अंबानी फैमिली का दबदबा, इस लिस्ट में फिर नंबर-1 पर कब्जा... जानिए टॉप-10 में कौन-कौन

देश के सबसे अमीर व्यक्ति मुकेश अंबानी (Mukesh Ambani) का दबदबा कायम है और लगातार दूसरे साल अंबानी परिवार (Ambani Family) ने मोस्ट वैल्यूएबल फैमिली बिजनेस की लिस्ट में पहले पायदान पर कब्जा जमाया है. 2025 Hurun India Most Valuable Family Businesses लिस्ट में अंबानी फैमिली बिजनेस को 28 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा की वैल्यू के साथ पहले नंबर पर बरकरार रखा गया है. इसके बाद दूसरे नंबर पर बिरला फैमिली को रखा गया है.

28.2 लाख करोड़ रुपये के साथ नंबर-1

रिपोर्ट के मुताबिक, 2025 हुरुन इंडिया मोस्ट वैल्यूएबल फैमिली बिजनेस की सूची जारी कर दी गई है और इसमें टॉप पर मुकेश अंबानी के नेतृत्व वाला रिलायंस घराना रहा है. ये लगातार दूसरा साल है, जबकि अंबानी फैमिली बिजनेस ने शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है. Ambani के फैमिली बिजनेस रिलायंस इंडस्ट्रीज, का मूल्य 28.2 लाख करोड़ रुपये है, जो भारत के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) का लगभग 12वां हिस्सा है. Mukesh Ambani की रिलायंस इंडस्ट्रीज न केवल एनर्जी सेक्टर में दिग्गज प्लेयर है, बल्कि रिटेल और डिजिटल सेवाओं में भी इसका दबदबा है.

धीरूभाई अंबानी द्वारा 1957 में स्थापित, इस कंपनी का प्रबंधन अब दूसरी पीढ़ी द्वारा किया जाता है और यह भारतीय अर्थव्यवस्था में बड़ा योगदान दे रही है. गौरतलब है कि इससे पिछले साल हुरुन की इसी रिपोर्ट में अंबानी फैमिली बिजनेस को टॉप पर रखा गया था और उस समय इसकी वैल्यू 309 बिलियन डॉलर (25.75 लाख करोड़ रुपये) बताई गई थी और उस समय इस फैमिली के कुल कारोबार की वैल्‍यू भारत की GDP के 10% के बराबर रही थी.

फिलीपींस की GDP के बराबर सिर्फ टॉप-3

रिपोर्ट के मुताबिक, KM Birla फैमिली 6.5 लाख करोड़ रुपये की वैल्यूएशन के साथ लिस्ट में बजाज फैमिली को पीछे छोड़ते हुए दूसरे पायदान पर पहुंची है. इस फैमिली के बिजनेस की वैल्यू में पिछले साल की तुलना में 1.1 लाख करोड़ रुपये का इजाफा हुआ है. जिंदल परिवार (Jindal Family) 5.7 लाख करोड़ रुपये के मूल्यांकन के साथ तीसरे नंबर पर रहा है. खास बात ये है कि लिस्ट में रखे गए टॉप-3 फैमिली बिजेनस की कुल वैल्यू 40.4 लाख करोड़ रुपये है, जो लगभग फिलीपींस की जीडीपी के बराबर है.

अरबपति अनिल अग्रवाल की लंबी छलांग

Top-10 लिस्ट में शामिल अन्य बिजनेस घरानों की बात करें, तो 2025 में बड़ी छलांग लगाने वालों में Vedanta चेयरमैन अनिल अग्रवाल और उनका परिवार शामिल है, जिनकी कुल संपत्ति 2.6 लाख करोड़ रुपये आंकी गई और ये छह पायदान चढ़कर पहली बार टॉप-10 लिस्ट में शामिल हुआ है. बता दें कि लिस्ट में टॉप-10 में शामिल होने के लिए न्यूनतम वैल्यू बढ़कर 2.2 लाख करोड़ रुपये हो गई, जो भारत के सबसे बड़े पारिवारिक व्यवसायों के बढ़ते आकार को दर्शाती है.

लिस्ट में शामिल अन्य बड़े बिजनेस घराने

लिस्ट में शामिल किए गए अन्य बड़े बिजनेस घरानों की बात करें, तो संजीव बजाज के नेतृत्व वाली बजाज फैमिली 5.6 लाख करोड़ रुपये वैल्यू के साथ चौथे स्थान पर, Mahindra Family 5.4 लाख करोड़ रुपये के मूल्यांकन के साथ पांचवे स्थान पर रही. शिव नादर के नेतृत्व वाली Nadar Family एचसीएल टेक की 4.7 लाख करोड़ रुपये वैल्यू के साथ छठे, तो मुरुगप्पा परिवार चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस के माध्यम से 2.9 लाख करोड़ रुपये के साथ सातवें नंबर पर रहा.

Wipro की प्रेमजी फैमिली बिजनेस की वैल्यू 2.8 लाख करोड़ रुपये है और इस आंकड़े के साथ ये आठवें नंबर पर है. इसके अलावा Anil Agarwal फैमिली नौवें और एशियन पेंट्स के को फाउंडर्स दानी, चोकसी और वकील फैमिली 2.2 लाख करोड़ रुपये की वैल्यूएशन के साथ 10वें स्थान पर रहे.

किस आधार पर लिस्ट में मिलती है रैंकिंग

इस लिस्ट में बिजनेस फैमिली की रैंकिंग जारी करते हुए इनके व्यापारों के वैल्‍यू की पूरी जानकारी दी जाती है. यह लिस्‍ट भारत के सबसे वैल्‍यूवेबल बिजनेस को उनके कुल वैल्‍यू के आधार पर रैंक करती है. इसमें विशेष रूप से पारिवारिक स्वामित्व वाले व्यवसाय शामिल हैं, जहां संस्थापक परिवार का कोई वंशज व्यवसाय चलाने या बोर्ड सदस्य के रूप में योगदान देने में सक्रिय भूमिका निभाता है.

