावित हैं. करीब 500 से ज्यादा गांव डूब चुके हैं. फैजाबाद-अयोध्या के इलाके भी बाढ़ की चपेट में हैं. आलम ये है कि पीने का पानी लेने के लिए भी लोगों को 2 किलोमीटर तक दूर जाना पड़ रहा है. मौसम विभाग ने आज के लिए पूर्वांचल और तराई के 15 जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जबकि 29 जिलों में येलो अलर्ट है.

14 अगस्त से पूर्वी यूपी में बारिश की तीव्रता कम होने की संभावना है, लेकिन पश्चिमी यूपी में बारिश जारी रह सकती है. बता दें कि मंगलवार को बिजनौर, मुजफ्फरनगर और सहारनपुर समेत पश्चिमी तराई के जिलों में अच्छी बारिश दर्ज की गई. मौसम विभाग के अनुसार, बंगाल की खाड़ी में बने नए वेदर सिस्टम और पूर्वा हवाओं में नमी के कारण बुधवार को भारी बारिश के आसार हैं, 14 अगस्त को प्रदेशभर में अच्छी बारिश हो सकती है. मौसम विभाग ने जिलेवार तरीके से अलर्ट जारी किया है.

ऑरेंज अलर्ट वाले जिले

देवरिया, गोरखपुर, संतकबीरनगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, बरेली, पीलीभीत व आसपास के क्षेत्र में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है.

येलो अलर्ट वाले जिले

सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, हरदोई, फरुखाबाद, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, उन्नाव, लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकरनगर, सहारनपुर, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, शाहजहांपुर, संभल, बदायूं व आसपास के क्षेत्र में येलो अलर्ट जारी किया गया है.

वज्रपात की संभावना वाले जिले

वहीं, बांदा, चित्रकूट, कौशांबी, प्रयागराज, फतेहपुर, प्रतापगढ़, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, भदोही, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, संतकबीरनगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, फरुखाबाद, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, उन्नाव, लखनऊ, बाराबंकी, रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकरनगर, सहारनपुर, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, संभल, बदायूं, जालौन, हमीरपुर, महोबा, झांसी, ललितपुर व आसपास के क्षेत्र में वज्रपात की संभावना है.

