scorecardresearch
 

Feedback

सागर हत्याकांडः ओलंपिक पदक विजेता पहलवान सुशील कुमार को सुप्रीम झटका, जमानत रद्द, 7 दिन में करना होगा सरेंडर

जूनियर पहलवान सागर धनखड़ की हत्या के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ओलंपिक पदक विजेता पहलवान सुशील कुमार की जमानत रद्द कर दी है. सुप्रीम कोर्ट ने सुशील कुमार से सात दिन के भीतर सरेंडर करने के लिए कहा है.

Advertisement
X
पहलवाग सुशील कुमार की जमानत रद्द (Photo: ITG)
पहलवाग सुशील कुमार की जमानत रद्द (Photo: ITG)

जूनियर पहलवान सागर धनखड़ की हत्या के आरोपी ओलंपिक पदक विजेता पहलवान सुशील कुमार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. सुप्रीम कोर्ट ने सुशील कुमार की जमानत रद्द कर दी है और सात दिन के भीतर सरेंडर करने के लिए कहा है. सुप्रीम कोर्ट ने जूनियर पहलवान सागर के पिता अशोक धनखड़ की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया.

अशोक धनखड़ ने अपनी याचिका में सुशील कुमार की जमानत रद्द करने की अपील की थी. अशोक धनखड़ ने सुशील की जमानत का आदेश रद्द करने की मांग करते हुए अपनी याचिका में कहा था कि गवाहों पर पहले भी दबाव बनाया गया था और अब उनके परिवार पर फिर से समझौते के लिए दबाव डाला जा रहा है.

इस याचिका पर जस्टिस संजय करोल और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ ने सुनवाई की. जस्टिस करोल और जस्टिस मिश्रा की पीठ ने दिल्ली हाईकोर्ट के 4 मार्च के आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें ओलंपिक रजत पदक विजेता सुशील कुमार को जमानत दे दी गई थी. जस्टिस करोल ने फैसला सुनाते हुए सागर के पिता की ओर से जमानत आदेश के विरोध में दायर याचिका को स्वीकार कर लिया.

सम्बंधित ख़बरें

bihar voter sir
'वोटर फ्रेंडली है बिहार में हो रहा SIR', सुप्रीम कोर्ट ने की टिप्पणी, देखें लंच ब्रेक 
Important remarks by the SC on the voter list: Will Aadhaar be considered valid?
'वोटर फ्रेंडली है बिहार का SIR', सुप्रीम कोर्ट ने की अहम टिप्पणी 
बेघर कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला अव्यावहारिक कैसे है (Photo: PTI)
ये तो दूर की कौड़ी है... दिल्ली के बेघर कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला अमानवीय क्यों है? 
आवारा कुत्तों पर आया चीफ जस्टिस का बयान
'हम इस मामले को देखेंगे...', आवारा कुत्तों पर SC के आदेश के बाद शुरू हुई बहस के बीच बोले चीफ जस्टिस 
vacuum effect of removing dogs
कुत्तों को हटाने का वैक्यूम इफेक्ट क्या होता है... क्यों साइंटिस्ट आगाह करते हैं इस स्थिति से?  

जस्टिस करोल ने कहा कि सुशील कुमार को एक सप्ताह के भीतर सरेंडर करना होगा. दिल्ली हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद सुशील कुमार ने उत्तर रेलवे में अपनी ड्यूटी जॉइन कर ली थी. सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब सुशील कुमार को सात दिन के भीतर सरेंडर कर फिर से जेल जाना होगा.

Advertisement

गौरतलब है कि मई, 2021 में दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में जूनियर पहलवान सागर धनखड़ की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई थी. जूनियर पहलवान सागर की हत्या के मामले में आरोप सुशील कुमार पर लगा था. सागर के पिता ने पुलिस को दी गई तहरीर में सुशील कुमार और उनके साथी पहलवानों पर मारपीट का आरोप लगाया था.

यह भी पढ़ें: सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद गाजियाबाद नगर निगम अलर्ट, 43 महीने में सामने आए 3 लाख से ज्यादा डॉग बाइट्स के मामले

अशोक धनखड़ ने आरोप लगाया था कि दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम की पार्किंग में 5 मई 2021 की रात सुशील ने अपने गुट के पहलवानों के साथ मिलकर उनके बेटे की डंडे से निर्मम पिटाई की थी. निर्मम पिटाई के कारण गंभीर रूप से घायल सागर की अस्पताल में मौत हो गई थी. सुशील कुमार को इस मामले में गिरफ्तार कर लिया गया था.

यह भी पढ़ें: ये तो दूर की कौड़ी है... दिल्ली के बेघर कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला अमानवीय क्यों है?

सुशील कुमार ने दिल्ली हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी. सुशील कुमार की ओर से दिल्ली हाईकोर्ट में जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान यह दलील दी गई थी कि अभियोजन पक्ष के 222 गवाहों में से अब तक केवल 31 गवाहों से ही पूछताछ हुई है. ओलंपिक पदक विजेता पहलवान की ओर से साढ़े तीन साल से ज्यादा समय कैद में बिताने और ट्रायल जल्द पूरा होने की उम्मीद न होने को भी आधार बनाया गया था.

Advertisement

यह भी पढ़ें: 'वोटर-फ्रेंडली है बिहार का SIR...' सुप्रीम कोर्ट ने कहा, विरोध में अभिषेक सिंघवी ने दीं ये दलीलें

दिल्ली हाईकोर्ट ने लंबी कैद और मुकदमे की धीमी रफ्तार को देखते हुए सुशील कुमार को जमानत दे दी थी. बता दें कि सुशील कुमार ने 2008 के बीजिंग ओलंपिक में कांस्य पदक और 2012 के लंदन ओलंपिक में रजत पदक जीता था.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    करियर राशिफल
    Advertisement